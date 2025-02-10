Тренер «Акрона» ранее хотел подписать новичка «Ман Сити» Хусанова

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал источнику о том, что проявлял интерес к защитнику «Манчестер Сити» Абдукодиру Хусанову во времена работы в «Алании».
Футболист из Узбекистана в январе перешёл в английский клуб из «Ланса».
У меня перед глазами прекрасный пример, как Анатолий Юревич смог в «Энергетике‑БГУ» подготовить правильного центрального защитника – Хусанова.
Я его, кстати, хотел брать в «Аланию». Первый раз увидел его очень давно, и тогда сразу сказал, что мне такой игрок пригодился бы.
Тот уровень игроков, который сейчас есть в Узбекистане, хотелось бы увидеть в России. Очень хочется, чтобы были сильные центральные защитники примерно такого возраста, нам этого явно не хватает.