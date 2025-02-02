Матис Тель может продолжить карьеру в АПЛ

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вчера, 15:27

По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник «Баварии» находится на связи с «Арсеналом» и «Манчестером Юнайтед».

Матис может покинуть «Баварию» в ближайшее время. Окончательное решение ожидается.