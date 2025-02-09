«Рома» выиграла у «Венеции» в матче чемпионата Италии

«Венеция» уступила «Роме» в матче 24-го тура Серии А (0:1).
Гол на 57-й минуте с пенальти забил Пауло Дибала.
«Венеция» занимает 19-е место в чемпионате Италии (16 очков). «Рома» идёт 9-й (34 балла).
«Венеция» уступила «Роме» в матче 24-го тура Серии А (0:1).
Гол на 57-й минуте с пенальти забил Пауло Дибала.
«Венеция» занимает 19-е место в чемпионате Италии (16 очков). «Рома» идёт 9-й (34 балла).
игра забудется)) надо спасать сезон. пробиться в еврокубки
игра забудется)) надо спасать сезон. пробиться в еврокубки
Но я имел ввиду, непосредственно болельщиков киевского Динамо- наиболее радикальных и невоспитанных. Ко всем ультрас- это не относится, хотя, я не понимаю этого понятия, как такового.
Но я имел ввиду, непосредственно болельщиков киевского Динамо- наиболее радикальных и невоспитанных. Ко всем ультрас- это не относится, хотя, я не понимаю этого понятия, как такового.
В комментарии есть про "отморозков"-болельщиков одного футбольного клуба, возможно там и имелись в виду только конкретно те болельщики, но так как такое могут воспринять как адресованная всем ультрас какого-то клуба, а это значительная часть болельщиков в различных клубах в настоящее время, то такое убираем как провокационное в не топ.
В комментарии есть про "отморозков"-болельщиков одного футбольного клуба, возможно там и имелись в виду только конкретно те болельщики, но так как такое могут воспринять как адресованная всем ультрас какого-то клуба, а это значительная часть болельщиков в различных клубах в настоящее время, то такое убираем как провокационное в не топ.