Постекоглу: «Мы даже моего переводчика потеряли»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу с юмором прокомментировал ситуацию с травмами в команде.
После матча с «Эвертоном» (2:3) в АПЛ рулевой посетовал, что «в его распоряжении лишь 11 футболистов, готовых выйти на поле».
Перед поединком с «Хоффенхаймом» в Лиге Европы специалист пообщался с прессой в рамках пресс-конференции. В какой-то момент человек, переводивший ответы тренера для работников СМИ, закашлялся, тренер отреагировал на это с юмором:
Мы даже моего переводчика потеряли, он выбыл.