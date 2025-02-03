Черчесов: «Если тренер хотя бы раз не уволен, то он ещё не тренер»

Бывший главный тренер сборных России и Казахстана в интервью источнику высказался на тему отставок.

Уходы разными бывают. «Спартак» меня выкупил у «Тироля», «Динамо» — у «Амкара», с «Легией» контракт закончился и не стал продлевать. В Венгрии — своя история, в сборных России и Казахстана — свои. Но, вообще, если тренер хотя бы раз не уволен, то он ещё не тренер. (Улыбается.) Когда убирают кого-то из молодых коллег — звоню с поздравлениями, мол, вот теперь ты настоящий тренер. Иногда такие вещи тебя тоже развивают и злят в хорошем смысле, на результат нацеливают.

Что на данный момент предпочтительнее? То, какие задачи будут ставиться передо мной и штабом — вот что главное. Но везде требуется какое-то время. Пример. Спросите любого специалиста — иногда двух месяцев зимних сборов и десятка контрольных матчей мало, чтобы начало что-то получаться. А когда после двух тренировок нужно побеждать Норвегию или Австрию... Как это сделать, ни на одних тренерских курсах не объяснят — только на своей шкуре можно понять.

Хотелось бы работать в своей стране или, по крайней мере, там, где говорят на русском.