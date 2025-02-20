Алеррандро: «Хочу поскорее сыграть с „Зенитом“ — и победить!»

Новоиспечённый нападающий ЦСКА заявил, что ему не терпится дебютировать за «армейцев» в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Я знаю бразильцев «Зенита». Против некоторых играл в Бразилии. Но надеюсь, что в матчах против «Зенита» успех всегда будет сопутствовать ЦСКА .