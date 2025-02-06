«Наполи» рискует глупо потерять Скудетто. Сорвались громкие трансферы после продажи Кварацхелии

Гарначо и Адейеми не приехали.
Агента Кварацхелии обвинили в шантаже
Джованни Манна, спортивный директор «Наполи», заявил, что клуб почти шантажировали. Или Кварацхелию отпускают в ПСЖ, или Хвича сделает всё, чтобы прощание с «Наполи» не прошло гладко. Уход посреди сезона не приняли эмоциональные фанаты. Пока грузин ходил к муралам Марадоны, в мусорных ящиках Неаполя фотографировали рекламные изображения Хвичи. Картонного Кварацхелию выбросили, а реальный принес «Наполи» 70 млн евро.
Ужасная сделка. На пике формы и славы Хвича мог принести итальянцам больше денег. И перейти в одну из команд из Англии. Сейчас будет раздавать голевые передачи в Париже, закопав талант глубоко, ведь чемпионат Франции не смотрят во всем мире как АПЛ. Место грузина на поле занял Нерес. Вингер играл за «Аякс» и «Бенфику», выступал за сборную Бразилии. Давиду 27 лет, вряд ли существенно улучшит свою форму. А справа у «Наполи» Политано.
Ветеран Маттео неплохой футболист. Однако у него 2 гола и 1 ассист в 22 матчах Серии А. Кварацхелия, который мыслями полгода летал над Парижем, одной левой настрелял в меньшем количестве матчей 5 голов и 3 передачи. Низкая результативность группы атаки является одной из явных проблем «Наполи». Лишь Лукаку забил 9 мячей и отдал 6 ассистов. Бельгийский форвард одновременно лучший снайпер и главный диспетчер команды, что неправильно.
У «Наполи» нет перевеса по мастерству над остальными участниками Серии А. «Милан», хотя команда Консейсау пока на восьмой строчке, располагает серьезным и перспективным составом. Даже у «Ромы» набор игроков лучше, чем результаты. «Наполи» сам год назад пришел десятым в Серии А по итогам сезона. Конте ради их успехов отказался от любимой схемы в три центральных защитника. Антонио просил о новичках, а Де Лаурентис не услышал.
Руководство клуба подставило тренера Конте
Антонио часто ссорился с руководством бывших команд. Нередко спорили именно о качестве усиления состава. Подписывая контракт с Де Лаурентисом, опытный тренер надеялся, что владелец «Наполи» привычно обманет лидеров и никуда не отпустит. Также выделит деньги на новичков. В результате у Конте заготовлена причина на случай поражений в борьбе за Скудетто. Вместо усиления в январе получил много переговоров с неудачной развязкой.
Директор Манна говорит, что требования потенциальных новичков не соответствовали ценностям клуба и зарплатной политике. Переведем с итальянского канцелярского языка на понятный. Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо посмотрел, сколько платят лидерам «Наполи», и затребовал аналогичный оклад. В Англии у Гарначо низкая по меркам «красных дьяволов» зарплата, 3 миллиона евро до уплаты налогов и сборов.
В Италии просил зарплату на уровне Нереса и Политано, конкурентов на флангах атаки? Молодой человек мог потребовать 6 миллионов евро, чтобы стать вторым по зарплате после Лукаку. Поскольку люди из «Наполи» знали, сколько Гарначо получает в Англии, то отказались. При этом клубы договорились. Тренер Аморим не хочет работать с Гарначо, так как брат игрока, скорее всего, стоит за утечками информации из раздевалки первой команды.
Теперь «Наполи» остался без усиления в атаке, хотя в нём сильно нуждались. «Интер» опытнее, невзирая на осечки. «Наполи» на последних секундах пропустил от «Ромы», потеряв два очка. У Индзаги матч в запасе, может сравняться с Конте в таблице. А дальше сработает сила миланского клуба. У «Интера» многие умеют создать гол, невероятная в этом плане команда. У «Наполи» проснулся атакующий аппетит у хавбека Ангисса, но Конте требовал вингеров.
Неаполитанцы ставили на ненадёжных игроков
Нельзя исключать, что срыв сделки с Гарначо помог «Наполи» избежать одной из главных ошибок в трансферной истории. За 20-летнего аргентинца предлагали 50 млн евро, а «Манчестер Юнайтед» соглашался на 65. Договорились бы посередине. Зимой «Наполи» мог отдать почти все деньги от трансфера Кварацхелии в ПСЖ. Гарначо талантливый, но нестабильный игрок. Будь он будущим Роналду, в Англии не думали бы о его продаже. Есть ведь ещё характер.
Алехандро невероятно высокомерный молодой человек. В его домашнем спортивном зале нарисованы Роналду, он сам и Месси. От скромности аргентинец не умрет. А по таланту его смешно сравнивать с Марадоной. У «Наполи» пока самая дорогая покупка оказалась удачной. Переплатили «Лиллю» за Осимхена, но Виктор отработал 77.5 млн евро. Принесет примерно такие деньги в день окончательного прощания. А другие дорогие сделки не настолько удачные.
Мексиканец Лосано приехал за 45 млн евро, а вернулся в ПСВ за пятнадцать, солидный промах. Защитника Маноласа взяли за 36 млн евро, а отдали за 2.5 миллиона. На трансфере Милика потеряли от 20 миллионов евро. Поляк не помог на поле, как Игуаин. А трансфер Гонсало среди самых удачных сделок. Забивал мячи, а затем ушел в «Челси» за 90 млн евро. Но аргентинец Гарначо и немец Адейеми, которого тоже звали, не настолько опытные мастера.
Игуаин учился в «Реале». Не всегда играл однозначно, зато у Гонсало был класс, как у Лукаку сейчас. Гарначо и Адейеми плохие ставки в борьбе за Скудетто. Впрочем, Конте в конце сезона может сказать, что лучше бы рискнули с новичками, чем дождидаться истощения сил основы и нарваться на серию неудач, вручив «Интеру» трофей. «Наполи» провалился зимой на трансферном рынке. Тренер ждал усиления, потому что боится повторить промахи команды Артеты.
Тренер «Арсенала» жалуется, что вылет из Кубка Лиги от «Ньюкасла» произошёл из-за усталости. Одна из причин. Но вопрос к Артете и руководству «канониров». Где трансферы? Зимой «Арсенал» не подписал никого, а им бороться в Лиге чемпионов и в АПЛ против «Ливерпуля». У «Наполи» нет еврокубков, но нет и кадровой подпитки. Аренда швейцарца Окафора из «Милана» вряд ли существенно улучшит позиции Конте. Стоило грамотнее спланировать зимние сделки.