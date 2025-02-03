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Черчесов: «Если тренер хотя бы раз не уволен, то он ещё не тренер»

вчера, 12:43

Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Станислав Черчесов в интервью источнику высказался на тему отставок.

Уходы разными бывают. «Спартак» меня выкупил у «Тироля», «Динамо» — у «Амкара», с «Легией» контракт закончился и не стал продлевать. В Венгрии — своя история, в сборных России и Казахстана — свои. Но, вообще, если тренер хотя бы раз не уволен, то он ещё не тренер. (Улыбается.) Когда убирают кого-то из молодых коллег — звоню с поздравлениями, мол, вот теперь ты настоящий тренер. Иногда такие вещи тебя тоже развивают и злят в хорошем смысле, на результат нацеливают.

Что на данный момент предпочтительнее? То, какие задачи будут ставиться передо мной и штабом — вот что главное. Но везде требуется какое-то время. Пример. Спросите любого специалиста — иногда двух месяцев зимних сборов и десятка контрольных матчей мало, чтобы начало что-то получаться. А когда после двух тренировок нужно побеждать Норвегию или Австрию... Как это сделать, ни на одних тренерских курсах не объяснят — только на своей шкуре можно понять.

Хотелось бы работать в своей стране или, по крайней мере, там, где говорят на русском.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:36
работай в своей стране не здоровье !
столько разных специальностей кругом ...
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 23:36
интересно, Лобан был ли когда-нибудь уволен, не считая сборной? Ну или Романцев в крайнем случае?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:39, ред.
Станиславу Саламовичу, оказывается, было мало двух тренировок, чтобы удачно сыграть с Норвегией и Австрией. Мощная отмазка ! А как тогда быть с неудачными, просто катастрофическими, проигрышами менее именитым командам?
Вы же, С.С., соизволили их тренировать несколько месяцев. Что вы на это скажете ? И вообще, при большом, и даже малом, желании тренеру всегда можно отыскать причины своей неудачной работы. Вот он и нашёл - всего две тренировки ! Позорные отмазки, недостойные профессионала.
протон
протон
вчера в 16:37
Если командир ещё не был в поле, то он ещё не полевой !
adekvat
adekvat ответ wwsm3pshuv8b (раскрыть)
вчера в 15:57
Какие его годы, он еще несколько раз им станет, если кто вдруг еще пригласит.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 15:19
Ну вот , Юрген Клопп ещё не тренер...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:04
Маттеус критически лучше бы к себе относился. А то на тренерском поприще он, мягко говоря, обделался.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:32
Усам пора заканчивать... бредит...
Capral
Capral
вчера в 14:26
    youtomee
    youtomee
    вчера в 14:20
    Хорошая попытка оправдать свои увольнения, Стасик, но нет....
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 14:13
    Капрал, Пеп ушел из Баварии после окончания контракта. Никто его не увольнял, а критика Маттеуса ни на что не повлияла.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 14:09, ред.
    Capral
    А я думаю более прагматично. Его больше никуда не возьмут.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 14:06
    Черчесов: За одного уволенного двух не уволенных дают...
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 13:47
    Тут или есть тренерский талант или его нет, остальное болтавня.
    Capral
    Capral
    вчера в 13:37
    Анатолий Кандауров.

    Это означает только одно- что он будет уволен еще три раза.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:33
    Поскольку Черчесов с его слов был уволен 3 раза, означает ли это, что он "супертренер" ?
    wwsm3pshuv8b
    wwsm3pshuv8b
    вчера в 13:32
    Получается Саламыч уже трижды тренер?
    kdy3ht2t547t
    kdy3ht2t547t
    вчера в 13:18
    Тогда ты, Стаська, да твой земеля хороводник Гогниев просто матёрые тренерищи!
    Capral
    Capral
    вчера в 13:10
    Баджик.

    Гварда, можно считать увольняли из Баварии, после того, как главный футбольный эксперт Германии Л.Маттеус его нещадно критиковал. Тем более, Гвард, за всё время работы в Мюнхене не выиграл ни одной ЛЧ, а его однообразный стиль игры неоднократно рассматривался под микроскопом. Единственный человек, выступающий за продление контракта с Гвардом был Румменигге, который, даже прослезился во время прощания с Пепкой...

    Хочу напомнить, что влияние Л.Маттеуса на футбольную жизнь в Германии- практически безгранично, и даже назначение Нагельсманна на должность ГТ сборной, тоже не прошло без активного участия Маттеуса...
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 12:55
    Гвардиолу ещё ни разу не увольняли. Получается, он не тренер? 🤔
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:52
    Теперь-то Черчесов на 100% тренер...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:52
    Надо будет это передать Анчелотти ☝️😉
    Гость
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