Орлов назвал дикостью потенциальный переход Уэсли в «Зенит» за 38 млн евро

Комментатор высказался о возможном трансфере защитника бразильского «Фламенго» в «Зенит» за 38 млн евро.

Слушайте, вы не можете купить защитника за такие деньги, это дико, зачем тратить столько денег? Было бы лучше воспитать правого защитника из собственной академии. Фланговый защитник — это игрок определённых возможностей и наклонностей. Это не Глушенков, не Вендел, не Барриос. Да, есть Волков. Но вряд ли он сыграет в этом сезоне.