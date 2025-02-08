Мудрика могут дисквалифицировать даже при отрицательной пробе «B»

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик может быть дисквалифицирован даже в случае отрицательного результата теста допинг‑пробы «B».
Если вторая допинг-проба окажется отрицательной, Федерация футбола примет самостоятельное решение.
Ассоциация может либо снять временную дисквалификацию Мудрика и отменить наказание, либо отстранить Михаила от участия в матчах, но, скорее всего, на более короткий срок, чем в случае положительного результата.
Как уже сообщалось ранее, если проба «В» окажется положительной, украинца может ждать отстранение от футбольной деятельности на срок до четырех лет.
Просто в Лейпциге он мог бы тянуть уровень и расти потихоньку при качественной стабильной системе. Не от успехов клубе он принял эти вещества
Просто в Лейпциге он мог бы тянуть уровень и расти потихоньку при качественной стабильной системе. Не от успехов клубе он принял эти вещества
А говоря о Лейпциге, они бы не потянули запросы Шахтёра в 70 млн и запросы самого игрока по ЗП
А говоря о Лейпциге, они бы не потянули запросы Шахтёра в 70 млн и запросы самого игрока по ЗП