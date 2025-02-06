Симеоне засмеялся после слов про автобус перед матчем с «Реалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне пошутил во время пресс-конференции после матча Кубка Испании с «Хетафе» (5:0).
Отвечая на вопрос журналиста о том, как его команда прибудет на выездную игру с мадридским «Реалом» 8 февраля после заявления «сливочных» с критикой работы судей, аргентинский специалист ответил следующее:
Что касается заявления, я полностью уважаю мнение каждого. Мы доберёмся туда тем же путём, которым всегда добираемся до «Бернабеу»... на автобусе.
После этих слов Симеоне засмеялся.
Но если серьезно, то протuв нынешнего Реала, вероятно не обязательно ставить Икарус, достаточно и небольшой маршрутки... А если вспомнить игру в прошлом году, в кубке Испании, которую Атлетико выиграл-3:2, то можно отметить, что автобус, атлеты не ставили, а сыграли в очень подвижную оборону, которая, как гармошка- сдвигалась и раздвигалась, и очень грамотно перемещалась по всему периметру штрафной!!! Это не был автобус, но была очень показательная и продуманная защита... И это при том, что тогда, Реал еще был в полном порядке. Футбол Симеоне можно любить или не любить, но не Уважать- его нельзя!!!
Но если серьезно, то протuв нынешнего Реала, вероятно не обязательно ставить Икарус, достаточно и небольшой маршрутки... А если вспомнить игру в прошлом году, в кубке Испании, которую Атлетико выиграл-3:2, то можно отметить, что автобус, атлеты не ставили, а сыграли в очень подвижную оборону, которая, как гармошка- сдвигалась и раздвигалась, и очень грамотно перемещалась по всему периметру штрафной!!! Это не был автобус, но была очень показательная и продуманная защита... И это при том, что тогда, Реал еще был в полном порядке. Футбол Симеоне можно любить или не любить, но не Уважать- его нельзя!!!