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Матис Тель может продолжить карьеру в АПЛ

вчера, 15:27

По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Баварии» Матис Тель находится на связи с «Арсеналом» и «Манчестером Юнайтед».

Матис может покинуть «Баварию» в ближайшее время. Окончательное решение ожидается.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:36
Тель молодой и интересный игрок, который может добавить вариативности в атаке Арсенала, тем более, что там у нас сейчас играть толком некому! Да, это не Дьёкереш, или не Осимхэн, но как временная опция в атаку сойдет. Помоему в прошлом сезоне у него в Баварии были отличные цифры по соотношению игровые минуты/голевые действия, он выходил на замену и забивал, отдавал, вообщем был полезен. Модет стоит взять его в аренду с возможностью выкупа
shur
shur
вчера в 16:03
...Матисы, тьфу ты метисы, мулаты Новая волна Оккупации в
с трудом узнаваемым Ман Юнайтед...!!!
drug01
drug01
вчера в 15:51
Значит будет играть в Англии...
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:47
Думаю в Арсенале у него больше перспектив
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