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Консейсау: «У нас есть ещё 90 минут. „Фейеноорд“ был очень агрессивен»

сегодня, 08:57
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)1 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау высказался о поражении от «Фейеноорда» в ЛЧ (0:1).

У нас есть еще 90 минут. «Фейеноорд» был очень агрессивен и выиграл много единоборств. В таких ситуациях добиться победы значительно сложнее. У нас была возможность завершить матч ничьей, но мы не смогли реализовать свои шансы. Не повезло также с пропущенным голом. Нам необходимо внимательно проанализировать этот матч и выявить аспекты, требующие улучшения. Мы должны поддерживать высокий уровень эмоциональной готовности и мотивации на протяжении всего турнира.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:16
Фейнорд был лучше намного! Мало игроков у них купили))))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:14
У Милана пока ничего не потеряно
Grimexo
Grimexo
сегодня в 09:10
У Фейеноорда тоже есть 90 минут.
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