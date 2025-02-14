Юран: «Есть сомнения по трансферу Гарсии. Чемпионат Греции не сильнее РПЛ»

Российский специалист Сергей Юран высказался о переходе Леви Гарсии из греческого АЕКа в «Спартак».
«Спартак» расстался с двумя нападающими: отдали в аренду или разорвали контракт. В этом плане «Зенит» более точечно попадает — приобретаемые игроки действительно соответствуют уровню. По «Зениту» у меня нет сомнений. А по «Спартаку» есть сомнения, если приобретают нападающего Гарсию из чемпионата Греции, который не сильнее РПЛ. У меня есть сомнения. Дай бог, чтобы мои сомнения не оправдались.
Но по трансферу Гарсии действительно есть огромные сомнения, за такие деньги он должен качественно выделяться на фоне всех в Спартаке с первой минуты на поле, но он этого не продемонстрировал, в отличии например от того же Барко, который сразу показал свой уровень игры и техники в первой же игре.
Если он планирует раскачигариваться как Маркиньос то и цена ему не больше 5 млн. Единственный аргумент в пользу трансфера мнение и репутация спортивного директора одобрившего этот трансфер. Так что Гарсия ответит на несколько вопросов сразу своей игрой, и какой он игрок и какого на самом деле спортивного директора нанял Спартак.
Но по трансферу Гарсии действительно есть огромные сомнения, за такие деньги он должен качественно выделяться на фоне всех в Спартаке с первой минуты на поле, но он этого не продемонстрировал, в отличии например от того же Барко, который сразу показал свой уровень игры и техники в первой же игре.
Если он планирует раскачигариваться как Маркиньос то и цена ему не больше 5 млн. Единственный аргумент в пользу трансфера мнение и репутация спортивного директора одобрившего этот трансфер. Так что Гарсия ответит на несколько вопросов сразу своей игрой, и какой он игрок и какого на самом деле спортивного директора нанял Спартак.