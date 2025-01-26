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ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Франция. Лига 1 2024/2025

Луис Энрике о выборе стартового состава в ПСЖ: «Я спрашиваю у жены»

вчера, 17:30
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб РеймсРеймсМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике в интервью источнику оценил дебют нападающего Хвичи Кварацхелии в матче чемпионата Франции с «Реймсом» (1:1), а также с юмором ответил на вопрос о выборе стартового состава.

Грузинский футболист отметился голевой передачей в прошедшей игре.

Очень даже хорошо. Полагаю. Это лишь первая игра из многих. Конечно, ему сегодня [игра прошла 25 января — прим.ред.] было непросто. Он ещё толком не успел познакомиться с партнёрами по команде. У него было 4-5 тренировок. Он ещё ничего не знает о лиге.

Но я уверен, что это только начало. В будущем он будет для нас ещё полезнее.

Мы подписали особенного игрока. Он отлично играет один в один, тонко обращается с мячом и отлично бьёт. У него есть голевое чутьё. Ещё он хорошенько пашет в обороне. Давайте не забывать, что это всего лишь его первая игра. Мы не смогли победить, но он, безусловно, был важен.

О том, сложно ли выбирать стартовый состав, когда так много качественных игроков, особенно вингеров

А я спрашиваю у жены. Она куда лучше моего шарит в футболе.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 22:54
"послушай женщину и поступи наоборот"
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:52
жена Луиса Энрике явно читает Соккер ру))
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 19:20
Перед матчем с МС явно спрашивал у жены Пепа.. Бывшей.. 🤭
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:23
Эх Луис...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:54
Жена Энрике: " вижу, вижу...номер 7 выпускай"
Capral
Capral
вчера в 17:48, ред.
Вот поэтому грузин на поле. Ничего удивительного.
Вполне допускаю, что она, его и потребовала в команду, и возможно, даже- это нечто большее, чем обычная симпатия...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:44
Путь в стартовый состав лежит через жену Энрике. Печально. 😐
35pq39h96atp
35pq39h96atp
вчера в 17:41
Грузин будет наглеть день то дня, особенно если будет получаться на поле.
Гость
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