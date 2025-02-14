Лещук: «Сколько плохого про Дзюбу было сказано? Давайте каждого штрафовать»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что не понимает решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовать форварда «Акрона» Артема Дзюбу за высказывания в интервью «Матч ТВ».
В начале февраля комитет по этике решил оштрафовать Дзюбу на 250 тысяч рублей за высказывания в ноябрьском интервью.
Если бы я говорил все, что думаю, я бы без зарплаты сидел улыбается. В наших реалиях всегда приходится подбирать слова: что‑то говорить, что‑то не говорить, что‑то в другом формате надо как‑то произносить. Хочется, чтобы можно было спокойнее высказываться. Если у Артема есть такое мнение, то почему он не может его сказать? Насколько понимаю, все было в рамках приличия, иначе бы интервью не вышло на телевидении. Или нужно про всех говорить только хорошее? Но так не бывает.
Кстати, сколько плохого про Дзюбу за последние годы было сказано. Давайте тогда каждого болельщика будем штрафовать, там побольше оскорблений бывает. Если штрафовать каждого за оскорбление футболиста в сети, то мы бы на эти деньги могли с нуля построить футбольную академию в любом городе России.