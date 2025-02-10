Пресс-атташе ЦСКА выступил с заявлением на фоне трансферных слухов

Пресс-атташе ЦСКА Кирилл Брейдо выступил с заявлением на фоне новостей бразильских СМИ о возможных трансферах в армейский клуб.

Ранее сообщалось, что москвичи подпишут нападающего «Ред Булл Брагантино» , который уже прошел медосмотр.