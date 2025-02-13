Консейсау: «У нас есть ещё 90 минут. „Фейеноорд“ был очень агрессивен»

Главный тренер «Милана» высказался о поражении от «Фейеноорда» в ЛЧ (0:1).

У нас есть еще 90 минут. «Фейеноорд» был очень агрессивен и выиграл много единоборств. В таких ситуациях добиться победы значительно сложнее. У нас была возможность завершить матч ничьей, но мы не смогли реализовать свои шансы. Не повезло также с пропущенным голом. Нам необходимо внимательно проанализировать этот матч и выявить аспекты, требующие улучшения. Мы должны поддерживать высокий уровень эмоциональной готовности и мотивации на протяжении всего турнира.