«Локомотив» — самый проверяемый РУСАДА на допинг футбольный клуб 2024 года

Футболисты московского «Локомотива» в прошедшем году чаще других проходили тестирование Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает источник со ссылкой на материалы РУСАДА.
Всего в 2024 году были проверены 10 игроков «железнодорожников»: Дмитрий Баринов (дважды), Алексей Батраков, Илья Лантратов (два раза), Евгений Морозов, Артём Карпукас, перешедший по окончании сезона-2023/24 в «Зенит» Максим Глушенков (протестирован в мае), Сергей Пиняев, Илья Самошников, Александр Сильянов и Дмитрий Воробьёв.
По семь игроков в прошлом году прошли проверку из «Краснодара» и «Зенита», по шесть — из ЦСКА, «Спартака» и московского «Динамо», по четыре — из «Ахмата», «Рубина» и «Балтики», три — из «Крыльев Советов», два — из «Ростова» и один — из «Оренбурга».
Самым проверяемым на допинг футболистом стал нападающий «армейцев» Тамерлан Мусаев, который в 2024 году трижды проходил тестирование РУСАДА.
Последние предоставляют скидки инспекторам (офицерам) РУСАДА
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Последние предоставляют скидки инспекторам (офицерам) РУСАДА
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