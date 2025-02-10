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Пресс-атташе ЦСКА выступил с заявлением на фоне трансферных слухов

вчера, 18:29

Пресс-атташе ЦСКА Кирилл Брейдо выступил с заявлением на фоне новостей бразильских СМИ о возможных трансферах в армейский клуб.

Ранее сообщалось, что москвичи подпишут нападающего «Ред Булл Брагантино» Алеррандро, который уже прошел медосмотр.

Конечно, мы видим, что каждый день в бразильских СМИ появляются разные трансферные слухи даже в самых мелких подробностях. И понимаем, что наши болельщики эту информацию читают и анализируют. И когда другой нет, а тема актуальна, иначе не бывает. И пойди разбери, что там правда, а что нет. К сожалению, мы не можем помешать этому «реалити-шоу», ведь как бы клуб не был открыт, любой официальный комментарий может повлиять на ход переговоров. Надеемся, что вы это понимаете и принимаете.

Что можно сказать сейчас: Евгений Шевелев и Эдуард Безуглов действительно находятся в Бразилии. И мы ждем разрешения финальных вопросов в ближайшие дни. Да, многие процессы сложные, небыстрые и требуют досконального подхода. Мы просим вас запастись терпением и хотя бы в ближайшие дни не обращать внимание на «инсайды» в СМИ. Как только будет наступать ясность по разным вопросам, мы сразу поделимся необходимой информацией.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:13
CapralCapral
Эх, Виктор Семенович! Цены бы Вам не было, если бы Вы еще подсказали КТО должен дать денег Гинеру? У ЦСКА , в отличие от Зенита нет доступа к госбюджету. Это там только деньги дают сколько хочешь, и на юбилей и просто так. А Гинеру приходится крутиться.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:04
Только и остаётся что ЖДАТЬ))))
Будем ждать.
Capral
Capral
вчера в 18:40
Да сколько уже можно ждать?! Дайте деньги и власть Гинеру и он вернет вам былое УВАЖЕНИЕ!!!!!!! Один Человек, 20 лет держал Клуб с таким Именем, а вас целая куча и вы нихрена не можете сделать, только и кормите завтраками!!!!!!! Разогнать вас всех- к ё.......й матери!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:37
Лучше молча дело делать...
Гость
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