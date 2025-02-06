«Наполи» рискует глупо потерять Скудетто. Сорвались громкие трансферы после продажи Кварацхелии

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вчера, 21:41

Гарначо и Адейеми не приехали.

Агента Кварацхелии обвинили в шантаже

Джованни Манна, спортивный директор «Наполи», заявил, что клуб почти шантажировали. Или Кварацхелию отпускают в ПСЖ , или Хвича сделает всё, чтобы прощание с «Наполи» не прошло гладко. Уход посреди сезона не приняли эмоциональные фанаты. Пока грузин ходил к муралам Марадоны, в мусорных ящиках Неаполя фотографировали рекламные изображения Хвичи. Картонного Кварацхелию выбросили, а реальный принес «Наполи» 70 млн евро.

Ужасная сделка. На пике формы и славы Хвича мог принести итальянцам больше денег. И перейти в одну из команд из Англии. Сейчас будет раздавать голевые передачи в Париже, закопав талант глубоко, ведь чемпионат Франции не смотрят во всем мире как АПЛ . Место грузина на поле занял Нерес. Вингер играл за «Аякс» и «Бенфику», выступал за сборную Бразилии. Давиду 27 лет, вряд ли существенно улучшит свою форму. А справа у «Наполи» Политано.

Ветеран Маттео неплохой футболист. Однако у него 2 гола и 1 ассист в 22 матчах Серии А. Кварацхелия, который мыслями полгода летал над Парижем, одной левой настрелял в меньшем количестве матчей 5 голов и 3 передачи. Низкая результативность группы атаки является одной из явных проблем «Наполи». Лишь Лукаку забил 9 мячей и отдал 6 ассистов. Бельгийский форвард одновременно лучший снайпер и главный диспетчер команды, что неправильно.

У «Наполи» нет перевеса по мастерству над остальными участниками Серии А. «Милан», хотя команда Консейсау пока на восьмой строчке, располагает серьезным и перспективным составом. Даже у «Ромы» набор игроков лучше, чем результаты. «Наполи» сам год назад пришел десятым в Серии А по итогам сезона. Конте ради их успехов отказался от любимой схемы в три центральных защитника. Антонио просил о новичках, а Де Лаурентис не услышал.

Руководство клуба подставило тренера Конте

Антонио часто ссорился с руководством бывших команд. Нередко спорили именно о качестве усиления состава. Подписывая контракт с Де Лаурентисом, опытный тренер надеялся, что владелец «Наполи» привычно обманет лидеров и никуда не отпустит. Также выделит деньги на новичков. В результате у Конте заготовлена причина на случай поражений в борьбе за Скудетто. Вместо усиления в январе получил много переговоров с неудачной развязкой.

Директор Манна говорит, что требования потенциальных новичков не соответствовали ценностям клуба и зарплатной политике. Переведем с итальянского канцелярского языка на понятный. Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо посмотрел, сколько платят лидерам «Наполи», и затребовал аналогичный оклад. В Англии у Гарначо низкая по меркам «красных дьяволов» зарплата, 3 миллиона евро до уплаты налогов и сборов.

В Италии просил зарплату на уровне Нереса и Политано, конкурентов на флангах атаки? Молодой человек мог потребовать 6 миллионов евро, чтобы стать вторым по зарплате после Лукаку. Поскольку люди из «Наполи» знали, сколько Гарначо получает в Англии, то отказались. При этом клубы договорились. Тренер Аморим не хочет работать с Гарначо, так как брат игрока, скорее всего, стоит за утечками информации из раздевалки первой команды.

Теперь «Наполи» остался без усиления в атаке, хотя в нём сильно нуждались. «Интер» опытнее, невзирая на осечки. «Наполи» на последних секундах пропустил от «Ромы», потеряв два очка. У Индзаги матч в запасе, может сравняться с Конте в таблице. А дальше сработает сила миланского клуба. У «Интера» многие умеют создать гол, невероятная в этом плане команда. У «Наполи» проснулся атакующий аппетит у хавбека Ангисса, но Конте требовал вингеров.

Неаполитанцы ставили на ненадёжных игроков

Нельзя исключать, что срыв сделки с Гарначо помог «Наполи» избежать одной из главных ошибок в трансферной истории. За 20-летнего аргентинца предлагали 50 млн евро, а «Манчестер Юнайтед» соглашался на 65. Договорились бы посередине. Зимой «Наполи» мог отдать почти все деньги от трансфера Кварацхелии в ПСЖ . Гарначо талантливый, но нестабильный игрок. Будь он будущим Роналду, в Англии не думали бы о его продаже. Есть ведь ещё характер.

Алехандро невероятно высокомерный молодой человек. В его домашнем спортивном зале нарисованы Роналду, он сам и Месси. От скромности аргентинец не умрет. А по таланту его смешно сравнивать с Марадоной. У «Наполи» пока самая дорогая покупка оказалась удачной. Переплатили «Лиллю» за Осимхена, но Виктор отработал 77.5 млн евро. Принесет примерно такие деньги в день окончательного прощания. А другие дорогие сделки не настолько удачные.

Мексиканец Лосано приехал за 45 млн евро, а вернулся в ПСВ за пятнадцать, солидный промах. Защитника Маноласа взяли за 36 млн евро, а отдали за 2.5 миллиона. На трансфере Милика потеряли от 20 миллионов евро. Поляк не помог на поле, как Игуаин. А трансфер Гонсало среди самых удачных сделок. Забивал мячи, а затем ушел в «Челси» за 90 млн евро. Но аргентинец Гарначо и немец Адейеми, которого тоже звали, не настолько опытные мастера.

Игуаин учился в «Реале». Не всегда играл однозначно, зато у Гонсало был класс, как у Лукаку сейчас. Гарначо и Адейеми плохие ставки в борьбе за Скудетто. Впрочем, Конте в конце сезона может сказать, что лучше бы рискнули с новичками, чем дождидаться истощения сил основы и нарваться на серию неудач, вручив «Интеру» трофей. «Наполи» провалился зимой на трансферном рынке. Тренер ждал усиления, потому что боится повторить промахи команды Артеты.