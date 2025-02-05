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Балотелли подтвердил, что собирается остаться в «Дженоа»

вчера, 21:15

Нападающий Марио Балотелли подтвердил, что хочет продолжить выступать за «Дженоа».

Всё ещё пытаюсь сдержать своё обещание [играть за «Дженоа»]. Я человек слова.

Ранее в «Дженоа» заявили, что Балотелли может покинуть клуб.

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galem72
galem72
сегодня в 08:40
"...я человек слова..."

Получается, он когда-то пообещал быть идиотом, раз всячески пытается сохранить такое кредо.
Наверное, в Генуе проблемы кончились, поэтому они хотят добавить себе в состав "остроты". ))
drug01
drug01
вчера в 22:00
Марио уже сколько команд переменил...
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:19
Зачем нужен Дженоа этот человек?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:18
Здравствуйте. Указывайте, если есть желание, использую хэштег Нашел_Ошибку.
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