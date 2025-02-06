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«Ньюкасл» уверенно обыграл «Арсенал» и вышел в финал Кубка Лиги

сегодня, 00:57
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Ньюкасл» обыграл «Арсенал» (2:0, 4:0 по сумме двух встреч) в полуфинале Кубка Английской Лиги.

На 19-й минуте отличился Джейкоб Мерфи. На 52-й минуте Энтони Гордон удвоил преимущество хозяев поля.

В финале Кубка Английской Лиги «Ньюкасл» сыграет против победителя пары «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Первый матч между клубами закончился домашней победой «шпор» со счётом 1:0.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт thesun.co.uk
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Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:16
АПЛ 100% выиграет Ливерпуль.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 11:51
АПЛ еще не проиграна)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:26
Пушкари расставили приоритеты.
матос
матос
сегодня в 11:24
Отлично сороки , молодцы, с победой и выходом в финал турнира!
Пушкарям и этот титул не нужен , АПЛ важнее важного))))
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 10:30
Впереди важные матчи ЛЧ 😁
Не надо думать, что это невозможно! Там как раз в основном придётся играть, как против Сити.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:35
АПЛ тоже сливают? 😀
DXTK
DXTK
сегодня в 08:48
Ньюкасл вышел молодцы, но финале скорей всего будет их ждать Ливерпуль, конечно лучше вышел бы Тоттенхэм тогда у сорок будет шанс на победу.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:48
Это не турнир для Арсенала, правильно слили
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:42
Ньюкаслу остался один шаг...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 05:44
Поздравляю Ньюкасл и его болельшиков с победой и выходом в финал! Эдди Хау ничего нового не предложил и не придумал, старое всё еще работает против Артеты. Четыре крайних матча на Сент-Джеймсе и ничего нового Артета не придумал...), да, нехватка игроков, да усталость и всё такое, но отдай ты мяч сорокам, пусть изобретают....нет, простое тупое владение ради владения....
Ладно, впереди важные матчи в АПЛ, надеюсь игрокам хватит сил на остаток сезона...
112910415
112910415
сегодня в 05:29
Ньюкасл нынче хорош !
Ну, лучше, чем Арсенал !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:31
После жеребьевки написал что было бы круто, чтобы в финале столкнулись сороки с шпорами....и тогда: кто-то из клубов наконец выиграет чашку впервые за долгое время. Ньюкасл так с 60-х гг. прошлого века без кубков.. а Тоттенхэм возьмёт кубок раньше Кейна)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:00
А ведь же была первая мысль на победу хозяев взять
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:24
Если бы у Барселоны был системный, грамотный футбол, то пожалуй, эта команда мне была бы симпатична, но исключительно своей атакой. Но ты же знаешь, я не воспринимаю команду наполовину.))) А вообще, уже много лет, мне нравится венская Аустрия образца 1978г!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:21
Ок. Давай вопрос по другому поставлю. Какая команда для тебя интересна в игровом смысле? Ну..., от которой ты ждешь чего то...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:20
Если ты о европейских командах, то никто. Если из российских- Краснодар и Спартак.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 02:19
Молодцы!
Так держать Ньюкасл Юнайтед!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:17
Никто не нравится, в настоящий момент- никто.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:14, ред.
Вить.
Какая команда тебе щас нравиться ? Я не про футбольный идеал (ты ж всё равно к чему-нибудь докопаешься), а вот чтоб тебя она за душу брала, со всеми своими достоинствами и недостатками... - чтоб ты включил телек и вот прям сидел и не отрываясь глаз на неё смотрел.
Leki_chelsea
Leki_chelsea
сегодня в 01:50
Да арсенал слили игру уверен !!! Я думал молодняк один гол забьют и сольют
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 01:39
Браво. Сорокам желаю победы в финале!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:32
Грамотный план на игру, прекрасная самоотдача игроков в каждом эпизоде, хорошая реализация и в итоге Заслуженная победа сорок! молодцы с победой!
протон
протон
сегодня в 01:11
Вчера дал доклад на счет сорок. Вот и получите, с птицами легко не будет там миллиарды арабы вложили, а что вложил Арсенал?
Capral
Capral
сегодня в 01:09
Вот только вчера, Артета сетовал на отсутствие трансферов и особенно на отсутствие гибкости в атаке у Арсенала. Не понимаю о чем он говорит, о какой креативности в атаке, если у Арсенала, в 1-м тайме полностью провалился центр поля. Другими словами, такая безграмотная игра- называется отсутствием игровой дисциплины. Я не уверен, что Арсеналу помогут сильные приобретения, если у ГТ нет четкого и ясного плана на игру. В атаке, Арсенал, как обычно статичен, малоподвижен и совсем неинтересен, а главное- все ходы лондонцев до предела стереотипны и очевидны для соперников...

С МС было проще- там соперник пытался атаковать, раскрывался и поподал на контры Арсенала. Сегодня, Арсенал шел вперед, чтобы отыграться и сам раз за разом проваливался. Не знаю, что и как объясняет Артета своим игрокам, но похоже, они не очень понимают замысла своего тренера. Конечно, сильные игроки могут сами что-то придумать, где-то сыграть на классе, но прежде всего- нужна тренерская мысль, а её, как мне показалось, у Арсенала нет. Я болел за Арсенал, но увы, сейчас, эта команда- далека от совершенства. Некоторые Уважаемые Коллеги на Соккере видят Артету у руля МС на замене Гварду, я, признаться, с ними несогласен, при всем моем к ним Уважении))).
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