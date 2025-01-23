Постекоглу: «Мы даже моего переводчика потеряли»

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сегодня, 00:36

Главный тренер «Тоттенхэма» с юмором прокомментировал ситуацию с травмами в команде.

После матча с «Эвертоном» (2:3) в АПЛ рулевой посетовал, что «в его распоряжении лишь 11 футболистов, готовых выйти на поле».

Перед поединком с «Хоффенхаймом» в Лиге Европы специалист пообщался с прессой в рамках пресс-конференции. В какой-то момент человек, переводивший ответы тренера для работников СМИ , закашлялся, тренер отреагировал на это с юмором: