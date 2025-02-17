«Реал» может уйти из Ла Лиги в другой европейский чемпионат

Президент «Реала» Флорентино Перес выразил своё недовольство повторяющимися судейскими скандалами и сложными отношениями с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом.
В связи с этим клуб рассматривает возможность перехода в другую европейскую лигу, такую как Бундеслига, Серия А или Лига 1.
Однако реализация такого шага сопряжена с большими трудностями из-за напряжённых отношений «Реала» с УЕФА, вызванных разногласиями по поводу создания Объединенной лиги Европы (ранее Суперлиги).
Никуда он не уйдёт, как и никогда не будет суперлиги.
Реал великий клуб, но только в Ла лиге и в УЕФА, а кто он без них?
Да никто!!! Как собственно и любой другой клуб.
Почему Реал никогда не будет играть в своей выдуманной суперлиге?
Ну во первых туда никто не рвётся, а самое главное, что весь состав сразу разбежится и Реал кончится, ну будет суперлига типа медиалиги, но это уже не футбол, а совсем другая история.
Никуда он не уйдёт, как и никогда не будет суперлиги.
Реал великий клуб, но только в Ла лиге и в УЕФА, а кто он без них?
Да никто!!! Как собственно и любой другой клуб.
Почему Реал никогда не будет играть в своей выдуманной суперлиге?
Ну во первых туда никто не рвётся, а самое главное, что весь состав сразу разбежится и Реал кончится, ну будет суперлига типа медиалиги, но это уже не футбол, а совсем другая история.
Ну, наконец Реал созрел
Для лучшей лиги - ФНЛ.
Уходи и дверь закрой,
Проиграл ты судьям бой,
Не разжалобишь слезой,
Ведь поступок не мужской.
Натерпелась, наждалась,
С тобой Да лига обожглась,
А теперь мечта сбылась,
ФНЛ иди укрась.
Ну, наконец Реал созрел
Для лучшей лиги - ФНЛ.
Уходи и дверь закрой,
Проиграл ты судьям бой,
Не разжалобишь слезой,
Ведь поступок не мужской.
Натерпелась, наждалась,
С тобой Да лига обожглась,
А теперь мечта сбылась,
ФНЛ иди укрась.