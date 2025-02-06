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«Реал» в концовке вырвал победу у «Леганеса» в 1/4 финала Кубка Испании

сегодня, 00:53
ЛеганесЛоготип футбольный клуб Леганес2 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» в гостях обыграл «Леганес» (3:2) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

На 18-й минуте полузащитник «Реала» Лука Модрич забил первый гол в игре. На 25-й минуте Эндрик удвоил преимущество «Реала». На 39-й минуте полузащитник «Леганеса» Хуан Круз с пенальти отыграл один гол. На 59-й минуте Круз оформил дубль, сравняв счёт. В дополнительное ко второму тайму время Гонсало Гарсия вырвал победу для «Реала».

Действующим обладателем Кубка Испании является «Атлетик» Бильбао.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:19
Настоящий кубковый матч.
112910415
112910415
сегодня в 06:53
молодёжь ещё молода ... )
kamilchik
kamilchik ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 05:57
Правый фланг - фланг Феде, он в данный момент более отпти пльгый выбор на позицию RB.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 05:49
Ну что, жаловаться на судество пойдут в этот раз?Ахаха.Еле-еле отскочили
амурец
амурец
сегодня в 02:41
Реал с победой
ABir
ABir
сегодня в 01:47
Пришлось понапрягаться миллионерам, после 2-0 игра не заканчивается.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:19
На то он и Реал...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:19, ред.
Полсостава - дублёры, из которых Эндрик и Гюлер ваще сырые. До основы им далеко.
Вини отыграл слабенько, ни одна обводка/дриблинг не завершена до ума; передачи адресата не нашли. Короч. Жуниор не в тонусе, и это плохо, ибо против Атлетов и МС его умения и навыки пригодились бы...
Браим Диас красавчик уж которую игру: везде успевает и везде эффективен. Голевую на Гарсию хорошо выдал.
Вальверде молодец. Уругваец не потерялся даже не на своей родной позиции - Анчи его аж на правый фланг обороны забубенил (во даёт Карло!)
Менди - не пришей кобыле хвост; чувствуется из его зоны точно чёнить прилетит с Атлетами и МС.
Тчуамени какой то твердотельный и бесхитростный. Кроме габаритов пока мало чем берёт. Легко читаем даже игроками Леганеса. Камавинга на этой позиции хоть порой и суетной, но на порядок интересней выглядит.

Остальные ... боль менее ровно выступили, хотя для Реала это скорее минус, нежели плюс. Если в общем и целом, то "бланкос" сыграли ниже среднего..., и перспективы в дерби и ЛЧ отнюдь не радужные.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:15, ред.
С очень сложной победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков этого клуба!!! Очень понравилось, как сыграли игроки из Кастильи. Винить Хакобо Рамона в пенальти не стоит, в таком моменте может оказаться любой. Их почаще надо выпускать. Очень хорошо вошёл в игру Гонсало Гарсия. Кстати, многие могут подумать, что он очень молодой игрок. Чтоб вы знали, ему в марте исполняется 21 год, а Эндрику в июле исполняется всего лишь 19 лет (по крайней мере, по данным паспорта). Браим Диас много работал, Винисиус много терял мячи. Эндрик много моментов запорол. Арда очень плохой матч провёл. Надеюсь, что эта молодежь надолго задержится в основном составе Реала и станут суперзвездами мирового футбола. Не знаю , в курсе все или нет, но этот Леганес в этом сезоне уже обыгрывал и Атлетико Мадрид, и Барселону. И сыграл вничью с Атлетик Бильбао в гостях. Так что, это не простой какой-то соперник был. А впереди нас ждут намного сложнее соперники. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Capral
Capral
сегодня в 01:14
Игру не смотрел, но очень рад за Реал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С победой, самый ВЕЛИКИЙ Клуб в мире!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Давайте, ребята- давите антиФлика, я за вас болею!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 01:10
Реал с выходом в полуфинал Кубка. Трудно по этому матчу оценивать Реал в общем, так как в основном играл резерв. В футболках Реала вышли дед Мазай и зайцы, с Лукой Модричем в роли деда Мазая. Похвалить хочется в первую очередь Браима Диаса, очень недооцененный папой Карло парень, трудяга, отличный дриблер, хорошо видит поле, и максимально играет на команду, а не на личную статистику. А вот Эндрик еще абсолютно зелёный и на данный момент не уровень Реала, как по мне, даже не уровень резерва Реала. Еще хотелось бы поздравить молодого Гонсало Гарсию с дебютом за первую команду Реала и за первый гол, еще и важный и решающий.
shur
shur
сегодня в 00:57
....Гансало Гарсия - Красава!!! Идём на Атлетико -next....!!!
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