Клубы готовы бить трансферные рекорды. Мощные Исак, Дьёкереш и Осимхен летом сменят команды

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сегодня, 00:25

Крутые форварды на выданье.

Нападающие взяли паузу, не решились менять команды зимой. Только парочка нападающих обсуждали переезд в январе, но трансферы сорвались. Зато все будут отслеживать путевки в Лигу чемпионов потенциальных клубов. Посмотрят на решения тренеров по конкурентам. Впереди могут быть неожиданные сделки, вроде возвращения Кейна в Англию. Хотя Харри скорее решит остаться в Мюнхене, ведь у него семья, дети в школе. А вот другие клубы обязательно развернут охоту за центральными нападающими. Потому что выбор прекрасен.

Александер Исак, «Ньюкасл»

Очевидный кандидат на повышение. Шикарный форвард, который убедил многих тренеров потенциальных покупателей своей игрой за «Ньюкасл». Александер выбрался из кризиса в этом сезоне. Исак набрал форму и подтвердил положительные отзывы скаутов. Грамотно отскакивает в глубину поля и на фланги. Может спрятаться между линиями. Резко принимает решение у чужих ворот. Вчера в полуфинале Кубка Лиги против «Арсенала» Исак пробил в штангу, а его напарник закрыл отскок. С таким нападающим помечтают о трофее. Исаку пора перейти в клуб, который будет сражаться за победу в Лиге чемпионов, форвард дозрел.

Виктор Осимхен, «Наполи»

Как бы владелец «Наполи» Де Лаурентис не испортил Виктору карьеру. Итальянец обожает долго вести переговоры, а потом срывать сделки. Сам факт, что нигериец в «Галатасарае», вызывает вопросы. Виктор моложе, чем Мората, и не такой хулиган, как Икарди. Ему нечего делать в Стамбуле, надо в АПЛ . Виктор не попал в «Челси», но может оказаться в одном из богатых английских клубов. Осимхен крутой форвард, но выпал на сезон из игры на предельных скоростях. В Стамбуле ему нравятся местные фанаты, как нравились болельщики «Наполи». Однако Виктору пора снять маску и заявить о себе как об одном из главных футболистов Африки.

Виктор Дьёкереш, «Спортинг»

Дьёкереш недавно забивал мало и с трудом адаптировался в скромных клубах. Теперь его команда в плей-офф Лиги чемпионов, а Виктор в прошлом году забил 54 гола за клуб и сборную Швеции. Элитный показатель. Сможет ли нападающий «Спортинга» сохранить форму без тренера Аморима? У «львов» проявились игровые проблемы без Рубена. Зимой никто Дьёкереша не подписал, верное решение клубов и футболиста. Если до лета сохранит форму и покажет, что умеет справляться с кризисными отрезками, то обязательно получит путевку в богатый клуб. Серийный форвард в новом году создавал голы во всех играх.

Маркус Тюрам, «Интер»

В истории футбола мало отцов и детей одинаково легендарного уровня. Наверное, подходит лишь связка Чезаре и Паоло Мальдини. Хотя сын превзошел отца. Маркус Тюрам пока уступает великому папе Лилиану. Зато может развить талант, если правильно выберет следующий клуб после «Интера». В прошлом году им интересовались «Ливерпуль», «Реал» и «Барселона». У каталонцев нет денег. Мадридцам центральный форвард нужен, только если Винисиус уедет. А вот «Ливерпуль» будет искать «девятку» мечты для Слота. У Тюрама будут серьезные конкуренты, ему важно забивать в плей-офф Лиги чемпионов.

Душан Влахович, «Ювентус»

Влахович наследник грехов Вьери, только без силы австралийского буйвола. Кристиан был зависим от женщин. У Влаховича с этим тоже явно проблемы. Попал в скандал со снятием пяти проституток за раз, дело было в 2023-м. Также Душана обвиняли в романе с женой голкипера сборной Сербии. Влаховичу всего 25 лет, а ведет себя как старый ловелас. Разумеется, тренер Мотта не доверяет недисциплинированному нападающему. Душан не входит в планы «Ювентуса». Коло Муани стал ставкой в центре атаки после аренды из ПСЖ . Серб ждёт лета и романа с новым клубом.

Джонатан Дэвид, «Лилль»

Ценность 25-летнего канадца в статусе. В конце сезона завершается его контракт с «Лиллем». Джонатана могут заманить в ПСЖ . Подписали на левый фланг Кварацхелию, но нет идеального центрального форварда. Дэвид привык к Лиге 1. Но в его возрасте стоит помечтать о более сильной лиге. У Джонатана неплохая результативность. Не всегда выступает на одном высоком уровне, но «Лилль» не фаворит сезона. Зато «доги» вышли в плей-офф Лиги чемпионов без предварительного раунда. Дэвид ждёт идеального приглашения от большого клуба и интересного главного тренера.

Дарвин Нуньес, «Ливерпуль»

Дарвин обиделся на «Ливерпуль», что не отдали его клубу из Саудовской Аравии. Уругваец согласился играть в слабой лиге ради денег. Печально. Недавно у Нуньеса были здоровые амбиции. В «Ливерпуле» ему платят жалкие 9 миллионов евро в год вместе с бонусами. На такие деньги прожить крайне сложно. А если без сарказма, то Дарвин заслужил пинок от тренеров «красных». Не хочет выкладываться, не хочет анализировать промахи. Не стал новым Торресом, не стал вторым Суаресом. Не смог быть полезным как Фирмино. Хочется в Саудовскую Аравию – скатертью дорога.

Виктор Бонифац, «Байер»

Тоже мог оказаться в Саудовской Аравии. Но в «Байере» решили не ломать карьеру нигерийцу. Поступили мудро, хотя потеряли хорошие деньги. Зато Бонифац получит летний шанс оказаться в клубе, который играет в Лиге чемпионов и собирает каждую неделю полный стадион. Виктор остался под крылом Алонсо. Молодой испанец будет болеть за Гвардиолу в матчах против «Реала». Только неудача Анчелотти дает шансы Хаби возглавить «Мадрид». Иначе ещё на год останется в Леверкузене. А вот Бонифацу лучше попробовать себя в команде, где нет конкурента в лице Шика.

Лаутаро Мартинес, «Интер»

Лидер «Интера» подписал многолетний контракт. Его семье нравится в Милане. Но между Индзаги и Мартинесом могла пробежать черная кошка. В таком случае в «Арсенале» обратят внимание на опытного чемпиона мира Мартинеса. Лаутаро выделяется умением делиться пространством с коллегами в атаке, поскольку играл с Лукаку и Тюрамом. Такой форвард может подойти упрямому Артете. Как и Гвардиола, Микель боится классических центральных нападающих. Лаутаро играет в свой футбол. Единственная преграда – надо побить клубный трансферный рекорд.