Агент Солари: «Пабло очень счастлив в „Спартаке“»

Агент новоиспечённого нападающего «Спартака» Ариэль Кипершмид сообщил, что игрок рад оказаться в московском клубе.

Пабло очень счастлив быть в «Спартаке». И он счастлив снова работать в одной команде с Эсекьелем Барко.