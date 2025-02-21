Ибрагимович в девятый раз получил шуточную награду «Золотой тапир»

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сегодня, 08:48

Советнику компании-владельца «Милана» на телевизионной программе Striscia la Notizia вручили шуточную премию «Золотой тапир» после ответного стыкового матча Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (1:1). По сумме двух игр «россонери» проиграли и завершили выступление в турнире.

Ибрагимович прокомментировал:

Мы разочарованы и рассержены, «Тапир» заслужен.

Данный «приз» стал для Златана девятым.