Черчесов: «Если тренер хотя бы раз не уволен, то он ещё не тренер»

Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Станислав Черчесов в интервью источнику высказался на тему отставок.
Уходы разными бывают. «Спартак» меня выкупил у «Тироля», «Динамо» — у «Амкара», с «Легией» контракт закончился и не стал продлевать. В Венгрии — своя история, в сборных России и Казахстана — свои. Но, вообще, если тренер хотя бы раз не уволен, то он ещё не тренер. (Улыбается.) Когда убирают кого-то из молодых коллег — звоню с поздравлениями, мол, вот теперь ты настоящий тренер. Иногда такие вещи тебя тоже развивают и злят в хорошем смысле, на результат нацеливают.
Что на данный момент предпочтительнее? То, какие задачи будут ставиться передо мной и штабом — вот что главное. Но везде требуется какое-то время. Пример. Спросите любого специалиста — иногда двух месяцев зимних сборов и десятка контрольных матчей мало, чтобы начало что-то получаться. А когда после двух тренировок нужно побеждать Норвегию или Австрию... Как это сделать, ни на одних тренерских курсах не объяснят — только на своей шкуре можно понять.
Хотелось бы работать в своей стране или, по крайней мере, там, где говорят на русском.
Гварда, можно считать увольняли из Баварии, после того, как главный футбольный эксперт Германии Л.Маттеус его нещадно критиковал. Тем более, Гвард, за всё время работы в Мюнхене не выиграл ни одной ЛЧ, а его однообразный стиль игры неоднократно рассматривался под микроскопом. Единственный человек, выступающий за продление контракта с Гвардом был Румменигге, который, даже прослезился во время прощания с Пепкой...
Хочу напомнить, что влияние Л.Маттеуса на футбольную жизнь в Германии- практически безгранично, и даже назначение Нагельсманна на должность ГТ сборной, тоже не прошло без активного участия Маттеуса...
Гварда, можно считать увольняли из Баварии, после того, как главный футбольный эксперт Германии Л.Маттеус его нещадно критиковал. Тем более, Гвард, за всё время работы в Мюнхене не выиграл ни одной ЛЧ, а его однообразный стиль игры неоднократно рассматривался под микроскопом. Единственный человек, выступающий за продление контракта с Гвардом был Румменигге, который, даже прослезился во время прощания с Пепкой...
Хочу напомнить, что влияние Л.Маттеуса на футбольную жизнь в Германии- практически безгранично, и даже назначение Нагельсманна на должность ГТ сборной, тоже не прошло без активного участия Маттеуса...