Мбаппе тащит в «Реал» друга со школы. Придётся выложить за трансфер 120 млн евро

Очень дорогой каприз.
В футболе постоянно процветает кумовство
В биографиях людей из «Реала» обязательно будет история о Роналду и Коэнтрау. Фабиу пришел в «Реал» за 30 миллионов евро. Были травмы, уступал по таланту Марсело слева в обороне. Коэнтрау раньше играл на позиции Роналду, но вингером «Реала» стать не мог. В Мадриде считают, что Фабиу провел за испанский клуб 106 матчей по одной причине – так хотел Криштиану. Коэнтрау его близкий друг. Звезда «Реала» требовал ставить на фланг товарища. Лишь после того, как Марсело наладил с Роналду личный контракт, Коэнтрау ушел.
А в «Барселоне» кумовство процветало во время золотого периода. Хосе Мануэль Пинто попал в «Барселону» из «Сельты» в 2008-м. Вряд ли средний голкипер продержался бы шесть лет и выиграл 14 трофеев без дружбы с Месси. Лионель до сих пор в отличных отношениях с Пинто. Причем у бывшего голкипера подход к футболу как у Коэнтрау. Друг Роналду не очень любил спорт, ведь травмы его доконали. Сейчас Фабиу занимается семейным бизнесом, он профессиональный рыбак. А Пинто давно создает музыкальные композиции.
Экс-голкипер получил образование, маститый музыкальный инженер. Песни, которые Пинто создал, выигрывали премии и были саундтреками к фильмам. А в «Барселоне» держался, не уступая место молодому сильному резервисту, ведь часто бывал у Месси дома. Кумовства в футболе много. Сыновей Зидана держали в академии «Реала». Наследники других бывших игроков тоже часто занимаются с настоящими талантами. А в первой команде играют друзья звёзд. Ведь близкий сильного футболиста это всегда козырь на переговорах.
Ибрагимович таскал друга Максвелла из клуба в клуб. Но трансферы по рекомендации друзей опасные. Азар выбрал «Реал», где играет его друг Куртуа – прогадал. Коутиньо послушал друга Суареса, перебрался в «Барселону», и тоже разочаровался. Сеск провел удачные поединки за каталонцев, куда попал по рекомендации друга Пике. Но карьера Фабрегаса в родном клубе сложилась хуже, чем у Жерара. В «Арсенале» был главным, а в Испании лидером не стал. Таких историй много, особенно когда футболист претендует на основу.
Мбаппе приглашает в «Реал» друга детства
Принято считать, что лучшим другом Мбаппе является Хакими. Они дружны. Килиан сблизился с марокканцем, когда поссорился в Париже с Неймаром. Но воспитанника «Реала» Хакими француз знает недолго. А вот камерунец Тчага – друг детства. Мбаппе говорил Брису, что станет игроком «Реала». Именно стилист и парикмахер Тчага был на презентации Килиана в Мадриде. Фотографировались вместе с Пересом и футболкой «сливочных». Также Мбаппе знает с детства ещё одного известного во Франции человека – защитника «Арсенала» Салиба.
Вильям учился с Мбаппе в школе городка Бонди, коммуне в 11 километрах от центра Парижа. Когда шейхи забирали Килиана у «Монако», то напоминали ему о землячестве. Говорили, что сможет чаще видеться с друзьями детства. Салиба не учился в престижной футбольной академии Клерфонтен как Мбаппе. Однако Вильям три года играл с Килианом в школе «Бонди». Вряд ли часто пересекались, ведь защитник на три года моложе. Но знают друг друга очень давно, в сборной Франции поддерживали отношения. Отсюда разговоры о трансфере.
Несколько лет назад Салиба через Артету выходил на Мбаппе. Предлагали отказать «Реалу» и перейти в «Арсенал». Смешная попытка. Намного выше вероятность, что французы вместе сыграют в Мадриде. Салиба всего 23 года. Выдавал классные матчи в Лондоне. В этом сезоне бразилец Габриэл надежнее, а Вильям допускал ошибки. Однако речь о перспективном защитнике, то есть Перес может согласиться с тренерским штабом и Мбаппе, что надо подписать ещё одного француза. Килиан формирует в Мадриде круг приятелей и давних друзей.
