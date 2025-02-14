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Юран: «Есть сомнения по трансферу Гарсии. Чемпионат Греции не сильнее РПЛ»

вчера, 11:27

Российский специалист Сергей Юран высказался о переходе Леви Гарсии из греческого АЕКа в «Спартак».

«Спартак» расстался с двумя нападающими: отдали в аренду или разорвали контракт. В этом плане «Зенит» более точечно попадает — приобретаемые игроки действительно соответствуют уровню. По «Зениту» у меня нет сомнений. А по «Спартаку» есть сомнения, если приобретают нападающего Гарсию из чемпионата Греции, который не сильнее РПЛ. У меня есть сомнения. Дай бог, чтобы мои сомнения не оправдались.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:45, ред.
Ну не знаю насколько точечный выстрел Зенита по трансферу Соболева был, наверное настолько же точечный как и сам Александр в плане реализации моментов и забивания голов за Зенит.

Но по трансферу Гарсии действительно есть огромные сомнения, за такие деньги он должен качественно выделяться на фоне всех в Спартаке с первой минуты на поле, но он этого не продемонстрировал, в отличии например от того же Барко, который сразу показал свой уровень игры и техники в первой же игре.

Если он планирует раскачигариваться как Маркиньос то и цена ему не больше 5 млн. Единственный аргумент в пользу трансфера мнение и репутация спортивного директора одобрившего этот трансфер. Так что Гарсия ответит на несколько вопросов сразу своей игрой, и какой он игрок и какого на самом деле спортивного директора нанял Спартак.
ssspartak
ssspartak ответ Apocalypse (раскрыть)
вчера в 13:23
Согласен, причем Угальде за первый год не забивал вовсе.
rq3wpvqq7p7r
rq3wpvqq7p7r
вчера в 13:11
Абсолютно трезво рассуждает Юран.
Apocalypse
Apocalypse
вчера в 12:50
Про Угальде тоже говорили, что какой-то кот в мешке, а на деле что получилось?
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:45
Мне кажется, что Юран просто завидует тренерам, у которых есть работа. Что, нет предложений от клубов? Конечно, гораздо проще быть экспертом, но ведь так могут и забыть Юрана тренера...
Гость
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