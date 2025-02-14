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Дьёкереш не заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 08:44

Переход нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша вслед за Рубеном Аморимом в «Манчестер Юнайтед» маловероятен.

Футболист желает играть в команде, участвующей в Лиге чемпионов. Хотя для «Ман Юнайтед» это возможно при победе в Лиге Европы, ожидается, что спортсмену поступят более выгодные предложения.

Сумма отступных в контракте игрока составляет 100 миллионов евро, однако предполагается, что «Спортинг» готов рассмотреть его продажу за 70 миллионов евро.

Тем не менее «Манчестер Юнайтед», вероятно, не заинтересован в приобретении игрока, которому в июне исполнится 27 лет. Политика клуба направлена на инвестиции в более молодых футболистов.

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Все комментарии
Red Devil 31
Red Devil 31
вчера в 18:53
Если бы я вдруг оказался вместо Аморима, я все силы направил бы на ЛЕ. Это последняя надежда клуба сохранить лицо. Я бы предпочёл 10-13 место АПЛ и победу в ЛЕ, чем 5-7 место в АПЛ без трофея.
Red Devil 31
Red Devil 31
вчера в 18:48
МЮ надеюсь по силам выиграть ЛЕ и попасть в ЛЧ. Ещё рано списывать их со счетов. Аморим показал,что умеет выиграть в больших матчах. В ПО ЛЕ каждый матч большой. В любом случае понятно что приоритет будет именно на ЛЕ, второй по очереди кубок. АПЛ уже про..али всем уже понятно
112910415
112910415
вчера в 13:56
такие вот пришли времена
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 12:10
Берут чтобы не забрал МС, Челси, Арсенал или тренер хорошо с ним знаком (где-то уже это было) )
hgerf5387ca7
hgerf5387ca7
вчера в 11:52
МЮ сейчас не самый лучший проект
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 10:48
Что-то МЮ не понять, то на старика Кейна заглядываются, то теперь 27 летний Дьекереш для них старик))
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:30
Сейчас уже ПСЖ собирает команду из перспективных игроков.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:29
Маловероятно скорее всего.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 10:13, ред.
Трансферы МЮ: сократить 100 человек и купить очередного игрока за баснословные деньги.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:48
А у МЮ есть политика?
gxy6zgtnqrk5
gxy6zgtnqrk5
вчера в 09:41
Никто не променяет Лигу чемпионов на чемпионшип, хотя они и весьма созвучны
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:21
Думаю, на Виктора будет спрос из нескольких больших клубов! Форвард он хороший и понятно желание игрока выступать в топ клубе который будет бороться и за победу в ЛЧ!
Однако, я бы не стал верить в то, что он уже окончательно отказал МЮ, т.к летом Аморим должен строить новую команду и Дьёкереш может стать главным ее форвардом, так же МЮ могут предложить большой личный контракт, так что рано вычеркивать их из списка потенциальных вариантов для шведа
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 08:53
))) Тут не то, что молодые, и "старики" в МЮ не пойдут. Для этого есть ПСЖ.

Ну а Дьёка соображает. После нынешнего МЮ - только бутсы на гвоздь вешать
Гость
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