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Алеррандро: «Хочу поскорее сыграть с „Зенитом“ — и победить!»

сегодня, 09:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА01.03.2025 в 16:30 Не начался

Новоиспечённый нападающий ЦСКА Алеррандро заявил, что ему не терпится дебютировать за «армейцев» в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Я знаю бразильцев «Зенита». Против некоторых играл в Бразилии. Но надеюсь, что в матчах против «Зенита» успех всегда будет сопутствовать ЦСКА.

Как только приехал в ЦСКА, я посмотрел календарь и увидел, что первая игра как раз против «Зенита». Уже немного волнуюсь, но это приятный трепет. Хочу поскорее принять участие в этом матче и победить!

Напомним, после восемнадцати туров ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Зенит» расположился на втором месте.

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Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:26
- Хотеть никогда не вредно! Вредно - никогда не хотеть...
112910415
112910415
сегодня в 10:57
задумка-то хорошая
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:07
Посмотрим на это)) а на словах конечно звучит сильно))
drug01
drug01
сегодня в 09:59
Меньше слов больше дела!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 09:58
Уж больно смел парниша...)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:54
Громкое заявление победить Зенит. Успехов
Гость
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