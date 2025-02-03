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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиМексика. Примера-Дивизион 2024/2025

Серхио Рамос подписал предварительный контракт с «Монтерреем»

вчера, 15:01

Бывший защитник «Севильи» и «Реала» Серхио Рамос продолжит карьеру в Мексике.

По информации источника, игрок подписал предварительный контракт с «Монтерреем».

Футболист стал свободным агентом после ухода из «Севильи» летом 2024 года.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:17
Мексика так Мексика, главное играть...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:34
Я не понимаю, почему Перес не взял его до конца сезона.
Да и выбор Рамоса очень странный. Зачем ехать в криминальную Мексику, если есть возможность поиграть в Саудовской Аравии? Или даже в Европе взяли бы его, если он убавит свои аппетиты.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:25
Если чесно странно, что один из сильнейших и звездных в недавнем прошлом защитников, переходит в чемпионат Мексики, а не в МЛС или на Ближний Восток! Ну выбор сделан, пожелаю ему удачи
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:59
Ему надо делать собственный подкаст на тему политики или где-то рядом, надменно высмеивать что-то в английском стиле со своим лошадиным кюьником - ну очень много денег заработает! Прямо сейчас скриньте этот момент, и, если эта скотина вдруг разживется - попилим бабло!)
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:57
Очень долго не играл... непонятно в какой форме...
7p462mwtvbe6
7p462mwtvbe6
вчера в 16:00, ред.
Попылит ещё Сергуня слегонца под текилку
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:13
Серёга опытен - сначала предварительная подпись...)
Гость
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