Президента ПСЖ Аль-Хелаифи обвинили в злоупотреблении полномочиями

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сегодня, 15:07

В ходе расследования потенциальной попытки бизнесмена Арно Лагардера повлиять на голосование в катарском суверенном фонде (QIA) в 2018 году, президенту французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением.

51-летнему катарцу инкриминируется использование его влияния для давления на QIA с целью изменения позиции фонда в споре о руководстве группой Lagardere.

Кроме того, Аль-Хелаифи обвиняется в соучастии в подкупе голосов и нарушении избирательных прав.