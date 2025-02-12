Игрок «Крыльев» Ороз: «Считал, что в России бегают медведи и пьют водку»

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз рассказал, что знал о России до приезда.
Поскольку раньше никогда в России не бывал, как и все, считал, что здесь бегают медведи и пьют водку, да. Я не боялся сюда ехать, нет. И когда приехал, всё оказалось иначе. У нас, хорватов, довольно схожий менталитет с русскими. Я очень легко и быстро влился в местную культуру. Увидел, что русские очень прямые и сильно гордятся своей страной.
Напомним, Ороз перешёл в «Крылья Советов» из «Витесса» в августе 2024 года. На его счету 4 матча в РПЛ (2 гола и 4 жёлтых карточки) и одна игра в Кубке России.
Ранее в «Крыльях Советов» опровергли слухи о возможном уходе главного тренера Игоря Осинькина.
странный парень
странный парень