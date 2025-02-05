Балотелли подтвердил, что собирается остаться в «Дженоа»

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вчера, 21:15

Нападающий подтвердил, что хочет продолжить выступать за «Дженоа».

Всё ещё пытаюсь сдержать своё обещание [играть за «Дженоа»]. Я человек слова.

Ранее в «Дженоа» заявили, что Балотелли может покинуть клуб.