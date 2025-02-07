«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Английской Лиги

«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в ответном матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги (4:0).
На 34-й минуте счёт открыл Коди Гакпо. Мохамед Салах на 51-й реализовал пенальти. На 75-й мерсисайдцы увеличили преимущество усилиями Доминика Собослаи. Ещё одним голом отметился Вирджил ван Дейк на 80-й.
«Ливерпуль» по сумме двух поединков выиграл 4:1 и вышел в финал турнира, где 16 марта встретится с «Ньюкаслом».
Финал кубка будет яркий. Обе команды в форме.и готовы порадовать всех отличным футболом
Финал кубка будет яркий. Обе команды в форме.и готовы порадовать всех отличным футболом
Сона вырубил в первом тайме подкатом а-ля «Мбаппе» и взорвал трибуны.
Сделал ассист в одно касание на Собослая сместившись в центр после 50 метрового рывнка.
Постоянно подключался. Да, распасовщик он так себе (не Трент), пару раз отдавал в никуда или в ноги сопернику.
Но все это перекрывает его работоспособность. Если даже Трент уйдет, не будем скучать!
Сона вырубил в первом тайме подкатом а-ля «Мбаппе» и взорвал трибуны.
Сделал ассист в одно касание на Собослая сместившись в центр после 50 метрового рывнка.
Постоянно подключался. Да, распасовщик он так себе (не Трент), пару раз отдавал в никуда или в ноги сопернику.
Но все это перекрывает его работоспособность. Если даже Трент уйдет, не будем скучать!
финал предстоит очень интересный - и сороки и красные будут биться, тем интересней!
финал предстоит очень интересный - и сороки и красные будут биться, тем интересней!