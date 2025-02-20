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Фанаты «Реала» скандировали оскорбительную кричалку в адрес Гвардиолы

сегодня, 14:41
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Реал» дома обыграл «Манчестер Сити» со счетом (3:1) в ответном стыковом матче ЛЧ и выбил «горожан» из турнира.

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» при счёте 2:0 со стороны болельщиков «сливочных» раздались оскорбительные выкрики в сторону главного тренера «Манчестер Сити». Пепа Гвардиолы: «Эй, Гвардиола, ты такой худой. Сначала были наркотики, теперь ты выглядишь как голубой».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:24
жизнь знаменитых людей имеет свои особенности !
издержки она тоже имеет !
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:15, ред.
Черный день для физрука. Мало того что из Лч его команду вы швырнули так еще и фанаты вы смеяли 😆
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:02
А Пеп разве когда то был в теле? Помню его самым отожравшимся, когда в Баварии работал, килограмм на 5 был полнее чем сейчас максимум, эт канешн скотобаза он!)))
Некрасиво, тем более, что автор песни высосал её из пальца, всё равно, что орать "Винисуис - говнисиус!" или что-то подобное
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
сегодня в 15:35
Траур?))) ну да ну да... если бы так было, то я из траура бы не выходил вовсе, учитывая результаты сити в этом сезоне. А если ещё посмотреть на ЦСКА, то уже и петлю на шею пора накидывать) неужели какой-то футбол может так влиять на здорового человека?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:16
Фанаты Реала скандировали в адрес Гвардиолы оскорбительные кричалки? Это обычная ситуация - издержки профессии. Сейчас положение дел в Манчестер Сити просто ужасное. Лично меня не удивит, если подобные оскорбления Пеп услышит от болельщиков МС. Мало того, я думаю он их заслуживает. От любви до ненависти один шаг.
Тhе Witcher
Тhе Witcher ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 15:14
    Niagara
    Niagara
    сегодня в 15:14, ред.
    победили-радуйтесь, зачем вести себя как свиньи?
    Igo0rek
    Igo0rek ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 15:08
    В честь чего траур? Этот вылет был очевидным учитывая все проблемы.
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 15:06
    В древней Спарте с такими еще в младенчестве решали вопрос.
    shur
    shur ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 14:58
    ...я бы на твоём месте три дня траура взял, отдышался, отгоревал, а потом уж картинками Реал баловал!!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 14:50
    После такой кричалки кто-то решил поцеловаться)))
    shur
    shur
    сегодня в 14:49
    ...везде, в самом крохотном клубе найдутся челы,которые живут ради того,чтобы кого то 79-ть, причём футбол как зрелище,это им не
    интересно!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 14:49
    Все худые теперь голубые?))
    Гость
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