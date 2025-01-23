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ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Англия. Премьер-Лига 2024/2025

Постекоглу: «Мы даже моего переводчика потеряли»

сегодня, 00:36

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу с юмором прокомментировал ситуацию с травмами в команде.

После матча с «Эвертоном» (2:3) в АПЛ рулевой посетовал, что «в его распоряжении лишь 11 футболистов, готовых выйти на поле».

Перед поединком с «Хоффенхаймом» в Лиге Европы специалист пообщался с прессой в рамках пресс-конференции. В какой-то момент человек, переводивший ответы тренера для работников СМИ, закашлялся, тренер отреагировал на это с юмором:

Мы даже моего переводчика потеряли, он выбыл.

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протон
протон
сегодня в 02:59
В таком случае пожелаем крепкого здоровья переводчку)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:48
Анге при такой ситуации ,ещё и юморит...)
Гость
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