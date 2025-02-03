Серхио Рамос подписал предварительный контракт с «Монтерреем»

Бывший защитник «Севильи» и «Реала» Серхио Рамос продолжит карьеру в Мексике.
По информации источника, игрок подписал предварительный контракт с «Монтерреем».
Футболист стал свободным агентом после ухода из «Севильи» летом 2024 года.
Бывший защитник «Севильи» и «Реала» Серхио Рамос продолжит карьеру в Мексике.
По информации источника, игрок подписал предварительный контракт с «Монтерреем».
Футболист стал свободным агентом после ухода из «Севильи» летом 2024 года.
Да и выбор Рамоса очень странный. Зачем ехать в криминальную Мексику, если есть возможность поиграть в Саудовской Аравии? Или даже в Европе взяли бы его, если он убавит свои аппетиты.
Да и выбор Рамоса очень странный. Зачем ехать в криминальную Мексику, если есть возможность поиграть в Саудовской Аравии? Или даже в Европе взяли бы его, если он убавит свои аппетиты.