Писали, что после сложного дебюта его поддержали Камавинга и Тчуамени. Также Мбаппе подружился с Диасом, ведь Браим играет за сборную Марокко вместе с его другом Хакими. Пока Беллингем приглашает в «Реал» близкого товарища Александра-Арнольда, Мбаппе готовит трансфер Салиба. Личные связи в футболе важны. Сам Килиан с детства привязался к «Реалу», прямо связан с Зиданом. Зинедин постоянно наведывался к родителям футболиста и создал почву для будущего перехода свободного агента с огромными подъемными.
Салиба нужен переход на новый уровень игры
Кроме Хакими и камерунского барбера, Мбаппе дружит с Дембеле. Одна из причин, почему Усман после «Барселоны» перешел в ПСЖ – желание Килиана. Тот трансфер начал приносить пользу лишь после ухода Мбаппе в «Реал». Килиан расчетливый и хитрый малый. Например, пытается подружиться с Винисиусом. Здесь всё сложно, ведь будут забирать друг у друга моменты. А вот травмы Алабы, Эдера и Рюдигера напоминают о кадровых проблемах в центре защиты. После отказа от трансфера Ван Дейка – посчитали старым, «Реал» оценивает Салиба.
Вильям один из самых перспективных молодых защитников. Но в составе «Мадрида» надо демонстрировать пиковый уровень Рамоса, Пепе, Рюдигера и Варана, чтобы надолго прописаться в основе. Не будем выдумывать, будто защитники «Реала» всегда надежные. Милитао и названные выше ребята допускали дикие ошибки, поэтому у Касильяса, Наваса, Лунина и Куртуа хватало работы. Однако Салиба выступает за клуб без больших трофеев, а в «Реале» всё иначе. Ставки намного выше. Если Вильям снова сыграет с давним другом, то надо прибавить.
«Арсенал» грамотно оборонялся на лучших отрезках последних сезонов. Вот только Салиба правша, а его напарник Габриэл – левша. Вильям играет на позиции Рюдигера. В удачных матчах француз поднимается высоко по схеме. Если «Реал» одобрил дорогой трансфер, то надо или переходить на левый полуфланг, или Анчелотти нужны сразу два центральных защитника. А новая связка перед носом у Куртуа ведёт к риску неудачной адаптации. Причем важно учитывать неопределенность с Анчелотти. Карло хочет остаться, а Перес оценивает тренера Алонсо.
«Байер» Хаби играет в три центральных защитника. Такая схема «Реалу» не подходит, ведь Родриго и Винисиус требуют много пространства в атаке. Появление Трента справа тоже влияет, Александер-Арнольд любит смещаться в центр поля. Вальверде часто идёт вперед, а Беллингем давит на зону Винисиуса. У «Реала» атакующая природа, но дыры за спиной у форвардов. Поэтому даже кризисный «Манчестер Сити» придумал два гола в ворота Куртуа. Повезло, что дальше англичане подарили испанцам победу, но так будет не всегда. Салиба пригодится.
Но полагать, что клуб уровня Реала берет условного Коэнтрау только потому что тот друг Роналду - это для желтой прессы.
Коэнтрау выдавал столь великолепные отрезки в первой половине своего пребывания в Реале, что лично я тогда не видел смысла выходить Марсело на поле. Потом сдал - связки и мышцы.
Великолепный был атакующий защитник. Уверен, во многом благодаря такому конкуренту и Марсело развился до звездного уровня.
Покупка ЦЗ Реалом, думаю, откладывается еще на год. Асенсио, Алаба, Рюдигер и Милитао + Тчуамени на подстраховке (к сожалению). У всех дорогие длительные контракты.
Только если Алабе поставят неутешительный диагноз хроника.
Но полагать, что клуб уровня Реала берет условного Коэнтрау только потому что тот друг Роналду - это для желтой прессы.
Коэнтрау выдавал столь великолепные отрезки в первой половине своего пребывания в Реале, что лично я тогда не видел смысла выходить Марсело на поле. Потом сдал - связки и мышцы.
Великолепный был атакующий защитник. Уверен, во многом благодаря такому конкуренту и Марсело развился до звездного уровня.
Покупка ЦЗ Реалом, думаю, откладывается еще на год. Асенсио, Алаба, Рюдигер и Милитао + Тчуамени на подстраховке (к сожалению). У всех дорогие длительные контракты.
Только если Алабе поставят неутешительный диагноз хроника.
лучшей игры, потому тащит друзей.
лучшей игры, потому тащит друзей.