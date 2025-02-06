«Ньюкасл» уверенно обыграл «Арсенал» и вышел в финал Кубка Лиги

«Ньюкасл» обыграл «Арсенал» (2:0, 4:0 по сумме двух встреч) в полуфинале Кубка Английской Лиги.
На 19-й минуте отличился Джейкоб Мерфи. На 52-й минуте Энтони Гордон удвоил преимущество хозяев поля.
В финале Кубка Английской Лиги «Ньюкасл» сыграет против победителя пары «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Первый матч между клубами закончился домашней победой «шпор» со счётом 1:0.
С МС было проще- там соперник пытался атаковать, раскрывался и поподал на контры Арсенала. Сегодня, Арсенал шел вперед, чтобы отыграться и сам раз за разом проваливался. Не знаю, что и как объясняет Артета своим игрокам, но похоже, они не очень понимают замысла своего тренера. Конечно, сильные игроки могут сами что-то придумать, где-то сыграть на классе, но прежде всего- нужна тренерская мысль, а её, как мне показалось, у Арсенала нет. Я болел за Арсенал, но увы, сейчас, эта команда- далека от совершенства. Некоторые Уважаемые Коллеги на Соккере видят Артету у руля МС на замене Гварду, я, признаться, с ними несогласен, при всем моем к ним Уважении))).
С МС было проще- там соперник пытался атаковать, раскрывался и поподал на контры Арсенала. Сегодня, Арсенал шел вперед, чтобы отыграться и сам раз за разом проваливался. Не знаю, что и как объясняет Артета своим игрокам, но похоже, они не очень понимают замысла своего тренера. Конечно, сильные игроки могут сами что-то придумать, где-то сыграть на классе, но прежде всего- нужна тренерская мысль, а её, как мне показалось, у Арсенала нет. Я болел за Арсенал, но увы, сейчас, эта команда- далека от совершенства. Некоторые Уважаемые Коллеги на Соккере видят Артету у руля МС на замене Гварду, я, признаться, с ними несогласен, при всем моем к ним Уважении))).