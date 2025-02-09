Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2024/2025

«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью

сегодня, 01:04
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в матче 23-го тура Ла Лиги (1:1).

На 35-й минуте у гостей пенальти реализовал Хулиан Альварес, а на 50-й счет сравнял Килиан Мбаппе.

После этой игры «Реал» лидирует (50 очков), «Атлетико» идет на 2-м месте (49 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт sports.ndtv.com
«Брайтон» победил «Челси» в матче Кубка Англии
Сегодня, 00:59
«Милан» выиграл у «Эмполи» в матче Серии А
Вчера, 23:55
«Дхамк» и «Аль-Хиляль» сыграли вничью, Милинкович-Савич забил гол
Вчера, 23:35
«Ньюкасл Юнайтед» одолел «Бирмингем Сити» в Кубке Англии
Вчера, 22:51
«Аталанта» забила пять голов в ворота «Вероны»
Вчера, 20:46
«Атлетик» разгромил «Жирону» в матче Ла Лиги
Вчера, 20:32
Сортировать
Все комментарии
nh7r3zu6nxtf
nh7r3zu6nxtf
сегодня в 08:53
Оба притормозили на радость Барселоны
tb2kq8swhr2g
tb2kq8swhr2g
сегодня в 08:41
Равная игра, справедливый счет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:56
Удивительно, дали пенальти. Но в ворота Реала. Обычно бывает наоборот...
Маг_тм
Маг_тм ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 07:34
Родриго просто два раза больше пашет чем Вини и Мбапе, последние двое очень медленно возвращаются назад при обороне, и мало пресингуют, Родриго от бровки до бровки дейсвует
Barcelona
Barcelona
сегодня в 07:30
Замечательно! Сегодня думаю Барса не упустит возможность приблизиться к реалу обыграв Севилью.
Маг_тм
Маг_тм ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 07:28
Не соглашусь что Реал страдал, где они страдали то? Атлетико кроме пенальти ничего серьезного не создал, только полу моменты.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:19
Ничья в пользу Жироны!))))
А так и думал, что ничейка будет. Сегодня очередь барсы
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 07:15
Как такое возможно? Тчуамени привез два идентичных пенальти за короткое время. Прям один в один.
Но если в первый раз пеналь был, то вчера я не согласен.
Нога Тчуамени осталась на носке, пятку он не опустил. Контакт там был не от того что наступил, а от того что тот бежал и сам его нашел.
И нашел он его уже после того как носок Тчуамени коснулся газона.
Очевидно, что никакого злого умысла не было.
Тчуамени даже не сразу понял, что соперник упал.

Испанский стыд за испанского судью.
Макондо
Макондо ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 06:19
🤣🤣🤣
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:18
Ничья , которая надеюсь увеличит "нерв борьбы" на финише чемпионата...
Макондо
Макондо ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 06:17
Альбу никто не переплюнет
Evgeniy25
Evgeniy25
сегодня в 06:16
Провальный первый тайм ходили пешком на что надеялись не включая скоростей?! Во втором преобразились появились скорости заработали фаланги, на Атлетико с наскока не возьмёшь образцов оборонялись, один раз допустили ошибку но в целом справились, Мбаппе заперли не давая пространства за Винисусом успевали вдвоём подстраховывали, Облак браво, опыта у него не отнять, Атлетико пользовался редкими быстрыми выходами но Чуамени выручал, молодец, Реалу не хватает профильного центфорварда Мбаппе на эту роль не подходит совершенно, а роль свободного художника никаких плодов не принесла, Родриго выделялся и счёт сравнял и старался, Атлетико не проиграл в гостях и в этом победа Семеоне!
drug01
drug01
сегодня в 04:52
Теперь Барселона будет на коне..
ABir
ABir
сегодня в 03:06
После этой ничьей у Барселоны в случае победы появляется шанс вплотную приблизиться к лидерам.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:21
Ничья в пользу Барселоны...
Capral
Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 02:11
Винисиус маневренный? Он же дальше своего левого фланга ничего не видит, никуда не перемещается, фланги не меняет, в глубину поля за мячом не возвращается, а когда психует и заигрывается- вообще только вредит.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 02:10
Там и касания не было.. Научился у Авейру.. 🤭
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
сегодня в 01:53
Это он Мбаппе показывал, как нужно упасть и схватиться за лицо у бровки, когда сзади игрок подходит и слегка касается.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:38
У Реала появилась неприятная особенность - он, всё чаще, не выигрывает матчи, в которых выглядит гораздо лучше соперника. Так случилось и сегодня. Анчелотти надо быстрее разбираться в причинах этого... Может нужна более серьёзная ротация? Хотя, я понимаю, что Карло опасается испортить отношения с некоторыми звёздами, присевшими на лавку. Это, конечно, издержки профессии тренера топовых клубов, но что-то делать надо.
амурец
амурец
сегодня в 01:36
Да жаль, матрасы опять отскочили
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 01:32
Справедливая ничья! Первый тайм за Атлетико, второй за сливочными. Реал страдал не только против Барселоны, сегодня страдали и против матрасников.

