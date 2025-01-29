«Локомотив» — самый проверяемый РУСАДА на допинг футбольный клуб 2024 года

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сегодня, 10:33

Футболисты московского «Локомотива» в прошедшем году чаще других проходили тестирование Российского антидопингового агентства ( РУСАДА ). Об этом сообщает источник со ссылкой на материалы РУСАДА .

Всего в 2024 году были проверены 10 игроков «железнодорожников»: (дважды), , (два раза), , , перешедший по окончании сезона-2023/24 в «Зенит» (протестирован в мае), , , и .

По семь игроков в прошлом году прошли проверку из «Краснодара» и «Зенита», по шесть — из ЦСКА , «Спартака» и московского «Динамо», по четыре — из «Ахмата», «Рубина» и «Балтики», три — из «Крыльев Советов», два — из «Ростова» и один — из «Оренбурга».