«Интер Майами» с Месси представил новую домашнюю форму на 2025 и 2026 год

«Интер Майами» презентовал домашнюю форму на новый сезон. Она выполнена в розовом цвете. Клуб проведёт в ней сезон 2025 года и 2026-го.
В представлении принял участие нападающий команды Лионель Месси.
«Интер Майами» презентовал домашнюю форму на новый сезон. Она выполнена в розовом цвете. Клуб проведёт в ней сезон 2025 года и 2026-го.
В представлении принял участие нападающий команды Лионель Месси.
Лейте девки мне на грудь, дай море вспоминуть....!!!
Лейте девки мне на грудь, дай море вспоминуть....!!!