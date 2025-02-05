Орлов назвал дикостью потенциальный переход Уэсли в «Зенит» за 38 млн евро

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном трансфере защитника бразильского «Фламенго» Уэсли в «Зенит» за 38 млн евро.
Слушайте, вы не можете купить защитника за такие деньги, это дико, зачем тратить столько денег? Было бы лучше воспитать правого защитника из собственной академии. Фланговый защитник — это игрок определённых возможностей и наклонностей. Это не Глушенков, не Вендел, не Барриос. Да, есть Волков. Но вряд ли он сыграет в этом сезоне.
Соглашусь, но от себя добавлю две вещи.
Орлов сам играл в футбол за Питерское Динамо, я его помню, когда я учился в Ленинграде. И казалось бы должен кое что понимать. Кроме названных Вами крайних защитников (прекрасных), упомяну ещё Гену Логофета из Спартака, Васю Данилова из Зенита (один из немногих питерских в сб. СССР), Диму Багрича из ЦСКА.
И второе, пожалуй главное. Поскольку Орлов вхож в структуры и Зенита и Газпрома, то видимо ему намекнули как то понизить градус негодования в стране по этому поводу. Вот он и начал "отползать". Там в Питере реально честных и искренних уже не осталось, разве что Аршавин и Радимов. Спасибо за внимание.
Соглашусь, но от себя добавлю две вещи.
Орлов сам играл в футбол за Питерское Динамо, я его помню, когда я учился в Ленинграде. И казалось бы должен кое что понимать. Кроме названных Вами крайних защитников (прекрасных), упомяну ещё Гену Логофета из Спартака, Васю Данилова из Зенита (один из немногих питерских в сб. СССР), Диму Багрича из ЦСКА.
И второе, пожалуй главное. Поскольку Орлов вхож в структуры и Зенита и Газпрома, то видимо ему намекнули как то понизить градус негодования в стране по этому поводу. Вот он и начал "отползать". Там в Питере реально честных и искренних уже не осталось, разве что Аршавин и Радимов. Спасибо за внимание.