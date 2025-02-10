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«Интер Майами» с Месси представил новую домашнюю форму на 2025 и 2026 год

сегодня, 11:59

«Интер Майами» презентовал домашнюю форму на новый сезон. Она выполнена в розовом цвете. Клуб проведёт в ней сезон 2025 года и 2026-го.

В представлении принял участие нападающий команды Лионель Месси.

«Интер Майами» с Месси представил новую домашнюю форму на 2025 и 2026 год

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 14:34
...Ну вылитый Мореман! Якорь на груди, моря только не хватат!
Лейте девки мне на грудь, дай море вспоминуть....!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:18
Скажем прямо - форма "не фонтан"...)
vbjm8ns5ky6v
vbjm8ns5ky6v
сегодня в 13:26
Если Шнура подгримировать, то вполне за Месси сойдет.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:58
Месси вижу, Интер Майами не вижу)))
Гость
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