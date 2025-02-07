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«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Английской Лиги

сегодня, 00:57
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в ответном матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги (4:0).

На 34-й минуте счёт открыл Коди Гакпо. Мохамед Салах на 51-й реализовал пенальти. На 75-й мерсисайдцы увеличили преимущество усилиями Доминика Собослаи. Ещё одним голом отметился Вирджил ван Дейк на 80-й.

«Ливерпуль» по сумме двух поединков выиграл 4:1 и вышел в финал турнира, где 16 марта встретится с «Ньюкаслом».

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05 февраля
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:36
Ливер с победой! Тотем - жалкое зрелище! В качестве подтверждения моих слов - ТТХ - 0 ударов в створ ворот за весь матч!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:07
Заслуженный разгром, без вопросов! Ливерпуль с выходом в финал!
финал предстоит очень интересный - и сороки и красные будут биться, тем интересней!
ABir
ABir
сегодня в 01:59
Чудо с раненой птицей не произошло
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:36
В теге может писать любой пользователь.
протон
протон
сегодня в 01:30, ред.
Не могу понять, почему я выбрал игнорирования пользователя, если он является модератором "нашел ошибку" . Возможно, игрок принял вакансию на сайте. с которым мое мнение не сошлось.
протон
протон
сегодня в 01:19
Бредли просто красавец.
Сона вырубил в первом тайме подкатом а-ля «Мбаппе» и взорвал трибуны.
Сделал ассист в одно касание на Собослая сместившись в центр после 50 метрового рывнка.
Постоянно подключался. Да, распасовщик он так себе (не Трент), пару раз отдавал в никуда или в ноги сопернику.
Но все это перекрывает его работоспособность. Если даже Трент уйдет, не будем скучать!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:02
Тоттенхэм безнадёжный бестрофейник.
Финал кубка будет яркий. Обе команды в форме.и готовы порадовать всех отличным футболом
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