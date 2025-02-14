Дьёкереш не заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 08:44

Переход нападающего «Спортинга» вслед за в «Манчестер Юнайтед» маловероятен.

Футболист желает играть в команде, участвующей в Лиге чемпионов. Хотя для «Ман Юнайтед» это возможно при победе в Лиге Европы, ожидается, что спортсмену поступят более выгодные предложения.

Сумма отступных в контракте игрока составляет 100 миллионов евро, однако предполагается, что «Спортинг» готов рассмотреть его продажу за 70 миллионов евро.

Тем не менее «Манчестер Юнайтед», вероятно, не заинтересован в приобретении игрока, которому в июне исполнится 27 лет. Политика клуба направлена на инвестиции в более молодых футболистов.