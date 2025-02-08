Мудрика могут дисквалифицировать даже при отрицательной пробе «B»

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сегодня, 12:17

Нападающий «Челси» может быть дисквалифицирован даже в случае отрицательного результата теста допинг‑пробы «B».

Если вторая допинг-проба окажется отрицательной, Федерация футбола примет самостоятельное решение.

Ассоциация может либо снять временную дисквалификацию Мудрика и отменить наказание, либо отстранить Михаила от участия в матчах, но, скорее всего, на более короткий срок, чем в случае положительного результата.

Как уже сообщалось ранее, если проба «В» окажется положительной, украинца может ждать отстранение от футбольной деятельности на срок до четырех лет.