Юран: «Есть сомнения по трансферу Гарсии. Чемпионат Греции не сильнее РПЛ»

Российский специалист высказался о переходе из греческого АЕКа в «Спартак».

«Спартак» расстался с двумя нападающими: отдали в аренду или разорвали контракт. В этом плане «Зенит» более точечно попадает — приобретаемые игроки действительно соответствуют уровню. По «Зениту» у меня нет сомнений. А по «Спартаку» есть сомнения, если приобретают нападающего Гарсию из чемпионата Греции, который не сильнее РПЛ . У меня есть сомнения. Дай бог, чтобы мои сомнения не оправдались.