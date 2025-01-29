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«Локомотив» — самый проверяемый РУСАДА на допинг футбольный клуб 2024 года

сегодня, 10:33

Футболисты московского «Локомотива» в прошедшем году чаще других проходили тестирование Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает источник со ссылкой на материалы РУСАДА.

Всего в 2024 году были проверены 10 игроков «железнодорожников»: Дмитрий Баринов (дважды), Алексей Батраков, Илья Лантратов (два раза), Евгений Морозов, Артём Карпукас, перешедший по окончании сезона-2023/24 в «Зенит» Максим Глушенков (протестирован в мае), Сергей Пиняев, Илья Самошников, Александр Сильянов и Дмитрий Воробьёв.

По семь игроков в прошлом году прошли проверку из «Краснодара» и «Зенита», по шесть — из ЦСКА, «Спартака» и московского «Динамо», по четыре — из «Ахмата», «Рубина» и «Балтики», три — из «Крыльев Советов», два — из «Ростова» и один — из «Оренбурга».

Самым проверяемым на допинг футболистом стал нападающий «армейцев» Тамерлан Мусаев, который в 2024 году трижды проходил тестирование РУСАДА.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:54, ред.
РЖД! Да сделайте билеты для работников Русады, как чернобыльцам! Один же хрен на нас разницу повесите (не обеднеете) !
72d5d2d79dsn
72d5d2d79dsn
сегодня в 11:50
По честному нужно проверять равномерно все клубы, а тут попахивает предвзятостью.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:58
Есть версия систематических проверок футболистов РЖД:
Последние предоставляют скидки инспекторам (офицерам) РУСАДА
на дудуке - купе..., если плацкарт - то без боковушки у туалета, бесплатная рюмка чая...)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:47
Ничего страшного не произошло. Зато Мусаев игрок ЦСКА.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:46
Главное, что но у кого проблем не возникло потом)
v5b2r8vndp5r
v5b2r8vndp5r
сегодня в 10:45
Проверки какие-то не регулярные и скорее всего предвзятые.
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