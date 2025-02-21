Ибрагимович в девятый раз получил шуточную награду «Золотой тапир»

Советнику компании-владельца «Милана» Златану Ибрагимовичу на телевизионной программе Striscia la Notizia вручили шуточную премию «Золотой тапир» после ответного стыкового матча Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (1:1). По сумме двух игр «россонери» проиграли и завершили выступление в турнире.
Ибрагимович прокомментировал:
Мы разочарованы и рассержены, «Тапир» заслужен.
Данный «приз» стал для Златана девятым.
Надо было шведу вручить деревянную игрушку Буратино, хотя и тот поумнее казался...
Надо было шведу вручить деревянную игрушку Буратино, хотя и тот поумнее казался...