Дьёкереш не заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед»

Переход нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша вслед за Рубеном Аморимом в «Манчестер Юнайтед» маловероятен.
Футболист желает играть в команде, участвующей в Лиге чемпионов. Хотя для «Ман Юнайтед» это возможно при победе в Лиге Европы, ожидается, что спортсмену поступят более выгодные предложения.
Сумма отступных в контракте игрока составляет 100 миллионов евро, однако предполагается, что «Спортинг» готов рассмотреть его продажу за 70 миллионов евро.
Тем не менее «Манчестер Юнайтед», вероятно, не заинтересован в приобретении игрока, которому в июне исполнится 27 лет. Политика клуба направлена на инвестиции в более молодых футболистов.
Ну а Дьёка соображает. После нынешнего МЮ - только бутсы на гвоздь вешать
Ну а Дьёка соображает. После нынешнего МЮ - только бутсы на гвоздь вешать
Однако, я бы не стал верить в то, что он уже окончательно отказал МЮ, т.к летом Аморим должен строить новую команду и Дьёкереш может стать главным ее форвардом, так же МЮ могут предложить большой личный контракт, так что рано вычеркивать их из списка потенциальных вариантов для шведа
Однако, я бы не стал верить в то, что он уже окончательно отказал МЮ, т.к летом Аморим должен строить новую команду и Дьёкереш может стать главным ее форвардом, так же МЮ могут предложить большой личный контракт, так что рано вычеркивать их из списка потенциальных вариантов для шведа