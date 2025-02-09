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«Рома» выиграла у «Венеции» в матче чемпионата Италии

вчера, 16:23
ВенецияЛоготип футбольный клуб Венеция0 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Венеция» уступила «Роме» в матче 24-го тура Серии А (0:1).

Гол на 57-й минуте с пенальти забил Пауло Дибала.

«Венеция» занимает 19-е место в чемпионате Италии (16 очков). «Рома» идёт 9-й (34 балла).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:48
главное, победа.
игра забудется)) надо спасать сезон. пробиться в еврокубки
Вещий
Вещий
вчера в 17:35
Да уж... скромненько как то сыграли... ожидал побольше голов.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:38
Спасибо за ответ.
Но я имел ввиду, непосредственно болельщиков киевского Динамо- наиболее радикальных и невоспитанных. Ко всем ультрас- это не относится, хотя, я не понимаю этого понятия, как такового.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:34
Добрый день.

В комментарии есть про "отморозков"-болельщиков одного футбольного клуба, возможно там и имелись в виду только конкретно те болельщики, но так как такое могут воспринять как адресованная всем ультрас какого-то клуба, а это значительная часть болельщиков в различных клубах в настоящее время, то такое убираем как провокационное в не топ.
Capral
Capral
вчера в 16:29
Убогий слон, неспособен забить, даже предпоследней команде...
Гость
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