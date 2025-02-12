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Агент Солари: «Пабло очень счастлив в „Спартаке“»

сегодня, 15:27

Агент новоиспечённого нападающего «Спартака» Пабло Солари Ариэль Кипершмид сообщил, что игрок рад оказаться в московском клубе.

Пабло очень счастлив быть в «Спартаке». И он счастлив снова работать в одной команде с Эсекьелем Барко.

Напомним, Солари и полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко вместе выступали за «Ривер Плейт».

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ hrvzzn5a9mrr (раскрыть)
сегодня в 16:48
Вы читали что я писал. Или выдергиваете по строчке...))) Там черным по белому написано , что в совокупности все это....
hrvzzn5a9mrr
hrvzzn5a9mrr ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 16:46
То есть, если бы Барко не был игроком Спартака, то Соляри был бы не счастлив?
Или Солари следил за Барко и перешёл в Спартак за похлёбку, только ради того, что бы играть с другом?
Нет тут только большие деньги, с остальное бонусом.
Но мой вопрос был а другом.
У Вас на первом месте в выборе игрока была хорошая структура клуба.
Это ему сказки рассказали или Вы реально так думаете, несмотря, что в реальности всё наоборот?
Краткие доводы я Вам привёл.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ kjzkwjazvw9n (раскрыть)
сегодня в 16:42
Я вижу у вас яд капает с губ при упоминании Спартака...))) Поэтому остановимся...
Единственное вам могу сказать любой клуб капни по глубже то же самое будет. Взять хотя бы Самару....
Я имел ввиду спортивную составляющую ну и конечно его зарплату.. а вы вон куда повернули...Кстати все о чем вы перечислили было при лене и его сожительнице салиховой...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ 68pzugs3fxkp (раскрыть)
сегодня в 16:37, ред.
Ну все вместе...Бабки бабками конечно , но своего земляка встретить с кем играл и выигрывал титулы тоже ведь здорово. Один язык...будет хоть общение нормальное...
njugecwwhf3v
njugecwwhf3v ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 16:24, ред.
Так и я про это!
Счастливы они только из-за бабла, а про остальное только для наивных болельщиков.
Завтра, когда уйдёт, может рассказать, что это были самые неприятные дни в жизни .
Всё зависит от отступных при разрыве контракта.

Сейчас же это просто заигрывание с болельщиками, можно лапшу вешать вилами.
68pzugs3fxkp
68pzugs3fxkp ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 16:22
Главный фактор это деньги, а знакомый и прочее это бонус.
Как то не верится в сказки про "с милым рай и в шалаше".
STVA 1
STVA 1 ответ e4cpu848nsqq (раскрыть)
сегодня в 16:20
    STVA 1
    STVA 1 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    сегодня в 16:18
    Вот то что Барко там и плюс еще и лидер это думаю главный фактор!
    e4cpu848nsqq
    e4cpu848nsqq ответ 112910415 (раскрыть)
    сегодня в 16:18
    Видать много бабла отвалили
    kjzkwjazvw9n
    kjzkwjazvw9n ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    сегодня в 16:17
    А чем хороша вся структура Спартака?
    Много ли воспитанников академии нужны клубу?
    А разве в Спартаке нет скандалов каждый год, что в структуре клуба работают одни мошенники?
    А приглашения случайных людей на должность главного тренера?
    А предприимчевые агенты, которые кишат возле Спартака поставляя проходимцев за большие бабки и откаты?
    Постоянные скандалы...
    Короче можно долго перечислять плюсы "хорошей" структуры Спартака.
    Ну, так чем же хороша эта структура?

    Бабло и только бабло, вот он реальный выбор интуристов.
    112910415
    112910415
    сегодня в 16:12
    как-то быстро он счастлив
    v2nuc9fmyebr
    v2nuc9fmyebr
    сегодня в 16:05
    Он счастлив не из-за того, что в Спартаке, а из-за того, что отвалили кучу бабла, а название клуба не имеет значения.
    Хиромант
    Хиромант
    сегодня в 15:58
    - Стандартный набор фраз... И не более того...
    - Как может быть счастлив мужик, женившись на незнакомой женщине, лишь только потому, что за неё дали хорошее приданое?
    - Ты поживи хоть полгодика, присмотрись к папе-маме, к обычаям, традициям, местной кухне, к климату, в конце-концов! А уж потом радуйся...
    - Навидались уже мы таких... Ты не первый...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 15:49
    Ну вся футбольная структура Спартака хороша , зарплата не хилая , да и клуб бореться за медали. А еще и другана своего встретил Барко...А что еще надо для счастья...
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 15:32
    Не успел прийти и уже счастлив)))
    Гость
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