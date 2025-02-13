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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2024/2025

В Катаре пригрозили выводом инвестиций из ПСЖ

сегодня, 15:59

В адрес президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи были выдвинуты обвинения по статьям о соучастии в подкупе избирателей, нарушениях избирательных прав и злоупотреблении властью в ущерб компании Lagardère.

Данное судебное решение вызвало значительное возмущение в Катаре. Страна заявила о возможности вывода своих инвестиций из Франции, включая beIN Sports и футбольный клуб «Пари Сен-Жермен».

Катарские граждане испытывают глубокое разочарование и усталость от систематических несправедливостей. Необоснованные судебные преследования, шантаж и постоянная критика, обвинения в полной некомпетентности – всё это создает атмосферу недоверия и враждебности. В глазах некоторых лиц. Катарцы несут ответственность за все проблемы Франции, а попытки содействия мирному решению конфликтов трактуются как проявление «мягкой силы».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:11
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, начали ли высылать призы за январь? И где их получать, на WB? Просто не часто в почту заглядываю...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:03
Вот и правильно, лучше Ттх купить)))
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