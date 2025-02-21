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Ибрагимович в девятый раз получил шуточную награду «Золотой тапир»

сегодня, 08:48
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 1Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

Советнику компании-владельца «Милана» Златану Ибрагимовичу на телевизионной программе Striscia la Notizia вручили шуточную премию «Золотой тапир» после ответного стыкового матча Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (1:1). По сумме двух игр «россонери» проиграли и завершили выступление в турнире.

Ибрагимович прокомментировал:

Мы разочарованы и рассержены, «Тапир» заслужен.

Данный «приз» стал для Златана девятым.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 10:15
...нос точно любопытный и похожий на Тапира, заслужил...!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 09:44
А почему тапир? Тапиры порезвее будут. Тут больше подойдёт "Золотой ленивец".)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:38, ред.
На кого он рассержен ? На себя любимого ? Разве так играл Милан Фонсеки против Реала на Бернабеу ?!

Надо было шведу вручить деревянную игрушку Буратино, хотя и тот поумнее казался...
shlomo
shlomo
сегодня в 09:25
Закрепить за ним эту награду пожизненно
112910415
112910415
сегодня в 09:19
тапир заслужен,
акцентированные удары ногой тоже пригодились бы !
69Haya96
69Haya96
сегодня в 09:18
«Милан» — команда с историей, которая сейчас находится в каньоне неудачников.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:03
Очередная неуместная шутка...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 08:59
Команду собирать нормальную надо, а он животных разводит.
Гость
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