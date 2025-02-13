В адрес президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи были выдвинуты обвинения по статьям о соучастии в подкупе избирателей, нарушениях избирательных прав и злоупотреблении властью в ущерб компании Lagardère.
Данное судебное решение вызвало значительное возмущение в Катаре. Страна заявила о возможности вывода своих инвестиций из Франции, включая beIN Sports и футбольный клуб «Пари Сен-Жермен».
Катарские граждане испытывают глубокое разочарование и усталость от систематических несправедливостей. Необоснованные судебные преследования, шантаж и постоянная критика, обвинения в полной некомпетентности – всё это создает атмосферу недоверия и враждебности. В глазах некоторых лиц. Катарцы несут ответственность за все проблемы Франции, а попытки содействия мирному решению конфликтов трактуются как проявление «мягкой силы».