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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Юран: «Были приглашения из Первой лиги, но без задач»

сегодня, 14:33

Российский тренер Сергей Юран поделился своими размышлениями о дальнейших перспективах профессиональной деятельности.

Его последний опыт работы был связан с клубом «Пари Нижний Новгород», сотрудничество с которым было прекращено в апреле 2024 года.

Что касается слухов про сборную Армении, конкретного разговора или встреч не было. В газетах пошли разговоры — не знаю, откуда это взялось. Со мной диалога не было со стороны Федерации футбола Армении. Я всегда говорил, что приоритет — РПЛ. Если команда Первой лиги ставит конкретную задачу выхода в РПЛ, могу рассмотреть. Были приглашения из Первой лиги, но без задач — я уже прошёл эти этапы.

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Все комментарии
4h8tvk5e3sk9
4h8tvk5e3sk9 ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 15:55
Да и не найдет уже никогда.
Юрана не рассматривают как тренера под большие задачи.
Его уровень это первая лига, либо команда из низов РПЛ и то на короткое время.
Ему кстати больше подходит вторая лига, где мало техничного футбола и больше борьбы, а порой и откровенной грубости, где можно быть диктатором.
Увы, но как тренер Юран прямоленейный дубалом.
Kosmos58
Kosmos58 ответ hj94dx6gcmq6 (раскрыть)
сегодня в 15:36
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ tafbwqbrtt4v (раскрыть)
    сегодня в 15:35
    Зря ты так! Он просто не нашёл ещё своей команды.
    tafbwqbrtt4v
    tafbwqbrtt4v
    сегодня в 15:24
    Для Юрана существует только две цели.
    1. Выход в РПЛ
    2. Не вылететь из РПЛ
    Короче тренер ни там ни тут.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
    сегодня в 15:20
    У Юрана есть определенные "нюансы", о которых в РПЛ знают и поэтому не торопятся его звать. Он не просто так уходил из Химок и Нижнего. Дыма без огня не бывает. И дело совсем не в длинном и злом языке! В футбольном мире и в РПЛ тоже секретов не бывает и тайн тоже.
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 14:44
    Юран достаточно квалифицированный специалист... Странно, что Сергей не имеет работы... Да, у него длинный язык и завышенная самооценка, ну и что? Такие недостатки есть почти у каждого наставника... Вон Карпин, например, считает себя топ-тренером, но работает в Ростове. Желаю Юрану побыстрее устроиться, найти свой клуб.
    hj94dx6gcmq6
    hj94dx6gcmq6
    сегодня в 14:41
    Такой тренер даже для пердива лишний.
    Гость
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