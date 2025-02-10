«Спартак» может подписать Жедсона из «Бешикташа» вместо Илича

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вчера, 18:13

Московский «Спартак» рассматривает возможность трансфера 26-летнего португальского полузащитника «Бешикташа» в качестве замены из «Торино».

На сегодняшний день официальные переговоры между клубами не проводились.

Тем не менее, имело место неофициальное обсуждение потенциального трансфера португальца, который уже знаком с новым спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао.

В списке альтернативных кандидатур на замену Иличу, помимо Жедсона, присутствуют и другие футболисты.