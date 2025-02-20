Фанаты «Реала» скандировали оскорбительную кричалку в адрес Гвардиолы

«Реал» дома обыграл «Манчестер Сити» со счетом (3:1) в ответном стыковом матче ЛЧ и выбил «горожан» из турнира.
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» при счёте 2:0 со стороны болельщиков «сливочных» раздались оскорбительные выкрики в сторону главного тренера «Манчестер Сити». Пепа Гвардиолы: «Эй, Гвардиола, ты такой худой. Сначала были наркотики, теперь ты выглядишь как голубой».
издержки она тоже имеет !
издержки она тоже имеет !
Некрасиво, тем более, что автор песни высосал её из пальца, всё равно, что орать "Винисуис - говнисиус!" или что-то подобное
Некрасиво, тем более, что автор песни высосал её из пальца, всё равно, что орать "Винисуис - говнисиус!" или что-то подобное
интересно!!!
интересно!!!