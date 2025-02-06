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«Байер» в дополнительное время одолел «Кёльн» в 1/4 финала Кубка Германии

сегодня, 01:38
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)3 : 2Логотип футбольный клуб КёльнКёльнЗакончился в доп. время

«Байер» в дополнительное время одержал победу над «Кёльном» в матче 1/4 финала Кубка Германии (3:2).

Счёт в матче был открыт на 45+10-й минуте, отличился полузащитник «Кёльна» Дамион Даунс. На 54-й минуте Линтон Майна удвоил преимущество гостей. На 61-й минуте Патрик Шик отыграл один мяч. На 90+6-й минуте Шик оформил дубль и перевёл матч в дополнительное время. На 98-й минуте Виктор Бонифац вывел хозяев вперёд.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 12:52
Не дотерпели козлы, жаль..
Фармацевтам респект
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:52
Имелось в виду сколь тяжело далась победа, не сама победа.
матос
матос
сегодня в 11:28
Узнаю старую добрую аптеку , голы в доп время)) С победой Алонсо и Ко!
kdfbkn643fcx
kdfbkn643fcx
сегодня в 08:46
Несерьезно Байер подошел к этой игре.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:19
Дерби удался. Кельн конечно, здорово начал. Но Байер и не таких сломал)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:00
С победой фармацевтов! Хаби Алонсо, Вирца и Фримпонга в Реал Мадрид.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:29
Вот у них заруба, забивают на 45+10 и 90+6. Веселуха!...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:07
"Козлы" упёрлись и чуть не "забодали" "аптекарей"...)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 05:55
Доброе утро!
Победа Байера над "козлами" неожиданность?
(Блин, реклама мелькает, ошибочно нажал "жалоба", а второй раз убрать хотел жалобу)
ABir
ABir
сегодня в 05:54
Совсем немного не дотерпели козлы до капусты, т.е. победы
112910415
112910415
сегодня в 05:32
в минувшем сезоне фортуна системно помогала ... нынче победы надо выгрызать зубами !
andrewheat
andrewheat
сегодня в 05:28
Хабитайм возвращается! И в чемпионате всё только начинается - вперёд, аспириновые, на первое место!
drug01
drug01
сегодня в 03:44
Очень трудная победа была!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:26
Тяжёлая игра получилась... много сил обе команды потратили... Удача улыбнулась сильнейшим...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:57
Со скрипом но прошли
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 01:59
Очень трудная победа, что для многих могло стать неожиданностью.
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