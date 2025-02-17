Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2024/2025

«Реал» может уйти из Ла Лиги в другой европейский чемпионат

вчера, 18:37

Президент «Реала» Флорентино Перес выразил своё недовольство повторяющимися судейскими скандалами и сложными отношениями с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом.

В связи с этим клуб рассматривает возможность перехода в другую европейскую лигу, такую как Бундеслига, Серия А или Лига 1.

Однако реализация такого шага сопряжена с большими трудностями из-за напряжённых отношений «Реала» с УЕФА, вызванных разногласиями по поводу создания Объединенной лиги Европы (ранее Суперлиги).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В Катаре пригрозили выводом инвестиций из ПСЖ
13 февраля
Президента ПСЖ Аль-Хелаифи обвинили в злоупотреблении полномочиями
13 февраля
Беллингем может понести наказание за нецензурную лексику в адрес судьи
11 февраля
Футболистка «Барселоны» коснулась рукой интимных частей тела соперницы
10 февраля Фото
В ПАОКе сообщили, что игроки не получали дисциплинарных взысканий
10 февраля
Оздоев прояснил ситуацию с инцидентом между ПАОКом и фанатами АЕКа
10 февраля
Сортировать
Все комментарии
chromage
chromage
сегодня в 10:59, ред.
Звучит довольно муторно и щелчком пальцев перейти не получится.
Придется сначала купить клуб профессиональный из более низших лиг, переименовать в Реал, вытащить его в Бундеслигу и уже потом только "перевозить" звезд в этот клуб.

Либо создать новый с нуля. И тоже с низшей лиги полупрофессиональной идти до бундеслиги.

Ну или какой-нибудь клуб который уже в Бундеслиге конечно.Хольштайн Киль вон 40млн евро весь состав стоит ) думаю для Реала его выкупить с потрохами не проблема и переименовать )
bars098
bars098
сегодня в 08:58
Поджали хвост, как почувствовали слабость
ABir
ABir
сегодня в 05:39
Вряд ли на это пойдут европейские федерации, это может стать плохим примером для других клубов, обиженных на судейство. Разве, что в какой-нибудь ближне восточный чемпионат Пересу попробовать пристроить весь Реал? Но не все игроки, да и персонал туда захотят.
Incredullous
Incredullous
сегодня в 01:10
Если в АПЛ перейдут, Гвардиола точно с себя скальп снимет))
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 00:47
Ну да... А МС перейдёт в РПЛ...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:38
Перес крутейший президент. Самый медийный в мире. Посещает матчи Реала, в том числе выездные.
А кто изжил себя, так это Тебас. Его пора менять.
После судейского скандала с подкупом Барсой главы судейского департамента, он должен был написать заявление об отставке. Но не сделал этого.
Тебас уже бесит
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:08
Если это будет АПЛ, то...Перес успокоится, когда посмотрит как судил Оливер матч Эвертон-Ливерпуль.
Если это будет СериАл, то ...Перес успокоится опять, взглянув на последний матч Ювентус - Интер, где линейные арбитры ваще без понятия - есть вне игры, аль нет.
В Бундеслиге и Лиге 1 на скорую руку казусы в голову не пришли, но однозначно тоже их полно.
Дядя Ваня на диване
Дядя Ваня на диване
вчера в 22:50
Не пойму, чего они хотят добиться эти дешевыми манипуляциями? Чтобы в ворота соперников сразу в начале матча пенальти ставили? Или сразу удаляли? И без того больше всех били с одиннадцати метров в данном конкретном сезоне, впрочем, как и в любом другом. Ещё им мало.
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:40
Это маразм и бред, который если и случится, то уже не на нашей памяти.
shur
shur ответ x5sjzycweb5w (раскрыть)
вчера в 22:28
...наивняк, в Европе футбол без Реала, что в Италии без Оперы, что во Франции без Мулен Руж, что в Германии без Баварского светлого,
что в Англии без Rolling Stones!!!
Niagara
Niagara
вчера в 22:23
да хватит ныть уже, если хотите уйти, то идите в СА, там вас криш будет встречать сыграете там со всякими аль-кебабами
x5sjzycweb5w
x5sjzycweb5w
вчера в 22:07
А может и не в европейский
adekvat
adekvat
вчера в 21:52
Милости просим, Россия ждет, в РПЛ местечко найдем.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:45
это был сарказм.
и конечно, хочу чтоб антони остался в бетисе навсегда.
Comentarios
Comentarios
вчера в 21:34
Странная истерика
Evgeniy25
Evgeniy25 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 21:13
Достойные и нтересные комментарии моё почтение автору!
YNWA
YNWA
вчера в 21:13
Пустые слова пожилого человека!
Evgeniy25
Evgeniy25
вчера в 21:09, ред.
Закрой за мной дверь я ухожу! Я оглянулся посмотреть не оглянулись ли они ( судьи и УЕФА) чтоб поспотреть не оглянулся ли я! Перес смотри уходи только не забудь куда и зачем как Байден!)
Evgeniy25
Evgeniy25
вчера в 21:05
Гениально!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 20:56
Будем скучать🥲
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:39
...ну если ты этого бездаря восхваляешь, мне просто
добавить нечего, не люби Реал, но не настолько,чтобы
такое вот ляпнуть!!!
shur
shur ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 20:35
....в заключении: .........
Реал со временем прозрел!
Уж равных нет в Ла Лиге!
Лететь прийдётся в АПЛ !
В Италии ну как обычно -
Б а р д е л ь э ро!!!
Во Франции живут
одним лишь ПСЖ!
В Германию конечно же охота!
Но мы в Испании останемся вполне!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:29
в 2 марта у Реала выездная игра с Бетисом.
а у них Антони всех рвет)) талисман МЮ.
с ним команда брала в среднем 2 трофея за сезон. Тен Хаг.
скоро и Реал познает Антони))
Вещий
Вещий
вчера в 20:08
Херня да еще и на постном масле.... извините за выражение.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:37
Эпиграф:
Ну, наконец Реал созрел
Для лучшей лиги - ФНЛ.


Уходи и дверь закрой,
Проиграл ты судьям бой,
Не разжалобишь слезой,
Ведь поступок не мужской.

Натерпелась, наждалась,
С тобой Да лига обожглась,
А теперь мечта сбылась,
ФНЛ иди укрась.
Deemon37
Deemon37 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:34
Зенит в Севастополь хотел переезжать, но недоехал
zzc472zv6ga5
zzc472zv6ga5
вчера в 19:29
Глупость несусветная
Migelito
Migelito
вчера в 19:26
Дедок впал в деменцию)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:23
Про такие заявления в народе говорят "напугал ежа голой оппой"...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:21
Цирк уехал, клоун (Перес) остался!
Хочет начать сам по себе гастролировать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 