«Реал» в концовке вырвал победу у «Леганеса» в 1/4 финала Кубка Испании

«Реал» в гостях обыграл «Леганес» (3:2) в матче 1/4 финала Кубка Испании.
На 18-й минуте полузащитник «Реала» Лука Модрич забил первый гол в игре. На 25-й минуте Эндрик удвоил преимущество «Реала». На 39-й минуте полузащитник «Леганеса» Хуан Круз с пенальти отыграл один гол. На 59-й минуте Круз оформил дубль, сравняв счёт. В дополнительное ко второму тайму время Гонсало Гарсия вырвал победу для «Реала».
Действующим обладателем Кубка Испании является «Атлетик» Бильбао.
Вини отыграл слабенько, ни одна обводка/дриблинг не завершена до ума; передачи адресата не нашли. Короч. Жуниор не в тонусе, и это плохо, ибо против Атлетов и МС его умения и навыки пригодились бы...
Браим Диас красавчик уж которую игру: везде успевает и везде эффективен. Голевую на Гарсию хорошо выдал.
Вальверде молодец. Уругваец не потерялся даже не на своей родной позиции - Анчи его аж на правый фланг обороны забубенил (во даёт Карло!)
Менди - не пришей кобыле хвост; чувствуется из его зоны точно чёнить прилетит с Атлетами и МС.
Тчуамени какой то твердотельный и бесхитростный. Кроме габаритов пока мало чем берёт. Легко читаем даже игроками Леганеса. Камавинга на этой позиции хоть порой и суетной, но на порядок интересней выглядит.
Остальные ... боль менее ровно выступили, хотя для Реала это скорее минус, нежели плюс. Если в общем и целом, то "бланкос" сыграли ниже среднего..., и перспективы в дерби и ЛЧ отнюдь не радужные.
Вини отыграл слабенько, ни одна обводка/дриблинг не завершена до ума; передачи адресата не нашли. Короч. Жуниор не в тонусе, и это плохо, ибо против Атлетов и МС его умения и навыки пригодились бы...
Браим Диас красавчик уж которую игру: везде успевает и везде эффективен. Голевую на Гарсию хорошо выдал.
Вальверде молодец. Уругваец не потерялся даже не на своей родной позиции - Анчи его аж на правый фланг обороны забубенил (во даёт Карло!)
Менди - не пришей кобыле хвост; чувствуется из его зоны точно чёнить прилетит с Атлетами и МС.
Тчуамени какой то твердотельный и бесхитростный. Кроме габаритов пока мало чем берёт. Легко читаем даже игроками Леганеса. Камавинга на этой позиции хоть порой и суетной, но на порядок интересней выглядит.
Остальные ... боль менее ровно выступили, хотя для Реала это скорее минус, нежели плюс. Если в общем и целом, то "бланкос" сыграли ниже среднего..., и перспективы в дерби и ЛЧ отнюдь не радужные.