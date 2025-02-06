«Милан» обыграл «Рому» и вышел в полуфинал Кубка Италии

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сегодня, 00:57

«Милан» одержал победу над «Ромой» (3:1) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

На 16-й минуте Тэмми Абрахам вывел «Милан» вперёд. На 42-й минуте Абрахам оформил дубль. На 54-й минуте нападающий «Ромы» Артём Довбик сократил отставание в счёте. На 72-й минуте Жоау Феликс забил дебютный гол за «Милан».

В полуфинале Кубка Италии «Милан» сыграет с победителем пары «Лацио» — «Интер».