1739451595

сегодня, 15:59

В адрес президента ПСЖ были выдвинуты обвинения по статьям о соучастии в подкупе избирателей, нарушениях избирательных прав и злоупотреблении властью в ущерб компании Lagardère.

Данное судебное решение вызвало значительное возмущение в Катаре. Страна заявила о возможности вывода своих инвестиций из Франции, включая beIN Sports и футбольный клуб «Пари Сен-Жермен».