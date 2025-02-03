«Зенит» заплатит 30 млн евро за ошибки Семака. После двух травм защитников нашли решение

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вчера, 14:02

За новичка требуют состояние.

Тренер «Зенита» допустил «спартаковскую ошибку»

В Санкт-Петербурге успешно пользовались денежным перевесом. Тратили на ключевых новичков больше, чем «Спартак» и остальные клубы. Не все ставки сыграли, это невозможно. Также «Зенит» заразился одним из популярных вирусов «красно-белых». У «Спартака» есть дыры в составе, которые не латают годами. У Семака кризис справа в защите, а в Москве отчаялись найти идеального правого латераля вместо Денисова. А левого потеряли с уходом Айртона в клуб «Фламенго».

Именно в составе «стервятников» скауты «Зенита» нашли Уэсли. Должен добавить правому крылу чемпионов солидности. Поиск симметрии, ведь слева играет стабильный, хотя и не прогрессирующий Дуглас. Справа был Караваев. Форма бывшего «армейца» не устраивала Семака. Теперь опытный игрок получил разрыв сухожилия, пропустит около семи месяцев. Но тренер настаивал на поисках нового правого латераля, даже когда Караваев находился в составе «Зенита».

Со скандалом привезли ветерана Марио Фернандеса. Бывший игрок ЦСКА хотел вернуться в столицу, но в Санкт-Петербурге дали больше денег. Вряд ли Марио перешел в «Зенит» назло «армейцам», как Кокорин поступил с трансфером в «Спартак». А вот Галицкого, владельца «Краснодара», разозлили, когда петербуржцы торговались за Волкова. Ещё один правый защитник в этой нескончаемой истории устроил скандал. Отказывался играть, пока не отпустят в новую команду.

Сергей присоединился к «Зениту». Вышел в трёх матчах РПЛ , а потом получил сложный разрыв «крестов». Волков вне игры с начала сентября, будет в лазарете до середины весны в лучшем случае. Но даже когда Сергей вернется, может не вписаться в основу. Его место займут. Причем не Адамов, которого ещё могут вернуть из аренды в «Ахмате», а дорогущий бразилец. До этого вместо россиян Волкова и Караваева на правом краю обороны был Мантуан. Теперь вингер хочет уйти.

Семак допустил ошибку. Тренер долго не искал на правый фланг человека, равного по потенциалу Дугласу Сантосу. Центральный защитник Эракович, правые беки Адамов, Караваев и Волков, как и вингер Мантуан, не сравнятся по классу с капитаном «Зенита». При сравнении этих игроков с Анюковым в лучшие годы аналогичный вывод. Экс-игрок петербуржцев не был самым гением в атаке, зато Александр надежнее играл в защите. Сейчас нет ни того, ни другого, нужен трансфер.

Бразильцы выжимают из чемпионов РПЛ максимум

Ответ на кадровые вопросы «Зенит» ищет в Бразилии. Российские варианты, вроде подписания Сильянова из «Локомотива», отодвинули в сторону. Адамова и Волкова подписывали, не сильно помогло. В Бразилии клубу предложили правых вингеров. В итоге за огромные деньги забрали Луиса Энрике, правого крайнего форварда из «Ботафого». А среди защитников выбор был хуже. Остановились на Уэсли Винисиусе. И у этой ставки достаточно минусов рядом с явными козырями.

Рынок оценивает 21-летнего футболиста «Фламенго» в 9 миллионов евро. Недавно речь шла об игроке за 4 миллиона евро. Волкова подписали за пять. Если бы «Зенит» среагировал прошлым летом, то заполучил бы Уэсли за копейки по сравнению с тем, что заплатят сейчас. Если верить бразильцам, «Зенит» сделал официальный запрос на днях. Предложили «стервятникам» отдать правого латераля за 25 млн евро. Переплата почти в три раза. «Зениту» отказано, просят больше.

Бразильцы выучили психологию покупателей. Когда отказывают, то получают не взвешенную оценку рисков, а переплату, лишь бы не показаться слабыми в переговорах. Многие агенты, футболисты и клубы озолотились, ведя дела с «Зенитом». Правый вингер Луис Энрике в 24 года не заинтересовал ни один гранд. «Зенит» отдал «Ботафого» 33 млн евро за игрока с ценником в районе 20 млн евро. Также бразильцы без переплаты получат двух хавбеков Вендела и Артура.

Уход Уэсли дополнит перечень выгодных сделок. «Фламенго» хорошо заработает. А во время бурных торгов агент игрока выбьет компенсацию за отсутствие еврокубков. Хотя многие бразильцы из «Зенита» не интересуют клубы из Лиги чемпионов, они пользуются таким аргументом на переговорах. Ограниченность вариантов – европейские футболисты отказываются, заставляет искать бразильцев. Они тоже крутят носом, приходится предлагать завышенный оклад.

Семак получает набор игроков вместо единой команды

Некоторые футболисты словно созданы для «Зенита». Хавбек Барриос, поскольку в команде давно ценили цепких опорников. Дуглас тоже – Семака хлебом не корми, дай увидеть очередной навес. Халк и Малком умели взять игру на себя. Клаудиньо и Вендел выделялись обостряющими передачами. Все вписывались в концепцию «Зенита» как доминирующего чемпиона. Вот только в клубе, где на десятом плане спортивный директор, или человек, формально в этой роли, можно доиграться до кадрового хаоса.

Посмотрите на атаку. Соболев, Гонду, Глушенков, Луис Энрике, Педро, Мостовой, Кассьерра, Мантуан и Ерохин для разных схем, задач и клубов. Глушенков совсем не вписывается. Особенно если летом «Зенит» вернёт Малкома. Кстати, снова придется раскошелиться. Знакомый бразилец не старый, а шейхи не отпустят за копейки, ведь выдали «Зениту» 60 млн евро. Тоже переплатили, конечно. Футболисты едут в Саудовскую Аравию за деньгами, а клубы-продавцы выдумывают ценники для шейхов.

А в Санкт-Петербурге Семак не умеет работать с россиянами, что тоже влияет на трансферные векторы «Зенита». Ещё тренер плох в общении с бразильцами. Юные Ренан и Педро, более опытные Вендел и Клаудиньо не подготовились к переходу в «Реал», «Манчестер Сити» и «Баварию». Луис Энрике и Уэсли могут сформировать сказочно дорогой правый фланг, суммарно за 55-60 млн евро. Будут ли молодые ребята сразу доминировать? Есть сомнения. Луис Энрике не был в Бразилии магистром голов.

А Уэсли привозил в защите. «Фламенго» – седьмая команда бразильской Серии А по надежности в обороне. Уэсли обожает атаковать, а без мяча неграмотный, как был молодой Айртон в «Спартаке». А Караваев, Волков и Мантуан насолили Семаку, когда допускали удары по воротам Латышонка. Новый голкипер спасал «Зенит», но у соперников чемпионов больше ударов, чем у оппонентов «Спартака». Семак просит обеспечить ему титулы на трансферном рынке. Денег хватает, а результат может огорчить.