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Саласар прошёл медосмотр перед трансфером в «Зенит»

вчера, 20:57

Полузащитник «Браги» Родриго Саласар близок к трансферу в «Зенит».

Сообщается, что футболист успешно прошёл медосмотр.

Стоимость сделки оценивается в 15+5 млн евро.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 14:46
очередной лазаретчик приедет в Зенит он постоянно травмируется типа Захаряна
magnum3000
magnum3000
сегодня в 09:59
Сильный игрок из чемпионата явно сильнее нашего. В общем кашу маслом не испортит, а наоборот подмаслит! :)
7qjfk4bytrbr
7qjfk4bytrbr
сегодня в 04:51
Как обычно, Зенит сильно переплатил.
nikolah
nikolah
сегодня в 02:01
Поглядим
Futurista
Futurista ответ Antikrot (раскрыть)
сегодня в 00:05, ред.
Что лучше узнаем позже)...вкус апельсина нельзя узнать, не попробовав его...
Antikrot
Antikrot ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:58
Уже знаю. Лучше бы как раз Саласара подписали.
Futurista
Futurista ответ Antikrot (раскрыть)
вчера в 23:55
Илич перешел в «Спартак» за €20 млн...завтра официально узнаете)...
Antikrot
Antikrot
вчера в 23:01
Этого парня надо было Спартаку подписывать, а не цепляться за Илича.
STVA 1
STVA 1 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 23:01
Извините конечно. Ну а разве нельзя больше своих игроков заигрывать, пока в ЕК не играем? Воспользоваться опытом Союза, когда не было иностранных игроков и работали ДЮСШ. Ведь в СССР была и сборная и молодёжь. Не все же плохо было. Помню гремел питерские школы. Зенита и "Смена". Её вроде бы нет. Не знаю толком. Как то так. Мысли в слух.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:43
Техосмотр пройден, осталось подписать контракт...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:25
Все элементарно. Смысл ясный и простой. Завышенные амбиции Миллера. Миллер должен показать кто в РПЛ хозяин. И он это пытается сделать придавив всех денежным мешком (не своим)
Хиромант
Хиромант ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:50
- Ну вы, сэр, на него уж явно не тянете... Вам бы в Таймс статьи писать...
Хиромант
Хиромант ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:48
- А остальные наши клубы - что, играют что ли? А ведь тоже усиливаются... Дальше думайте сами...
- А с другой стороны - ну разрешат нам играть в ЕК (а вдруг! чудеса иногда случаются!), а у нас все команды РПЛ будут на уровне второй лиги чемпионата Зимбабве. Вы этого хотите? И что потом? Позориться в ЕК или срочно усиливаться?
- Вот... Надо постоянно держать команды-лидеры РПЛ в форме, позволяющей не только достойно выступить на Евроарене, но и приносить позитивные эмоции своей игрой нам, болельщикам. в нашем чемпионате...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:35
Какой смысл в этом переходе, если Зенит не играет в Еврокубках?
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 21:34
В ходе медосмотра врачи Зенита обнаружили наличие в организме уругвайца газов, в результате чего он единогласно был признан своим.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:32
Саласару нужен хороший тренер, а такового в Зените нет.
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