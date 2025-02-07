«Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Английской Лиги

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сегодня, 00:57

«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в ответном матче 1/2 финала Кубка Английской Лиги (4:0).

На 34-й минуте счёт открыл Коди Гакпо. Мохамед Салах на 51-й реализовал пенальти. На 75-й мерсисайдцы увеличили преимущество усилиями Доминика Собослаи. Ещё одним голом отметился Вирджил ван Дейк на 80-й.

«Ливерпуль» по сумме двух поединков выиграл 4:1 и вышел в финал турнира, где 16 марта встретится с «Ньюкаслом».