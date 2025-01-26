Луис Энрике о выборе стартового состава в ПСЖ: «Я спрашиваю у жены»

Главный тренер ПСЖ в интервью источнику оценил дебют нападающего в матче чемпионата Франции с «Реймсом» (1:1), а также с юмором ответил на вопрос о выборе стартового состава.

Грузинский футболист отметился голевой передачей в прошедшей игре.

Очень даже хорошо. Полагаю. Это лишь первая игра из многих. Конечно, ему сегодня [игра прошла 25 января — прим.ред.] было непросто. Он ещё толком не успел познакомиться с партнёрами по команде. У него было 4-5 тренировок. Он ещё ничего не знает о лиге.

Но я уверен, что это только начало. В будущем он будет для нас ещё полезнее.

Мы подписали особенного игрока. Он отлично играет один в один, тонко обращается с мячом и отлично бьёт. У него есть голевое чутьё. Ещё он хорошенько пашет в обороне. Давайте не забывать, что это всего лишь его первая игра. Мы не смогли победить, но он, безусловно, был важен.

О том, сложно ли выбирать стартовый состав, когда так много качественных игроков, особенно вингеров

А я спрашиваю у жены. Она куда лучше моего шарит в футболе.