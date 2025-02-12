Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Игрок «Крыльев» Ороз: «Считал, что в России бегают медведи и пьют водку»

сегодня, 10:01

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз рассказал, что знал о России до приезда.

Поскольку раньше никогда в России не бывал, как и все, считал, что здесь бегают медведи и пьют водку, да. Я не боялся сюда ехать, нет. И когда приехал, всё оказалось иначе. У нас, хорватов, довольно схожий менталитет с русскими. Я очень легко и быстро влился в местную культуру. Увидел, что русские очень прямые и сильно гордятся своей страной.

Напомним, Ороз перешёл в «Крылья Советов» из «Витесса» в августе 2024 года. На его счету 4 матча в РПЛ (2 гола и 4 жёлтых карточки) и одна игра в Кубке России.

Ранее в «Крыльях Советов» опровергли слухи о возможном уходе главного тренера Игоря Осинькина.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сперцян: «Я перерос РПЛ? Нет, так нельзя говорить»
Сегодня, 09:33
Сперцян: «Ментально мы стали сильнее и монолитнее»
Сегодня, 08:47
Медведев: «Профессионалы не устают от побед»
Сегодня, 08:38
Медведев о рекордных трансферах «Спартака»: «Играют не деньги, играют люди»
Сегодня, 00:08
Сперцян: «Лучший игрок за всю историю футбола – Лионель Месси»
Вчера, 13:23
Мусаев: «Понравилось, что смогли забить два мяча и выиграть»
Вчера, 08:52
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:47
это в Хорватии так думают ?!
странный парень
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:12
"Бегают медведи и пьют водку," - Враньё, медведям водку не продают , животным вход в магазин запрещён !)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:00
Неужели клуб не засомневался в адекватности и (не могу подобрать приличных слов) этого "футболиста"??
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:00
А сейчас сам пьет водку и дерётся с медведями
ua6wxkwfu35f
ua6wxkwfu35f
сегодня в 10:12
Просмотр матча типа Факел - Пари НН (не дай Бог никому, конечно) в этой мысли только укрепляет увиденным на поле
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 