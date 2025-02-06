«Реал» в концовке вырвал победу у «Леганеса» в 1/4 финала Кубка Испании

1738792436

сегодня, 00:53

«Реал» в гостях обыграл «Леганес» (3:2) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

На 18-й минуте полузащитник «Реала» Лука Модрич забил первый гол в игре. На 25-й минуте Эндрик удвоил преимущество «Реала». На 39-й минуте полузащитник «Леганеса» Хуан Круз с пенальти отыграл один гол. На 59-й минуте Круз оформил дубль, сравняв счёт. В дополнительное ко второму тайму время Гонсало Гарсия вырвал победу для «Реала».

Действующим обладателем Кубка Испании является «Атлетик» Бильбао.