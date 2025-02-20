Фанаты «Реала» скандировали оскорбительную кричалку в адрес Гвардиолы

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сегодня, 14:41

«Реал» дома обыграл «Манчестер Сити» со счетом (3:1) в ответном стыковом матче ЛЧ и выбил «горожан» из турнира.

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» при счёте 2:0 со стороны болельщиков «сливочных» раздались оскорбительные выкрики в сторону главного тренера «Манчестер Сити». : «Эй, Гвардиола, ты такой худой. Сначала были наркотики, теперь ты выглядишь как голубой».