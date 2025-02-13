Юран: «Были приглашения из Первой лиги, но без задач»

Российский тренер Сергей Юран поделился своими размышлениями о дальнейших перспективах профессиональной деятельности.
Его последний опыт работы был связан с клубом «Пари Нижний Новгород», сотрудничество с которым было прекращено в апреле 2024 года.
Что касается слухов про сборную Армении, конкретного разговора или встреч не было. В газетах пошли разговоры — не знаю, откуда это взялось. Со мной диалога не было со стороны Федерации футбола Армении. Я всегда говорил, что приоритет — РПЛ. Если команда Первой лиги ставит конкретную задачу выхода в РПЛ, могу рассмотреть. Были приглашения из Первой лиги, но без задач — я уже прошёл эти этапы.
Юрана не рассматривают как тренера под большие задачи.
Его уровень это первая лига, либо команда из низов РПЛ и то на короткое время.
Ему кстати больше подходит вторая лига, где мало техничного футбола и больше борьбы, а порой и откровенной грубости, где можно быть диктатором.
Увы, но как тренер Юран прямоленейный дубалом.
Юрана не рассматривают как тренера под большие задачи.
Его уровень это первая лига, либо команда из низов РПЛ и то на короткое время.
Ему кстати больше подходит вторая лига, где мало техничного футбола и больше борьбы, а порой и откровенной грубости, где можно быть диктатором.
Увы, но как тренер Юран прямоленейный дубалом.
1. Выход в РПЛ
2. Не вылететь из РПЛ
Короче тренер ни там ни тут.
1. Выход в РПЛ
2. Не вылететь из РПЛ
Короче тренер ни там ни тут.