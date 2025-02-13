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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2024/2025

Президента ПСЖ Аль-Хелаифи обвинили в злоупотреблении полномочиями

сегодня, 15:07

В ходе расследования потенциальной попытки бизнесмена Арно Лагардера повлиять на голосование в катарском суверенном фонде (QIA) в 2018 году, президенту французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассеру Аль-Хелаифи предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением.

51-летнему катарцу инкриминируется использование его влияния для давления на QIA с целью изменения позиции фонда в споре о руководстве группой Lagardere.

Кроме того, Аль-Хелаифи обвиняется в соучастии в подкупе голосов и нарушении избирательных прав.

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AKH
AKH
сегодня в 16:19
6 лет ждали и вдруг их настигло озарение.. :)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:12
Ну уж между собой то разберутся.
Гость
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