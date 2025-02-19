Беллингем дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги

Комитет по соревнованиям принял решение дисквалифицировать полузащитника «Реала» Джуда Беллингема на 2 матча Ла Лиги, расценив его слова как неуважительное отношение к главному арбитру Хосе Монтеро.
Хавбек мадридского клуба получил прямую красную карточку за разговоры в первом тайме матча «Осасуна» – «Реал» (1:1) в 24-м туре Ла Лиги.
«Реал» намерен оспорить это решение и добиться отмены дисквалификации – в случае если апелляция не будет удовлетворена, англичанин пропустит игры с «Жироной» и «Бетисом».
Стандартная ситуация, когда фанаты Барсы, не зная что ответить по-существу, начинают выдумывать аргументы на ровном месте. Вы где-то видели, что болельщики Реала оправдывают Беллингема, или пишут, что он не заслуженно наказан за свою выходку? Видимо, не увидели, и пришлось самим придумать. Ну, впрочем, как обычно, ничего нового. Или где это, интересно, за подобное нарушение со стороны игрока Барселоны, болельщики Реала выпрашивали пожизненное отстранение? Ааа, опять выдумали историю для красного словца.
Стандартная ситуация, когда фанаты Барсы, не зная что ответить по-существу, начинают выдумывать аргументы на ровном месте. Вы где-то видели, что болельщики Реала оправдывают Беллингема, или пишут, что он не заслуженно наказан за свою выходку? Видимо, не увидели, и пришлось самим придумать. Ну, впрочем, как обычно, ничего нового. Или где это, интересно, за подобное нарушение со стороны игрока Барселоны, болельщики Реала выпрашивали пожизненное отстранение? Ааа, опять выдумали историю для красного словца.
Гордыня и эго берет верх, что мы самые-самые, но это ошибочное мнение!
Если есть мысли, что Барселона занимается коррупцией, то в таком случае они там не единственные 1000%.
Гордыня и эго берет верх, что мы самые-самые, но это ошибочное мнение!
Если есть мысли, что Барселона занимается коррупцией, то в таком случае они там не единственные 1000%.
Он давно ходил по лезвию ножа, где-то простили, а тут попался. Конечно, никто не обязан разбираться в тонкостях английского языка на поле, что он не имел намерений оскорбить.
Реал тоже должен принять наказание, а не вытирать сопли своим игрокам!
Он давно ходил по лезвию ножа, где-то простили, а тут попался. Конечно, никто не обязан разбираться в тонкостях английского языка на поле, что он не имел намерений оскорбить.
Реал тоже должен принять наказание, а не вытирать сопли своим игрокам!
К примеру игрок Реала послал судью, значит правильно послал, судья заслужил такое к себе отношение.
Послал игрок Барсы судью, ну тут как минимум пожизненное отстранение должно быть. Как можно судью посылать.
А двойные стандарты? Не не слышал такого от сливочных.
К примеру игрок Реала послал судью, значит правильно послал, судья заслужил такое к себе отношение.
Послал игрок Барсы судью, ну тут как минимум пожизненное отстранение должно быть. Как можно судью посылать.
А двойные стандарты? Не не слышал такого от сливочных.
Особенно надо призадуматься Вини, тот вообще охренел от безнаказанности.
Особенно надо призадуматься Вини, тот вообще охренел от безнаказанности.
просто забавная ситуация повторяется с игроками Реала))
Запятую ставить после слова "казнить")))
просто забавная ситуация повторяется с игроками Реала))
Запятую ставить после слова "казнить")))
А нет страху, что на апелляционном суде подумают по-другому, и решат все же докопаться до слова из 4 букв, которое было сказано?
А нет страху, что на апелляционном суде подумают по-другому, и решат все же докопаться до слова из 4 букв, которое было сказано?
Чтобы рефери толкнуть -
Веселе-е-ей до-о-орога.
Наказанья лишь чуть-чуть,
Наказанья лишь чуть-чуть,
А без Джуда - мно-о-го.
Чтобы рефери толкнуть -
Веселе-е-ей до-о-орога.
Наказанья лишь чуть-чуть,
Наказанья лишь чуть-чуть,
А без Джуда - мно-о-го.