Игрой всегда руководят умные и талантливые игроки вроде Хави, Пирло, Крооса, потому и не было умных пасов в этой игре, с одной стороны бегунки, с другой глухая оборона.
Из игроков Реала сегодня понравился Гарсия, очень напоминает Сальгадо.
Винисиус... Вы действительно считаете, что его продажа пойдёт на пользу Мадриду? Когда молча играет, он очень опасен, обостряет постоянно, маневренный, ускоряется моментально.
В общем, это ничья на пользу каталонцам. Нужно обыграть Севилью и приблизиться к конкурентам.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 01:31, ред.
А чё там папа лицо руками закрывал?.. Матерился, наверное.. Как и Бирмингем на камеру.. А-ха-ха-ха.. 🤣
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:25
Отскочило опять Атлетико. К сожалению Реал не наказал их за анти футбол но хотя бы сохранил первое место а конкуренты глотают пыль. Теперь надо готовится при хлопнуть Мс с ним легче будет играть чем против автобуса если им там команды из нижней лиги с центра поля забевают то мощная атака Реала накидает полную авоську ⚽⚽⚽⚽⚽
Incredulous
Incredulous ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:25
По поводу Браима полностью поддерживаю. Уже писал не раз об этом. Очень талантлиаый и трудолюбивый парень. А в игре с таким антифутболом от матрасов, Браим мог бы очень помочь, так как является техничным игроком с отличым дриблингом, что против автобуса Симеоне могло сработать. Родриго тоже отличный технарь, но просто к середине второго тайма заметно устал и просел физически. И эта замена просто напрашивалась. Это кстати главная проблема Родриго, которая и отличает его от Винисиуса и Мбаппе. У Вини с Мбаппе физуха намного выше, они могут бегать как заведённые до самлй последней секунды, а Родриго обычно хватает на две трети матча. А вот Браим с Родриго отлично бы дополняли друг друга, если бы Анчелотти вовремя делал замены.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:22
Атлетико всегда играет энергозатратный футбол, пахать на поле без мяча какой кайф. До матча думал, что ничья будет, но деньги в этот раз не поставил.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:22
Снова маргариновые отскочили!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:20, ред.
📊 Рауль Асенсио vs "Атлетико"

• 96% точности передач
• 49/51 успешных пасов
• 3/3 длинных передач
• 3/3 выигранных наземных дуэлей
• 2/2 воздушные дуэли
• 3 выноса
• 2 перехвата
======================
А Анчелотти боится выпустить его на матчи?
Capral
Capral
сегодня в 01:16, ред.
Отвратительный 1-й тайм от Реала, с множеством лишних передач, перепасовок и в целом- хаотичный и малоподвижный. Во 2-м тайме, заиграли, не скажу, что быстрей или умней, но более агрессивно и рьяно. Конечно, Симеоне, пожалуй самый великий тренер по строительству фортификацинных сооружений, но даже его оборону Барса разрывала и терзала, несмотря на поражение. У Реала другой стиль, другая игра и такой футбол, Атлетико без труда читает. Не хватает оригинальности в игре Реала, не хватает тренерской новизны, а в позиционной атаке серьезные трудности. Вини проснулся только во 2-м тайме, обострял, но при этом передерживал мяч. Вобщем, 2-й тайм немного обнадежил, но по прежнему оставил много вопросов по игре. Атлетиk ничем не удивил, терзал в контрах левый фланг соперника, пытался обострять, но было видно, что главная задача гостей не проиграть. Вероятно, ничья по игре. В пользу Барселоны? Не уверен, так как по-прежнему считаю Реал- главным фаворитом в борьбе за чемпионство...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:15
Ничья в пользу Барселоны, посмотрим, воспользуются каталонцы этим..
Смотрел второй тайм, матрасники не понравились от слова совсем. Повезло, что сохранили хотя бы ничью. Несмотря на то, что оборонялись всей командой, сливочные очень легко проникали в штрафную и создавали опасные моменты.
У Реала столько проблем в обороне, надо было этим воспользоваться, но видно было, что Семеоне полностью устраивал такой расклад..
69Haya96
69Haya96
сегодня в 01:12
Этот исход изначально был идеальным для «Барселоны». Обе команды играли в очень напряженный футбол, но у «Реала» было гораздо больше моментов. Лучший игрок Атлетико — Облак, без него они бы много пропустили.

У «Барселоны» есть шанс приблизиться к ним, но сегодня в Севилье им будет нелегко, так как они не пропустили много голов дома. Этот период сезона интересен тем, что в нем соревнуются три команды, и все они являются претендентами. Хотя самая стабильная команда из них — «Реал». Посмотрим, как отреагирует Барселона после этой ничьей, тогда и поговорим.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 