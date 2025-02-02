«Спартак» перешёл к трансферам за миллиарды рублей. Вингер по дороге в Москву, торгуются с опорником

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вчера, 16:27

Мечтают перегнать «Краснодар» и «Зенит».

Осталось отыграть два очка до первого места в РПЛ . Можно достать Семака в очном домашнем матче, если «Спартак» покажет максимум. А с «Краснодаром» уже провели ответный поединок в чемпионате. Выиграли 3:0 в гостях. Футболисты Станковича приободрились. Понимают, что оппоненты не из другой лиги по уровню мастерства. «Горожан» снова обыграли на сборах. Впрочем, товарищеские матчи для тренеров. Анализ спаррингов не имеет смысла. Официальные матчи диктуют настоящие правила джунглей. Зато Станкович на сборах видит, где слабые места в составе. Один из потенциальных новичков подтвердил знакомым журналистам, что летит в Москву. «Спартак» ведёт сразу несколько сделок в диапазоне от 1.2 до 1.6 миллиарда рублей за каждый трансфер. Смелый выбор нового спортивного директора Кахигао. И логичный запрос Станковича, ведь Деян увидел, что новыми лидерами стали Угальде и Барко, за которых заплатили достойные деньги «Твенте» и «Ривер Плейт». Останавливаться «Спартак» не хочет.

Пабло Солари, вингер, 12 млн евро

О Солари рассказывали подробнее, когда им недавно интересовался «Краснодар». У крайнего форварда большая футбольная семья, четыре брата играют на флангах атаки. Пабло – толковый аргентинский футболист. Правша, всего 23 года. В РПЛ от него будут ждать подъема результативности. Отметим, что у нового спортивного директора «Спартака» Кахигао есть серия классических уловок. Хотя «Спартак» быстро согласился с требованиями «Ривер Плейт», начали жаловаться на наглость агента. В результате получили согласие на трансфер ото всех сторон. Аргентинцы говорят, что Солари попрощался с игроками бывшей команды. Пабло нужен Станковичу на сборах, старт сезона через месяц. В Аргентине новый этап соревнований только стартовал, так что вингер не потерял форму и попробует сразу помочь «Спартаку». Его поберегли из-за трансфера, чтобы не травмировался.

Иван Илич, хавбек, 16 млн евро

Хавбек «Торино» слишком долго идет в РПЛ , чтобы в его трансфере не сомневались. Новый спортивный директор «Спартака» Кахигао кивает на травмы. Также очевидно, что Илич не хочет играть в России. Серб в прошлом отказывал «Зениту», хотя итальянскому клубу предлагали ещё больше денег. Футболист дорогой, поскольку молодой и мощный физически. При этом Илич не на пике формы. Его игра в Серии А в новом сезоне вызывала вопросы. А вот если суммировать атакующие таланты и умение жестко работать против соперников, то легко понять желание Станковича и его ассистентов, которые знают Илича лично. Иван точно футболист высокого класса. Его рассматривали скауты «Зенита», как в случае с аргентинцем Барко. Если «Спартаку» подойдут цели конкурентов, то это хороший знак. Значит, «красно-белые» учатся планировать на будущее, а не хватаются за футболистов, которые другим не нужны.

Леви Гарсия, форвард, 16 млн евро

Новичок в списке, нападающий греческого АЕКа. Леви Гарсия выступает за сборную Тринидада и Тобаго. Рыночная стоимость 15 миллионов евро. Не знаем, чем руководствовались эксперты, определяя такой ценник. За Гарсию никогда не платили больше 2.8 млн евро. Футболисту 27 лет. Удачно сыграл в квалификации Лиги чемпионов против клуба из Андорры, но не помог пройти армянскую команду «Ноа». Их многие запомнили после поражения 0:8 против «Челси» в Лиге конференций. В греческой лиге Леви Гарсия забил 6 мячей и сделал 2 ассиста. Скромно. Откуда взялись 16 миллионов евро? Гарсия преимущественно играет в центре атаки, хотя не гренадер. Может действовать на левом фланге, Леви левша. Возможно, Станкович верит в него как в крайнего нападающего. Тогда надо ждать отъезда Маркиньоса в Бразилию и попыток отпустить не только Зиньковского, но и Медину. Помним, что вчера Промес заявил о желании вернуться в «Спартак». Но этот вариант тяжело провернуть из-за невыездного статуса голландца из ОАЭ на данный момент. Леви Гарсия не хулиганит, его выпустят из Греции.

Данил Глебов, хавбек, 11 млн евро

У Илича непростой характер, травмы и высокие финансовые запросы. Трансфер может сорваться. Тогда «Спартак» вернется к традиционному разговору о переходе Глебова. «Динамо» отпугнули запросы «Ростова». У «Спартака» прошлым летом требовали 10 млн евро и 1 миллион бонусами. От московского клуба переговоры вел Павел Андреев. Теперь потенциальных новичков оценивает испанец Кахигао. В случае отказов иностранцев придется смотреть на рынок РПЛ . Никого лучше Глебова в опорную зону не найдут. У многих лидеров в центре иностранцы, хотя не все они играют в стиле капитана «Ростова». Глебову хочется попробовать себя в столице. А «Ростов» не снижает запросы, отсюда пауза. Также на фоне переговоров с дорогими новичками теряется новость о подписании «Спартаком» голкипера ЦСКА . Помазун третий вратарь «армейцев», а клубу нужны деньги. Селихова не устраивает роль запасного в «Спартаке», Максименко в основе. Нужна подстраховка, поставят на Помазуна. Логичный выбор «Спартака» и странный ход голкипера. У Станковича есть основной вратарь. Илья будет резервистом в новом клубе. А вот Глебов, если окажется в составе «красно-белых», претендует на основу. Деян любит игроков с лидерскими качествами, коих не хватает Умярову.

Поиски вингера и опорника не вызывают вопросов. Желание найти нападающего, чтобы подстраховал Угальде успешнее, чем ямаец Николсон, тоже приветствуются. Хотя вряд ли стоит тратить на джокера 16 миллионов евро, дороговато за немолодого игрока. Разве что знают, что Манфред хочет уйти летом и видят в Леви Гарсии лидера. Тогда ищут новичка под основу на будущее, а полгода потратят на адаптацию. А вот вялость в вопросе правого латераля и отказ от поисков сильного центрального защитника немного смущают. Абена, Чернов, Дуарте и Литвинов не впечатляли в центре обороны. А за Бабича могут отдать 10 миллионов евро щедрые шейхи. В таком случае придется срочно искать нового левшу в центр обороны. Непростая задача, даже когда есть десять миллионов аргументов. «Спартак» на пороге трансферов. В клубе увидели, что Станкович может побеждать, если поддержать его идеи кадровыми ресурсами.