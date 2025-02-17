«Реал» может уйти из Ла Лиги в другой европейский чемпионат

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вчера, 18:37

Президент «Реала» выразил своё недовольство повторяющимися судейскими скандалами и сложными отношениями с президентом Ла Лиги .

В связи с этим клуб рассматривает возможность перехода в другую европейскую лигу, такую как Бундеслига, Серия А или Лига 1.