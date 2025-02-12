Агент Солари: «Пабло очень счастлив в „Спартаке“»

Агент новоиспечённого нападающего «Спартака» Пабло Солари Ариэль Кипершмид сообщил, что игрок рад оказаться в московском клубе.
Пабло очень счастлив быть в «Спартаке». И он счастлив снова работать в одной команде с Эсекьелем Барко.
Напомним, Солари и полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко вместе выступали за «Ривер Плейт».
Или Солари следил за Барко и перешёл в Спартак за похлёбку, только ради того, что бы играть с другом?
Нет тут только большие деньги, с остальное бонусом.
Но мой вопрос был а другом.
У Вас на первом месте в выборе игрока была хорошая структура клуба.
Это ему сказки рассказали или Вы реально так думаете, несмотря, что в реальности всё наоборот?
Краткие доводы я Вам привёл.
Или Солари следил за Барко и перешёл в Спартак за похлёбку, только ради того, что бы играть с другом?
Нет тут только большие деньги, с остальное бонусом.
Но мой вопрос был а другом.
У Вас на первом месте в выборе игрока была хорошая структура клуба.
Это ему сказки рассказали или Вы реально так думаете, несмотря, что в реальности всё наоборот?
Краткие доводы я Вам привёл.
Единственное вам могу сказать любой клуб капни по глубже то же самое будет. Взять хотя бы Самару....
Я имел ввиду спортивную составляющую ну и конечно его зарплату.. а вы вон куда повернули...Кстати все о чем вы перечислили было при лене и его сожительнице салиховой...
Единственное вам могу сказать любой клуб капни по глубже то же самое будет. Взять хотя бы Самару....
Я имел ввиду спортивную составляющую ну и конечно его зарплату.. а вы вон куда повернули...Кстати все о чем вы перечислили было при лене и его сожительнице салиховой...
Счастливы они только из-за бабла, а про остальное только для наивных болельщиков.
Завтра, когда уйдёт, может рассказать, что это были самые неприятные дни в жизни .
Всё зависит от отступных при разрыве контракта.
Сейчас же это просто заигрывание с болельщиками, можно лапшу вешать вилами.
Счастливы они только из-за бабла, а про остальное только для наивных болельщиков.
Завтра, когда уйдёт, может рассказать, что это были самые неприятные дни в жизни .
Всё зависит от отступных при разрыве контракта.
Сейчас же это просто заигрывание с болельщиками, можно лапшу вешать вилами.
Как то не верится в сказки про "с милым рай и в шалаше".
Как то не верится в сказки про "с милым рай и в шалаше".
Много ли воспитанников академии нужны клубу?
А разве в Спартаке нет скандалов каждый год, что в структуре клуба работают одни мошенники?
А приглашения случайных людей на должность главного тренера?
А предприимчевые агенты, которые кишат возле Спартака поставляя проходимцев за большие бабки и откаты?
Постоянные скандалы...
Короче можно долго перечислять плюсы "хорошей" структуры Спартака.
Ну, так чем же хороша эта структура?
Бабло и только бабло, вот он реальный выбор интуристов.
Много ли воспитанников академии нужны клубу?
А разве в Спартаке нет скандалов каждый год, что в структуре клуба работают одни мошенники?
А приглашения случайных людей на должность главного тренера?
А предприимчевые агенты, которые кишат возле Спартака поставляя проходимцев за большие бабки и откаты?
Постоянные скандалы...
Короче можно долго перечислять плюсы "хорошей" структуры Спартака.
Ну, так чем же хороша эта структура?
Бабло и только бабло, вот он реальный выбор интуристов.
- Как может быть счастлив мужик, женившись на незнакомой женщине, лишь только потому, что за неё дали хорошее приданое?
- Ты поживи хоть полгодика, присмотрись к папе-маме, к обычаям, традициям, местной кухне, к климату, в конце-концов! А уж потом радуйся...
- Навидались уже мы таких... Ты не первый...
- Как может быть счастлив мужик, женившись на незнакомой женщине, лишь только потому, что за неё дали хорошее приданое?
- Ты поживи хоть полгодика, присмотрись к папе-маме, к обычаям, традициям, местной кухне, к климату, в конце-концов! А уж потом радуйся...
- Навидались уже мы таких... Ты не первый...