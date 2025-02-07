«Сити» выпустил футболки, посвящённые группе Oasis и историческим моментам

«Манчестер Сити» и британская рок-группа Oasis запускают совместную коллекцию.
Лимитированная капсульная коллекция посвящена дебютному альбому Definitely Maybe, 30-летие с момента выхода которого отмечалось в августе 2024 года, а также тесной связи музыкального коллектива с футбольным клубом.
В ассортименте представлены футболки, толстовки и панамы с логотипами МС и Oasis, а также две футболки, вдохновлённые музыкальными постерами группы 90-х годов. В этих футболках обыгрываются культовые для клуба моменты и названия песен из первого альбома группы. Речь идёт о голе нападающего Эрлинга Холанда в ворота дортмундской «Боруссии», а также праздновании полузащитником Родри победы в финале Лиги чемпионов в 2023 году, что помогло «горожанам» оформить исторический требл.
Красиво, но не совсем очевидно, слишком слабая связь кроме вышеуказанной причины, по мне так.
Красиво, но не совсем очевидно, слишком слабая связь кроме вышеуказанной причины, по мне так.