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Лещук: «Сколько плохого про Дзюбу было сказано? Давайте каждого штрафовать»

вчера, 13:56

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что не понимает решение комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовать форварда «Акрона» Артема Дзюбу за высказывания в интервью «Матч ТВ».

В начале февраля комитет по этике решил оштрафовать Дзюбу на 250 тысяч рублей за высказывания в ноябрьском интервью.

Если бы я говорил все, что думаю, я бы без зарплаты сидел улыбается. В наших реалиях всегда приходится подбирать слова: что‑то говорить, что‑то не говорить, что‑то в другом формате надо как‑то произносить. Хочется, чтобы можно было спокойнее высказываться. Если у Артема есть такое мнение, то почему он не может его сказать? Насколько понимаю, все было в рамках приличия, иначе бы интервью не вышло на телевидении. Или нужно про всех говорить только хорошее? Но так не бывает.

Кстати, сколько плохого про Дзюбу за последние годы было сказано. Давайте тогда каждого болельщика будем штрафовать, там побольше оскорблений бывает. Если штрафовать каждого за оскорбление футболиста в сети, то мы бы на эти деньги могли с нуля построить футбольную академию в любом городе России.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:23
Если есть особое, личное мнение, это ещё не значит, что его можно публично высказывать...
Дома пожалуйста.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:45
гражданин Лещук не понимает элементарного. Дзюба - публичный человек. Имеет доступ к СМИ. И использовал этот доступ для высказываний, подрывающих деловую репутацию клуба. Это гражданское правонарушение. Локо могли бы в суд обратиться, но обратились в КДК и ограничились этим. Высказывания болельщиков в адрес Дзюбы не являются правонарушением. Вот и вся тема.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:38
Как говорится, не тронь г...о - вонять не будет. Дзюба первый начал, еще давно...
lotsman
lotsman
вчера в 14:36, ред.
Разница между болельщиками, которые много чего про Дзюбу наговорили и самим Дзюбой в том, что Дзюба своё высказывание делал в интервью, а это значит официально сделанное заявление. А болельщики, все свои высказывания делают на эмоциях. Ну мало ли что скажешь сгоряча.)
upcxd9z789hd
upcxd9z789hd
вчера в 14:31
Дзюба не обеднеет, хотя за видеоролик деньги зажал.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:23
Кстати, замечательную идею , насчёт строительства футбольной академии, за счёт штрафов, в любом городе России, подал Лещук . А кто у нас в футболе больше всего штрафов собирает? Правильно , Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК). Так в чём же дело? Надо им эту идейку подкинуть. Интересно, какая у них будет реакция на такое начинание ? )
8bca6pdtaxc7
8bca6pdtaxc7
вчера в 14:05
Правду глаголит Лещук, Комитет по этике - это атавизм.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:03
"Если штрафовать каждого за оскорбление футболиста в сети, то мы бы на эти деньги могли с нуля построить футбольную академию в любом городе России."
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Ну да, ну да.... построили бы.. ещё пару домов для чинуш может быть?))
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