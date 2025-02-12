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Сперцян: «Ни разу не пожалел о выборе Армении, а не России»

вчера, 21:12

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью источнику высказался о решении сменить спортивное гражданство.

Люди пишут, что я выбрал Армению – лёгкий путь. Но я выбрал Армению ещё в марте 2021 года, когда ещё ничего не было. Дело же было в другом. Я не играл ни за одну сборную России, даже за юношескую. Помню, были товарищеские матчи у сборной, когда я в ФНЛ был лучшим бомбардиром вместе с Ваней Сергеевым. На эти матчи хотели вызвать всех, чтобы посмотреть ребят. И меня не было в списках. Зато были те, кто в ФНЛ на замены выходит. Я сидел и думал: как это возможно вообще? Что мне ещё надо сделать, чтобы в состав попасть? Это был последний щелчок. Я ни разу не пожалел о выборе Армении, а не России. И сейчас не жалею.

Обсуждали ли с Захаряном? Обсуждали, но это его решение. У каждого свой путь. Кто-то и мне может предъявить, но это моя жизнь, мне так лучше. Арсену лучше со сборной России – тоже же хорошо.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:24
Сборная армении для него это окно в европу... а россия в тажикистан...)
TheBoLt
TheBoLt ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:16
Приветствую. А в чем заносить? Достаточно вспомнить скандал, когда Сперцяна не брали в сборную России из-за тупости или коррупции. Сперцян здесь сказал ровно то, что говорили все комментарии из каждого ящика в то время. Спасибо Черчесову, что у нас в центре поля не играет самый креативный полузащитник РПЛ
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:56
Это его право. Удачи парню
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:41
Просто эдик
nweekp8akdnw
nweekp8akdnw
вчера в 21:39
Сборная России точно не пострадала от отсутствия Сперцяна.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:31, ред.
Мне кажется, что Сперцяна начинает заносить... Смотри-ка, а ведь он так, между прочим, уколол Захаряна. Армяне народ самолюбивый, ещё не хватало, чтобы они устроили публично выяснять отношения . Эдуард выбрал не самое лучшее время для того, чтобы публично трясти армянским паспортом. Пришла пора Краснодару вмешаться.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:28, ред.
Это отлично. Хватит нам армян в сборной России, не надо. Он армянин, и по сути должен играть за них, всё логично и правильно.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:21
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