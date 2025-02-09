«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью

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сегодня, 01:04

«Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в матче 23-го тура Ла Лиги (1:1).

На 35-й минуте у гостей пенальти реализовал Хулиан Альварес, а на 50-й счет сравнял Килиан Мбаппе.

После этой игры «Реал» лидирует (50 очков), «Атлетико» идет на 2-м месте (49 баллов).