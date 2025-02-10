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«Спартак» может подписать Жедсона из «Бешикташа» вместо Илича

вчера, 18:13

Московский «Спартак» рассматривает возможность трансфера 26-летнего португальского полузащитника «Бешикташа» Жедсона в качестве замены Ивану Иличу из «Торино».

На сегодняшний день официальные переговоры между клубами не проводились.

Тем не менее, имело место неофициальное обсуждение потенциального трансфера португальца, который уже знаком с новым спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао.

В списке альтернативных кандидатур на замену Иличу, помимо Жедсона, присутствуют и другие футболисты.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:11
Просто агенты и посредники предлагают одних и тех же игроков в клубы. Список кто может приехать в Россию мал,а кто готов просят хорошую зп,а их могут платить от силы клубов 5-6 в крайнем случае, вот и ходят или звонят они из клуба в клуб
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:04, ред.
Кто такой не знаю, но то что заместо Илича это уже радостно, это значит Илича скорее всего уже точно забраковали. Вопрос ещё за какую цену они его хотят приобрести, не 20 лямов я надеюсь? Но я помню что например достаточно известного Актюркоглу нам из Турции собирались продавать всего за 14 так что у них там явно ценники поменьше будут чем в Турине. Хотя конечно 26 лет - уже староват для трансферной политики которую хочет весть Лукойл.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:22
Процесс идет...контора пишет...)))
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:17
Покруче Илича будет. Плюс здоров. Надо брать.
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:11
- Трансферная лихорадка всё набирает обороты. Никто никому не хочет уступать в покупках. Такое впечатление, что не только у Зенита 100-летний юбилей, а и у всех претендентов на медали. Или им всем так уж сильно хочется испортить праздник Зениту?... Однако,...
4fuq9sv9bphp
4fuq9sv9bphp
вчера в 19:06
Наверняка, Жедсон не хочет играть в спартаке и от него хотят избавиться в Бешикташе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:18
Илич ещё не пришёл, а вместо него уже другого нашли...
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