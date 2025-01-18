Хусанов будет играть за «Манчестер Сити» под 45-м номером

Защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов перейдёт в «Манчестер Сити».
«Горожане» официально ещё не подтвердили трансфер узбекского футболиста, однако в Сети уже появились фотографии Хусанова с футболкой манчестерского клуба и 45-м номером.
Защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов перейдёт в «Манчестер Сити».
«Горожане» официально ещё не подтвердили трансфер узбекского футболиста, однако в Сети уже появились фотографии Хусанова с футболкой манчестерского клуба и 45-м номером.
сегодня читал, что Челси покупает казахского таланта из Кайрата
Дастана Сатпаева, 16 лет парню.
в Ньюкасле будет грузинский нападающий Вахтанг Салия.
сегодня читал, что Челси покупает казахского таланта из Кайрата
Дастана Сатпаева, 16 лет парню.
в Ньюкасле будет грузинский нападающий Вахтанг Салия.