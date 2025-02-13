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Мостовой: «Мои прогнозы на чемпионскую гонку в РПЛ сбываются на 95%»

сегодня, 15:36

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке РПЛ.

Я могу сказать, что я всегда говорю в начале сезона, какие команды будут участвовать в борьбе за чемпионство. Все, кто следит за прогнозами Александра Мостового, видят, что они сбываются на 95 процентов. Я говорил, что «Краснодар», «Спартак», «Зенит», «Динамо» будут находиться наверху, ЦСКА и «Локомотив» будут чуть дальше. Эти команды там и находятся. Мы будем видеть интригу до конца чемпионата.

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Все комментарии
z9c6tau4kk7d
z9c6tau4kk7d
сегодня в 16:16
Так любой предскажет глядя на таблицу, даже не специалист
qfnz7zbccc4w
qfnz7zbccc4w
сегодня в 16:16
А у меня каждый год мой прогноз сбывается на 100%
Я всегда говорю, что чемпионом РПЛ будет футбольная команда из России.
Так же делаю прогнозы на все национальные чемпионаты в мире, в том числе ЧЕ и ЧМ. Хотите предскажу кто выиграет бомбардирскую гонгу в этом сезоне? Человек, а точнее футболист.
Мостовому не надоело быть клоуном?
shur
shur
сегодня в 16:01
...и Я говорил....!!!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 15:59
Гений ☝️
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:45
А мои на 100%! Чемпионом будет Зенит или не Зенит!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:36, ред.
Это получается царёк супер компьютер))) Скромностью Бог его обделил!
Гость
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