«Ньюкасл» уверенно обыграл «Арсенал» и вышел в финал Кубка Лиги

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сегодня, 00:57

«Ньюкасл» обыграл «Арсенал» (2:0, 4:0 по сумме двух встреч) в полуфинале Кубка Английской Лиги.

На 19-й минуте отличился Джейкоб Мерфи. На 52-й минуте Энтони Гордон удвоил преимущество хозяев поля.

В финале Кубка Английской Лиги «Ньюкасл» сыграет против победителя пары «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Первый матч между клубами закончился домашней победой «шпор» со счётом 1:0.