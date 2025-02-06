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Симеоне засмеялся после слов про автобус перед матчем с «Реалом»

вчера, 20:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне пошутил во время пресс-конференции после матча Кубка Испании с «Хетафе» (5:0).

Отвечая на вопрос журналиста о том, как его команда прибудет на выездную игру с мадридским «Реалом» 8 февраля после заявления «сливочных» с критикой работы судей, аргентинский специалист ответил следующее:

Что касается заявления, я полностью уважаю мнение каждого. Мы доберёмся туда тем же путём, которым всегда добираемся до «Бернабеу»... на автобусе.

После этих слов Симеоне засмеялся.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:48
После матча яйцетрясу будет не до смеха!! Реал вскроет его автобус второй раз подряд отскочить уже не получится. 👊
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:50
Запрещено правилами дорожного движения.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:46
И чтоб автобус Симеоне не заметил сопротивление Реала в штрафной Реала))) пусть влетает туда со всей скорости
kbsjsd9g53b7
kbsjsd9g53b7
вчера в 23:30
Мадридское дерби, естественно прикатят на автобусе
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:29
На Атлетикарусе?
shur
shur
вчера в 22:28
...по началу Я думаю ,как ни крути, разведка боем небольшая! Разобравшись, если Реал опять "дурачка" не включит, семионевские
начнут набеги,причём серьёзные! Только голы помогут Реалу сбить
спесь,набравшему хорошую форму Атлетико! В любом случае будет
интереснейшая игрушка! Ну за кого Я,смешно даже спрашивать!!!
Расстояние между Сантьяго Бернабеу и Метрополитано составляет 12 км, конечно на автобусе!!!
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 22:11
Приветствую, Рафа!!!
А как, Вам, футбол Симеоне? Вы никогда не говорили.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:07, ред.
Хорошо, что автобус, а то глор МЮ однажды назвал игру МЮ при Жозе х***бусом )
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:52
Шутник
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:33
Ну, тут с Симеоне не поспоришь, по части "автобусов" ему виднее.
Capral
Capral
вчера в 21:27, ред.
Не знал, что Симеоне еще и незаурядный шутник.)))
Но если серьезно, то протuв нынешнего Реала, вероятно не обязательно ставить Икарус, достаточно и небольшой маршрутки... А если вспомнить игру в прошлом году, в кубке Испании, которую Атлетико выиграл-3:2, то можно отметить, что автобус, атлеты не ставили, а сыграли в очень подвижную оборону, которая, как гармошка- сдвигалась и раздвигалась, и очень грамотно перемещалась по всему периметру штрафной!!! Это не был автобус, но была очень показательная и продуманная защита... И это при том, что тогда, Реал еще был в полном порядке. Футбол Симеоне можно любить или не любить, но не Уважать- его нельзя!!!
Futurista
Futurista
вчера в 21:11
В каждой шутке есть доля правды...а в этой шутке эта доля процентов 80 )...
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 21:02
Да видел я это видео в ВК!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:00
Диего : "Да какой автобус - будет "гармошка"")...
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