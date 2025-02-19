Беллингем дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги

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вчера, 15:30

Комитет по соревнованиям принял решение дисквалифицировать полузащитника «Реала» на 2 матча Ла Лиги, расценив его слова как неуважительное отношение к главному арбитру Хосе Монтеро.

Хавбек мадридского клуба получил прямую красную карточку за разговоры в первом тайме матча «Осасуна» – «Реал» (1:1) в 24-м туре Ла Лиги.

«Реал» намерен оспорить это решение и добиться отмены дисквалификации – в случае если апелляция не будет удовлетворена, англичанин пропустит игры с «Жироной» и «Бетисом».