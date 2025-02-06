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«Милан» обыграл «Рому» и вышел в полуфинал Кубка Италии

сегодня, 00:57
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Милан» одержал победу над «Ромой» (3:1) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

На 16-й минуте Тэмми Абрахам вывел «Милан» вперёд. На 42-й минуте Абрахам оформил дубль. На 54-й минуте нападающий «Ромы» Артём Довбик сократил отставание в счёте. На 72-й минуте Жоау Феликс забил дебютный гол за «Милан».

В полуфинале Кубка Италии «Милан» сыграет с победителем пары «Лацио» — «Интер».

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Все комментарии
Antikrot
Antikrot
сегодня в 13:44
Убогий слон единственный гол Ромы забил. Забивал в Испании, продолжает забивать в Италии и это с учётом отсутствия толковой игры у Ромы.

Милан выдал хороший матч. Был момент когда Рома прям прижала россонери к воротам, но не забили. Фелиш забил гол в дебютной игре, а Хименес голевой пас отдал.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:53
Молодцы россонери.
112910415
112910415
сегодня в 05:40
и это хорошо, и это правильно !
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:20
Милан опытный кубковый боец...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:35
браво, с победой россонери!
Capral
Capral
сегодня в 01:19
Никогда не болел за Милан, но сейчас, рад тому, что вышвырнули из кубка убогого слона, от которого мяч отлетает на 10 метров...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:00
Всё по делу. А мог счёт быть и покрупнее .
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