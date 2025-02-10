Тренер «Акрона» ранее хотел подписать новичка «Ман Сити» Хусанова

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сегодня, 12:27

Главный тренер «Акрона» рассказал источнику о том, что проявлял интерес к защитнику «Манчестер Сити» во времена работы в «Алании».

Футболист из Узбекистана в январе перешёл в английский клуб из «Ланса».