«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью

«Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в матче 23-го тура Ла Лиги (1:1).
На 35-й минуте у гостей пенальти реализовал Хулиан Альварес, а на 50-й счет сравнял Килиан Мбаппе.
После этой игры «Реал» лидирует (50 очков), «Атлетико» идет на 2-м месте (49 баллов).
Смотрел второй тайм, матрасники не понравились от слова совсем. Повезло, что сохранили хотя бы ничью. Несмотря на то, что оборонялись всей командой, сливочные очень легко проникали в штрафную и создавали опасные моменты.
У Реала столько проблем в обороне, надо было этим воспользоваться, но видно было, что Семеоне полностью устраивал такой расклад..
Смотрел второй тайм, матрасники не понравились от слова совсем. Повезло, что сохранили хотя бы ничью. Несмотря на то, что оборонялись всей командой, сливочные очень легко проникали в штрафную и создавали опасные моменты.
У Реала столько проблем в обороне, надо было этим воспользоваться, но видно было, что Семеоне полностью устраивал такой расклад..
Игрой всегда руководят умные и талантливые игроки вроде Хави, Пирло, Крооса, потому и не было умных пасов в этой игре, с одной стороны бегунки, с другой глухая оборона.
Из игроков Реала сегодня понравился Гарсия, очень напоминает Сальгадо.
Винисиус... Вы действительно считаете, что его продажа пойдёт на пользу Мадриду? Когда молча играет, он очень опасен, обостряет постоянно, маневренный, ускоряется моментально.
В общем, это ничья на пользу каталонцам. Нужно обыграть Севилью и приблизиться к конкурентам.
Игрой всегда руководят умные и талантливые игроки вроде Хави, Пирло, Крооса, потому и не было умных пасов в этой игре, с одной стороны бегунки, с другой глухая оборона.
Из игроков Реала сегодня понравился Гарсия, очень напоминает Сальгадо.
Винисиус... Вы действительно считаете, что его продажа пойдёт на пользу Мадриду? Когда молча играет, он очень опасен, обостряет постоянно, маневренный, ускоряется моментально.
В общем, это ничья на пользу каталонцам. Нужно обыграть Севилью и приблизиться к конкурентам.