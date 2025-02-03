Серхио Рамос подписал предварительный контракт с «Монтерреем»

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вчера, 15:01

Бывший защитник «Севильи» и «Реала» продолжит карьеру в Мексике.

По информации источника, игрок подписал предварительный контракт с «Монтерреем».

Футболист стал свободным агентом после ухода из «Севильи» летом 2024 года.