Симеоне засмеялся после слов про автобус перед матчем с «Реалом»

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вчера, 20:58

Главный тренер «Атлетико» пошутил во время пресс-конференции после матча Кубка Испании с «Хетафе» (5:0).

Отвечая на вопрос журналиста о том, как его команда прибудет на выездную игру с мадридским «Реалом» 8 февраля после заявления «сливочных» с критикой работы судей, аргентинский специалист ответил следующее:

Что касается заявления, я полностью уважаю мнение каждого. Мы доберёмся туда тем же путём, которым всегда добираемся до «Бернабеу»... на автобусе.

После этих слов Симеоне засмеялся.