Лещук: «Сколько плохого про Дзюбу было сказано? Давайте каждого штрафовать»

Вратарь московского «Динамо» заявил, что не понимает решение комитета по этике Российского футбольного союза ( РФС ) оштрафовать форварда «Акрона» Артема Дзюбу за высказывания в интервью «Матч ТВ».

В начале февраля комитет по этике решил оштрафовать Дзюбу на 250 тысяч рублей за высказывания в ноябрьском интервью.

Если бы я говорил все, что думаю, я бы без зарплаты сидел улыбается. В наших реалиях всегда приходится подбирать слова: что‑то говорить, что‑то не говорить, что‑то в другом формате надо как‑то произносить. Хочется, чтобы можно было спокойнее высказываться. Если у Артема есть такое мнение, то почему он не может его сказать? Насколько понимаю, все было в рамках приличия, иначе бы интервью не вышло на телевидении. Или нужно про всех говорить только хорошее? Но так не бывает.