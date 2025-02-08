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Мудрика могут дисквалифицировать даже при отрицательной пробе «B»

сегодня, 12:17

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик может быть дисквалифицирован даже в случае отрицательного результата теста допинг‑пробы «B».

Если вторая допинг-проба окажется отрицательной, Федерация футбола примет самостоятельное решение.

Ассоциация может либо снять временную дисквалификацию Мудрика и отменить наказание, либо отстранить Михаила от участия в матчах, но, скорее всего, на более короткий срок, чем в случае положительного результата.

Как уже сообщалось ранее, если проба «В» окажется положительной, украинца может ждать отстранение от футбольной деятельности на срок до четырех лет.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 16:08, ред.
Клуб напрямую связан с допингом, это дисциплина.
Просто в Лейпциге он мог бы тянуть уровень и расти потихоньку при качественной стабильной системе. Не от успехов клубе он принял эти вещества
Romeo 777
Romeo 777 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 15:05
А как клуб то связан с его допингом?
А говоря о Лейпциге, они бы не потянули запросы Шахтёра в 70 млн и запросы самого игрока по ЗП
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 14:17
Я думаю не один футболист не будет рисковать карьерой сознательно. Скорее всего такие вещи случаются случайно.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 13:48
Спасибо за понимание, Дружище, спасибо.)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:41, ред.
Понимаю...в любом случае от него в этой ситуации мало что зависит...но если воспринять трудности с улыбкой то их легче будет преодолеть...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 13:23
Дружище, вероятно, в другой раз, я бы посмеялся, но не сейчас. Вам, наверняка известна моя симпатия к Мудрику, я за него болею, мне он нравится. Но, вот так случилось. Я все таки надеюсь, что всё обойдется, но а если нет- переживем и это. Парень он еще молодой, надеюсь, не всё еще потеряно...)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:13
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:54
Не стоило ему идти в Челси, лучше бы в какойнибудь лейпциг
Capral
Capral
сегодня в 12:47
Жаль парня- оказался без вины виноватый. Хочется верить в лучшее, а там -как повезет...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:23
Наказание на основании пробы А, опровергнутой чистой пробой В противоречит Антидопинговому кодексу и будет снято CAS уже в день обращения, судьям тут на минуту работы. Так что если захотят наказать, то мотивировку придется другую придумать.... Мда. Казалось бы подписал супер выгодный контракт с Челси и обеспечен до конца карьеры. Но нашел способ все испортить...
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