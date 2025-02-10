Пресс-атташе ЦСКА выступил с заявлением на фоне трансферных слухов

Пресс-атташе ЦСКА Кирилл Брейдо выступил с заявлением на фоне новостей бразильских СМИ о возможных трансферах в армейский клуб.
Ранее сообщалось, что москвичи подпишут нападающего «Ред Булл Брагантино» Алеррандро, который уже прошел медосмотр.
Конечно, мы видим, что каждый день в бразильских СМИ появляются разные трансферные слухи даже в самых мелких подробностях. И понимаем, что наши болельщики эту информацию читают и анализируют. И когда другой нет, а тема актуальна, иначе не бывает. И пойди разбери, что там правда, а что нет. К сожалению, мы не можем помешать этому «реалити-шоу», ведь как бы клуб не был открыт, любой официальный комментарий может повлиять на ход переговоров. Надеемся, что вы это понимаете и принимаете.
Что можно сказать сейчас: Евгений Шевелев и Эдуард Безуглов действительно находятся в Бразилии. И мы ждем разрешения финальных вопросов в ближайшие дни. Да, многие процессы сложные, небыстрые и требуют досконального подхода. Мы просим вас запастись терпением и хотя бы в ближайшие дни не обращать внимание на «инсайды» в СМИ. Как только будет наступать ясность по разным вопросам, мы сразу поделимся необходимой информацией.
Эх, Виктор Семенович! Цены бы Вам не было, если бы Вы еще подсказали КТО должен дать денег Гинеру? У ЦСКА , в отличие от Зенита нет доступа к госбюджету. Это там только деньги дают сколько хочешь, и на юбилей и просто так. А Гинеру приходится крутиться.
Эх, Виктор Семенович! Цены бы Вам не было, если бы Вы еще подсказали КТО должен дать денег Гинеру? У ЦСКА , в отличие от Зенита нет доступа к госбюджету. Это там только деньги дают сколько хочешь, и на юбилей и просто так. А Гинеру приходится крутиться.
Будем ждать.
Будем ждать.