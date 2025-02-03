Саласар прошёл медосмотр перед трансфером в «Зенит»

Полузащитник «Браги» Родриго Саласар близок к трансферу в «Зенит».
Сообщается, что футболист успешно прошёл медосмотр.
Стоимость сделки оценивается в 15+5 млн евро.
Полузащитник «Браги» Родриго Саласар близок к трансферу в «Зенит».
Сообщается, что футболист успешно прошёл медосмотр.
Стоимость сделки оценивается в 15+5 млн евро.
- А с другой стороны - ну разрешат нам играть в ЕК (а вдруг! чудеса иногда случаются!), а у нас все команды РПЛ будут на уровне второй лиги чемпионата Зимбабве. Вы этого хотите? И что потом? Позориться в ЕК или срочно усиливаться?
- Вот... Надо постоянно держать команды-лидеры РПЛ в форме, позволяющей не только достойно выступить на Евроарене, но и приносить позитивные эмоции своей игрой нам, болельщикам. в нашем чемпионате...
- А с другой стороны - ну разрешат нам играть в ЕК (а вдруг! чудеса иногда случаются!), а у нас все команды РПЛ будут на уровне второй лиги чемпионата Зимбабве. Вы этого хотите? И что потом? Позориться в ЕК или срочно усиливаться?
- Вот... Надо постоянно держать команды-лидеры РПЛ в форме, позволяющей не только достойно выступить на Евроарене, но и приносить позитивные эмоции своей игрой нам, болельщикам. в нашем чемпионате...