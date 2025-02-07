«Сити» выпустил футболки, посвящённые группе Oasis и историческим моментам

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вчера, 19:40

«Манчестер Сити» и британская рок-группа Oasis запускают совместную коллекцию.

Лимитированная капсульная коллекция посвящена дебютному альбому Definitely Maybe, 30-летие с момента выхода которого отмечалось в августе 2024 года, а также тесной связи музыкального коллектива с футбольным клубом.