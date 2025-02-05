Балотелли подтвердил, что собирается остаться в «Дженоа»

Нападающий Марио Балотелли подтвердил, что хочет продолжить выступать за «Дженоа».
Всё ещё пытаюсь сдержать своё обещание [играть за «Дженоа»]. Я человек слова.
Ранее в «Дженоа» заявили, что Балотелли может покинуть клуб.
Нападающий Марио Балотелли подтвердил, что хочет продолжить выступать за «Дженоа».
Всё ещё пытаюсь сдержать своё обещание [играть за «Дженоа»]. Я человек слова.
Ранее в «Дженоа» заявили, что Балотелли может покинуть клуб.
Получается, он когда-то пообещал быть идиотом, раз всячески пытается сохранить такое кредо.
Наверное, в Генуе проблемы кончились, поэтому они хотят добавить себе в состав "остроты". ))
Получается, он когда-то пообещал быть идиотом, раз всячески пытается сохранить такое кредо.
Наверное, в Генуе проблемы кончились, поэтому они хотят добавить себе в состав "остроты". ))