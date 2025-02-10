Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Тренер «Акрона» ранее хотел подписать новичка «Ман Сити» Хусанова

сегодня, 12:27

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал источнику о том, что проявлял интерес к защитнику «Манчестер Сити» Абдукодиру Хусанову во времена работы в «Алании».

Футболист из Узбекистана в январе перешёл в английский клуб из «Ланса».

У меня перед глазами прекрасный пример, как Анатолий Юревич смог в «Энергетике‑БГУ» подготовить правильного центрального защитника – Хусанова.

Я его, кстати, хотел брать в «Аланию». Первый раз увидел его очень давно, и тогда сразу сказал, что мне такой игрок пригодился бы.

Тот уровень игроков, который сейчас есть в Узбекистане, хотелось бы увидеть в России. Очень хочется, чтобы были сильные центральные защитники примерно такого возраста, нам этого явно не хватает.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Быстров ответил на вопрос о лучшем тренере в истории сборной России
Вчера, 21:58
Николич: «Уверен, что будем усиливаться. Нужно набраться терпения»
Вчера, 19:46
Сёмин: «Кварацхелия — сильнейший футболист, когда-либо игравший в России»
08 февраля
Лукас Вера объяснил, почему он перешёл бы в «Зенит», а не в «Спартак»
08 февраля
Литвинов ответил на слова Дркушича о том, что «Зенит» — народная команда
08 февраля
Титов: «Жду чемпионства „Спартака“ в этом сезоне»
08 февраля
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:57
Ну прям российский Венгер не иначе))
Don Hose
Don Hose
сегодня в 12:51, ред.
Ну и запросы у тренера Акрона, однако.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 