Мостовой: «Мои прогнозы на чемпионскую гонку в РПЛ сбываются на 95%»

Бывший футболист «Спартака» высказался о чемпионской гонке РПЛ .

Я могу сказать, что я всегда говорю в начале сезона, какие команды будут участвовать в борьбе за чемпионство. Все, кто следит за прогнозами Александра Мостового, видят, что они сбываются на 95 процентов. Я говорил, что «Краснодар», «Спартак», «Зенит», «Динамо» будут находиться наверху, ЦСКА и «Локомотив» будут чуть дальше. Эти команды там и находятся. Мы будем видеть интригу до конца чемпионата.