Матис Тель может продолжить карьеру в АПЛ

По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Баварии» Матис Тель находится на связи с «Арсеналом» и «Манчестером Юнайтед».
Матис может покинуть «Баварию» в ближайшее время. Окончательное решение ожидается.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Баварии» Матис Тель находится на связи с «Арсеналом» и «Манчестером Юнайтед».
Матис может покинуть «Баварию» в ближайшее время. Окончательное решение ожидается.
с трудом узнаваемым Ман Юнайтед...!!!
с трудом узнаваемым Ман Юнайтед...!!!