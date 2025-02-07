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«Сити» выпустил футболки, посвящённые группе Oasis и историческим моментам

вчера, 19:40

«Манчестер Сити» и британская рок-группа Oasis запускают совместную коллекцию.

Лимитированная капсульная коллекция посвящена дебютному альбому Definitely Maybe, 30-летие с момента выхода которого отмечалось в августе 2024 года, а также тесной связи музыкального коллектива с футбольным клубом.

В ассортименте представлены футболки, толстовки и панамы с логотипами МС и Oasis, а также две футболки, вдохновлённые музыкальными постерами группы 90-х годов. В этих футболках обыгрываются культовые для клуба моменты и названия песен из первого альбома группы. Речь идёт о голе нападающего Эрлинга Холанда в ворота дортмундской «Боруссии», а также праздновании полузащитником Родри победы в финале Лиги чемпионов в 2023 году, что помогло «горожанам» оформить исторический требл.

«Сити» выпустил футболки, посвящённые группе Oasis и историческим моментам «Сити» выпустил футболки, посвящённые группе Oasis и историческим моментам

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:29
Так понял, что Галлахеры болеют за Сити - вот и основная причина сотрудничества!
Красиво, но не совсем очевидно, слишком слабая связь кроме вышеуказанной причины, по мне так.
69Haya96
69Haya96
вчера в 19:48
Он выглядит как рокер без характера.
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