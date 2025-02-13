Мостовой: «Мои прогнозы на чемпионскую гонку в РПЛ сбываются на 95%»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке РПЛ.
Я могу сказать, что я всегда говорю в начале сезона, какие команды будут участвовать в борьбе за чемпионство. Все, кто следит за прогнозами Александра Мостового, видят, что они сбываются на 95 процентов. Я говорил, что «Краснодар», «Спартак», «Зенит», «Динамо» будут находиться наверху, ЦСКА и «Локомотив» будут чуть дальше. Эти команды там и находятся. Мы будем видеть интригу до конца чемпионата.
Я всегда говорю, что чемпионом РПЛ будет футбольная команда из России.
Так же делаю прогнозы на все национальные чемпионаты в мире, в том числе ЧЕ и ЧМ. Хотите предскажу кто выиграет бомбардирскую гонгу в этом сезоне? Человек, а точнее футболист.
Мостовому не надоело быть клоуном?
Я всегда говорю, что чемпионом РПЛ будет футбольная команда из России.
Так же делаю прогнозы на все национальные чемпионаты в мире, в том числе ЧЕ и ЧМ. Хотите предскажу кто выиграет бомбардирскую гонгу в этом сезоне? Человек, а точнее футболист.
Мостовому не надоело быть клоуном?