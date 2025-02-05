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Орлов назвал дикостью потенциальный переход Уэсли в «Зенит» за 38 млн евро

вчера, 18:53

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном трансфере защитника бразильского «Фламенго» Уэсли в «Зенит» за 38 млн евро.

Слушайте, вы не можете купить защитника за такие деньги, это дико, зачем тратить столько денег? Было бы лучше воспитать правого защитника из собственной академии. Фланговый защитник — это игрок определённых возможностей и наклонностей. Это не Глушенков, не Вендел, не Барриос. Да, есть Волков. Но вряд ли он сыграет в этом сезоне.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:01, ред.
Г.Орлов совершенно прав. Чемпионат России - не чемпионаты Испании, Италии, Франции, Испании..., в которых крайние защитники играют во многих случаях основополагающую роль. В нашем чемпионате защитник за такие громадные, по нашим меркам, деньги - непозволительная роскошь, которую могут позволить себе богатенькие буратино, не считающие деньги. 38 млн.! Это стоимость двух защитников уровня бразильца Фернандеса. Причём защитников в команде, не выступающей в еврокубках. Бред.
Как рассуждают нувориши из "Газпрома" о возможной покупке бразильца . А вот как: не пристало НАМ мелочиться на покупках футболистов из той же Африки, западло, мол, что о нас могут подумать ? Нам подавай из самОй Бразилии, имидж надо поддерживать любыми способами, в том числе и такими негодными. Только оттуда, а не из "какой-то" там Африки.
magnum3000
magnum3000
вчера в 20:38
Так его Зенит и не берёт за такие деньги. Может вообще ни за какие деньги не берёт.
lotsman
lotsman ответ Джохар Ву (раскрыть)
вчера в 20:11
А кто сказал, что его покупают?)
Джохар Ву
Джохар Ву
вчера в 20:09, ред.
Верните своего Адамова из Ахмата и будет вам правый защитник. Покупать за 38 млн когда не играете в еврокубках, это безумие
lotsman
lotsman
вчера в 19:57
Потенциальный переход можно придумать для любого игрока. Даже для Роналду. Цену только указать побольше, чтобы горячее было на радость бухгалтерам. И "негодование в стране" обеспечено.)
Capral
Capral
вчера в 19:51
Анатолий Кандауров.

Полностью с Вами согласен!!! Вы по возрасту старше меня, и конечно видели всех перечисленных Вами игроков, которых, я, в силу возраста видеть не мог. От себя добавлю, еще и замечательного правого защитника, торпедовца С.Пригоду, Светлая ему Память, и А.Конькова, Земля ему Пухом, который, вообще был универсалом и мог сыграть в центре защиты и на фланге.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:43
CapralCapral.
Соглашусь, но от себя добавлю две вещи.
Орлов сам играл в футбол за Питерское Динамо, я его помню, когда я учился в Ленинграде. И казалось бы должен кое что понимать. Кроме названных Вами крайних защитников (прекрасных), упомяну ещё Гену Логофета из Спартака, Васю Данилова из Зенита (один из немногих питерских в сб. СССР), Диму Багрича из ЦСКА.
И второе, пожалуй главное. Поскольку Орлов вхож в структуры и Зенита и Газпрома, то видимо ему намекнули как то понизить градус негодования в стране по этому поводу. Вот он и начал "отползать". Там в Питере реально честных и искренних уже не осталось, разве что Аршавин и Радимов. Спасибо за внимание.
112910415
112910415
вчера в 19:28
сама по себе мысль интересная
Capral
Capral
вчера в 19:28, ред.
Лукавит, Генадий Сергеич, ой лукавит. Красивые слова, да и только. Что касается фланговых защитников, то и здесь- Орлов неискринен... В понимании Орлова, фланговый защитник- игрок узкопрофильный. Но достаточно вспомнить первоклассных фланговых защитников киевского Динамо А.Демьяненко и О.Лужного, спартаковца Б.Позднякова и многих других!!! Удuвляет другое, как, один из лучших советских комментаторов прошлых лет, Орлов, превратился в совершенно безграмотного аналитика. Видимо, возраст берёт своё...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:19
А может метр мяча прав?
Как никак а разумеет вопрос)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:02
Фамилию с первого раза выговорил?))
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