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Хусанов будет играть за «Манчестер Сити» под 45-м номером

вчера, 20:26

Защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов перейдёт в «Манчестер Сити».

«Горожане» официально ещё не подтвердили трансфер узбекского футболиста, однако в Сети уже появились фотографии Хусанова с футболкой манчестерского клуба и 45-м номером.

Хусанов будет играть за «Манчестер Сити» под 45-м номером

Хусанов будет играть за «Манчестер Сити» под 45-м номером

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:29
удачи тебе, Абдукодир!
сегодня читал, что Челси покупает казахского таланта из Кайрата
Дастана Сатпаева, 16 лет парню.
в Ньюкасле будет грузинский нападающий Вахтанг Салия.
sg2qabe3jk8y
sg2qabe3jk8y
вчера в 22:25
Восходящая звезда узбекского футбола и сразу в Сити
Брулин
Брулин
вчера в 21:08
Успехи игроков из стран СНГ (разумеется кроме русских) воспринимаются русскими почему то болезненно. Чувствуется черная зависть. Впрочем ничего нового:)
Брулин
Брулин
вчера в 21:07
Первый тренер Хусанова о переходе в «Ман Сити»: «Не завидую его конкурентам, он их сожрет! В Абдукодире я уверен»
Crystal Palace
Crystal Palace
вчера в 21:04
Номер Балотелли!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 20:38
Утка. Номер 45 - это отзеркаленные 54, а столько исполнилось Гвардиоле. Днюха в разгаре, шутить начали, пасхалки болельщикам выкладывают.
allemz
allemz
вчера в 20:28
Батя в шоке до сих пор)))
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