«Милан» обыграл «Рому» и вышел в полуфинал Кубка Италии

«Милан» одержал победу над «Ромой» (3:1) в матче 1/4 финала Кубка Италии.
На 16-й минуте Тэмми Абрахам вывел «Милан» вперёд. На 42-й минуте Абрахам оформил дубль. На 54-й минуте нападающий «Ромы» Артём Довбик сократил отставание в счёте. На 72-й минуте Жоау Феликс забил дебютный гол за «Милан».
В полуфинале Кубка Италии «Милан» сыграет с победителем пары «Лацио» — «Интер».
Милан выдал хороший матч. Был момент когда Рома прям прижала россонери к воротам, но не забили. Фелиш забил гол в дебютной игре, а Хименес голевой пас отдал.
Милан выдал хороший матч. Был момент когда Рома прям прижала россонери к воротам, но не забили. Фелиш забил гол в дебютной игре, а Хименес голевой пас отдал.