Мбаппе тащит в «Реал» друга со школы. Придётся выложить за трансфер 120 млн евро

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сегодня, 09:57

Очень дорогой каприз.

В футболе постоянно процветает кумовство

В биографиях людей из «Реала» обязательно будет история о Роналду и Коэнтрау. Фабиу пришел в «Реал» за 30 миллионов евро. Были травмы, уступал по таланту Марсело слева в обороне. Коэнтрау раньше играл на позиции Роналду, но вингером «Реала» стать не мог. В Мадриде считают, что Фабиу провел за испанский клуб 106 матчей по одной причине – так хотел Криштиану. Коэнтрау его близкий друг. Звезда «Реала» требовал ставить на фланг товарища. Лишь после того, как Марсело наладил с Роналду личный контракт, Коэнтрау ушел.

А в «Барселоне» кумовство процветало во время золотого периода. Хосе Мануэль Пинто попал в «Барселону» из «Сельты» в 2008-м. Вряд ли средний голкипер продержался бы шесть лет и выиграл 14 трофеев без дружбы с Месси. Лионель до сих пор в отличных отношениях с Пинто. Причем у бывшего голкипера подход к футболу как у Коэнтрау. Друг Роналду не очень любил спорт, ведь травмы его доконали. Сейчас Фабиу занимается семейным бизнесом, он профессиональный рыбак. А Пинто давно создает музыкальные композиции.

Экс-голкипер получил образование, маститый музыкальный инженер. Песни, которые Пинто создал, выигрывали премии и были саундтреками к фильмам. А в «Барселоне» держался, не уступая место молодому сильному резервисту, ведь часто бывал у Месси дома. Кумовства в футболе много. Сыновей Зидана держали в академии «Реала». Наследники других бывших игроков тоже часто занимаются с настоящими талантами. А в первой команде играют друзья звёзд. Ведь близкий сильного футболиста это всегда козырь на переговорах.

Ибрагимович таскал друга Максвелла из клуба в клуб. Но трансферы по рекомендации друзей опасные. Азар выбрал «Реал», где играет его друг Куртуа – прогадал. Коутиньо послушал друга Суареса, перебрался в «Барселону», и тоже разочаровался. Сеск провел удачные поединки за каталонцев, куда попал по рекомендации друга Пике. Но карьера Фабрегаса в родном клубе сложилась хуже, чем у Жерара. В «Арсенале» был главным, а в Испании лидером не стал. Таких историй много, особенно когда футболист претендует на основу.

Мбаппе приглашает в «Реал» друга детства

Принято считать, что лучшим другом Мбаппе является Хакими. Они дружны. Килиан сблизился с марокканцем, когда поссорился в Париже с Неймаром. Но воспитанника «Реала» Хакими француз знает недолго. А вот камерунец Тчага – друг детства. Мбаппе говорил Брису, что станет игроком «Реала». Именно стилист и парикмахер Тчага был на презентации Килиана в Мадриде. Фотографировались вместе с Пересом и футболкой «сливочных». Также Мбаппе знает с детства ещё одного известного во Франции человека – защитника «Арсенала» Салиба.

Вильям учился с Мбаппе в школе городка Бонди, коммуне в 11 километрах от центра Парижа. Когда шейхи забирали Килиана у «Монако», то напоминали ему о землячестве. Говорили, что сможет чаще видеться с друзьями детства. Салиба не учился в престижной футбольной академии Клерфонтен как Мбаппе. Однако Вильям три года играл с Килианом в школе «Бонди». Вряд ли часто пересекались, ведь защитник на три года моложе. Но знают друг друга очень давно, в сборной Франции поддерживали отношения. Отсюда разговоры о трансфере.

Несколько лет назад Салиба через Артету выходил на Мбаппе. Предлагали отказать «Реалу» и перейти в «Арсенал». Смешная попытка. Намного выше вероятность, что французы вместе сыграют в Мадриде. Салиба всего 23 года. Выдавал классные матчи в Лондоне. В этом сезоне бразилец Габриэл надежнее, а Вильям допускал ошибки. Однако речь о перспективном защитнике, то есть Перес может согласиться с тренерским штабом и Мбаппе, что надо подписать ещё одного француза. Килиан формирует в Мадриде круг приятелей и давних друзей.

Писали, что после сложного дебюта его поддержали Камавинга и Тчуамени. Также Мбаппе подружился с Диасом, ведь Браим играет за сборную Марокко вместе с его другом Хакими. Пока Беллингем приглашает в «Реал» близкого товарища Александра-Арнольда, Мбаппе готовит трансфер Салиба. Личные связи в футболе важны. Сам Килиан с детства привязался к «Реалу», прямо связан с Зиданом. Зинедин постоянно наведывался к родителям футболиста и создал почву для будущего перехода свободного агента с огромными подъемными.

Салиба нужен переход на новый уровень игры

Кроме Хакими и камерунского барбера, Мбаппе дружит с Дембеле. Одна из причин, почему Усман после «Барселоны» перешел в ПСЖ – желание Килиана. Тот трансфер начал приносить пользу лишь после ухода Мбаппе в «Реал». Килиан расчетливый и хитрый малый. Например, пытается подружиться с Винисиусом. Здесь всё сложно, ведь будут забирать друг у друга моменты. А вот травмы Алабы, Эдера и Рюдигера напоминают о кадровых проблемах в центре защиты. После отказа от трансфера Ван Дейка – посчитали старым, «Реал» оценивает Салиба.

Вильям один из самых перспективных молодых защитников. Но в составе «Мадрида» надо демонстрировать пиковый уровень Рамоса, Пепе, Рюдигера и Варана, чтобы надолго прописаться в основе. Не будем выдумывать, будто защитники «Реала» всегда надежные. Милитао и названные выше ребята допускали дикие ошибки, поэтому у Касильяса, Наваса, Лунина и Куртуа хватало работы. Однако Салиба выступает за клуб без больших трофеев, а в «Реале» всё иначе. Ставки намного выше. Если Вильям снова сыграет с давним другом, то надо прибавить.

«Арсенал» грамотно оборонялся на лучших отрезках последних сезонов. Вот только Салиба правша, а его напарник Габриэл – левша. Вильям играет на позиции Рюдигера. В удачных матчах француз поднимается высоко по схеме. Если «Реал» одобрил дорогой трансфер, то надо или переходить на левый полуфланг, или Анчелотти нужны сразу два центральных защитника. А новая связка перед носом у Куртуа ведёт к риску неудачной адаптации. Причем важно учитывать неопределенность с Анчелотти. Карло хочет остаться, а Перес оценивает тренера Алонсо.

«Байер» Хаби играет в три центральных защитника. Такая схема «Реалу» не подходит, ведь Родриго и Винисиус требуют много пространства в атаке. Появление Трента справа тоже влияет, Александер-Арнольд любит смещаться в центр поля. Вальверде часто идёт вперед, а Беллингем давит на зону Винисиуса. У «Реала» атакующая природа, но дыры за спиной у форвардов. Поэтому даже кризисный «Манчестер Сити» придумал два гола в ворота Куртуа. Повезло, что дальше англичане подарили испанцам победу, но так будет не всегда. Салиба пригодится.