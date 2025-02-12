Игрок «Крыльев» Ороз: «Считал, что в России бегают медведи и пьют водку»

Защитник «Крыльев Советов» рассказал, что знал о России до приезда.

Поскольку раньше никогда в России не бывал, как и все, считал, что здесь бегают медведи и пьют водку, да. Я не боялся сюда ехать, нет. И когда приехал, всё оказалось иначе. У нас, хорватов, довольно схожий менталитет с русскими. Я очень легко и быстро влился в местную культуру. Увидел, что русские очень прямые и сильно гордятся своей страной.