ЦСКА наконец-то подписывает результативного форварда. Придумали хитрую схему для трансфера

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сегодня, 15:09

Клопп отдал нового подопечного.

«Армейцы» уговорили настоящего снайпера

После этого сезона серб Николич может мечтать об увольнении из ЦСКА , если всё сложится плохо. А если весна получится удачной, то одной из причин окажется игра Алеррандро. Родители явно не считались с шепелявостью сына в детстве, когда выбирали малышу имя. Словно вдохновились шумом громкого мотора на улице. У взрослого Алеррандро есть мощность в движениях. Коренастый нападающий, но не самый высокий.

Классический форвард, чистая «девятка». Никаких смещений на фланги в стиле многих нападающих из Бразилии нового времени. Алеррандро может оттянуться в глубину поля за мячом или для поддержания линии офсайда. Футболисту, которого выбрали скауты ЦСКА , всего двадцать пять лет. На некоторых фотографиях и видео видно, что у Алеррандро меняется вес по ходу сезона. Низкий центр тяжести выручает в единоборствах.

У ЦСКА есть Тамерлан Мусаев – автор 7 голов в РПЛ . Взяли у «Сочи» в аренду венесуэльца Гуарирапу, но Сауль огорчил парочкой эпичных промахов, не забил в чемпионате ни разу. Молодой Шуманский не играл, хотя есть на зимних сборах. Николич недоволен уровнем нападающих. Поэтому ему нашли результативного бразильца. Алеррандро поделил с Юри Альберто, экс-форвардом «Зенита», лидерство по голам в Серии А.

Вот только 15 мячей после 38 туров – смешной показатель. Угальде из «Спартака» забил 15 голов в РПЛ в восемнадцати турах. У Алеррандро голевой темп ниже, но выступал за середняка «Виторию». Завел клуб на одиннадцатое место. Кроме 15 голов, у форварда также 4 ассиста. Алеррандро быстро расстается с мячом и легко принимает решения. Нападающий может забить в падении через себя и неплохо играет головой.

Форвард прошел медобследование. По манере работы внутри штрафной площади напоминает Кордобу, хотя Джон из «Краснодара» выше. В дриблинге Алеррандро держит мяч под собой. А поскольку у него крупная нижняя половина тела, то при обводках напоминает бразильца Роналдо. Разумеется, речь о нападающих из разных планет по классу, у Алеррандро как минимум хороший вкус, если скопировал фишки легенды.

Сложная адаптация мешает успехам бразильцев

В истории РПЛ полно сильных гостей из Южной Америки. А рядом много неудач. Никогда не знаешь, как отдельный игрок воспримет климат и особенности новой лиги. Алеррандро никогда не играл за пределами Бразилии. Его не считали особенно талантливым. В прошлом году отдали в аренду в «Виторию». Теперь пришел Клопп. Юрген курирует все клубы «Ред Булл», в том числе «Брагантино». Посмотрел на форварда и продал в ЦСКА .

Вернее, владельцы бразильского клуба одобрили хитрую схему. Алеррандро выкупит контракт у «Брагантино» за 5 млн евро, а в ЦСКА придет свободным агентом. Всё это нужно, чтобы не было проблем с оплатой трансфера. Ведь у «армейцев» был запрет на трансферы из-за долга перед «Херенвеном» за вингера Эджуке. Просто не могли перевести деньги. Долг голландцам оплатил чилиец Давила, ещё один экс-нападающий ЦСКА .

Форвард Алеррандро возьмет у «армейцев» 5 миллионов евро, чтобы компенсировать расходы. Москвичи предложили хорошие условия контракта. У нападающих с ценником в 4 миллиона евро немного приглашений из сильных лиг, так что сделка выгодна двум сторонам. Главное, чтобы не повторилась история Койта. Второй форвард пришел в ЦСКА после «Зальцбурга», ещё одной команды знаменитой корпорации «Ред Булл».

Оказалось, что не просто так 25-летний игрок стал свободным агентом. Другие клубы изучили его лучше. Скауты ЦСКА допускали ошибки в последние годы. Случается со всеми. «Спартаку» подсунули бразильца Жозе. Не собирался тренироваться, сгонять вес и стараться. В итоге разорвали контракт по обоюдному согласию сторон, «красно-белые» потеряли деньги. Наверное, есть причина, почему Алеррандро не нужен в топ-5.

Главное, чтобы не было привычки зависать в ночных клубах и часто употреблять алкоголь. Алеррандро в последних сезонах избегал травм, тоже бонус для ЦСКА . Подозреваем, что скаутам западных клубов не нравится слабое вовлечение бразильца в игру. Речь о короле контратак, важно учитывать уровень одиннадцатой команды Серии А. В составе «армейцев», если окажется в основе, Алеррандро смогут передавать мяч чаще.

ЦСКА нужны новички не только в линию нападения

Защитника Виллиана Рошу не отдали «Вероне». Хотя его уход мог стать потерей, учитывая схему Николича с тремя центральными оборонцами и травмы Дивеева. Зделар хотел уйти, но сербский хавбек дождётся окончания контракта с ЦСКА летом. Сможет покинуть Москву свободным агентом. В опорной зоне есть проблемы, хотя надеются на прогресс Кисляка и вспоминают Мухина. Пьяничу тоже важно найти место джокера «армейцев».

Народу много, а лидеров мало. Обляков разрывался между линиями, напарники Ивана не поддержали. Файзуллаев остановился в развитии. Это может быть нормальная пауза, такие были у Кварацхелии в «Рубине». Или увидят, что Аббосбек прыгал выше головы и будет сложно вернуться на недавний уровень. Тогда представители ЦСКА после подписания Алеррандро попробуют убедить второго бразильца, который отказывался приезжать.

Молодые футболисты иногда так поступают. Но «Тоттенхэм» убедил в итоге Тиля из «Баварии». А ЦСКА может найти аргументы для 18-летнего Лоррана из «Фламенго». Кстати, левша похож на Алеррандро по манере игры, только работает на флангах. Облякову пора добавить одну букву в имя, чтобы атаковали Ивван, Лорран, Аббосбек и Алеррандро. Короли удвоений постараются порадовать Николича и фанатов «армейцев» в ближайших играх.