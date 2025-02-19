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Беллингем дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги

вчера, 15:30

Комитет по соревнованиям принял решение дисквалифицировать полузащитника «Реала» Джуда Беллингема на 2 матча Ла Лиги, расценив его слова как неуважительное отношение к главному арбитру Хосе Монтеро.

Хавбек мадридского клуба получил прямую красную карточку за разговоры в первом тайме матча «Осасуна» – «Реал» (1:1) в 24-м туре Ла Лиги.

«Реал» намерен оспорить это решение и добиться отмены дисквалификации – в случае если апелляция не будет удовлетворена, англичанин пропустит игры с «Жироной» и «Бетисом».

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:17
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 20:04
    Хорошо ещё так.
    Guankin
    Guankin
    вчера в 19:38
    Маловато дали. Возможно приняли во внимание неадекватное судейство, которое спровоцировало игрока. Если не одумается, то в следующий раз впаяют по полной.
    Agamaga___05
    Agamaga___05 ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 19:28
    Реал не хочет быть как все, Реал хочет особого отношения как и раньше. Чтобы в их пользу свистели почти всегда!

    Гордыня и эго берет верх, что мы самые-самые, но это ошибочное мнение!
    Если есть мысли, что Барселона занимается коррупцией, то в таком случае они там не единственные 1000%.
    Agamaga___05
    Agamaga___05
    вчера в 19:15
    Беллингем: "Язык мой - враг мой!"

    Он давно ходил по лезвию ножа, где-то простили, а тут попался. Конечно, никто не обязан разбираться в тонкостях английского языка на поле, что он не имел намерений оскорбить.
    Реал тоже должен принять наказание, а не вытирать сопли своим игрокам!
    STVA 1
    STVA 1 ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 18:43
    А я не знаю даже есть ли там 2 див)))
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 18:24
    Надеюсь, судьи впредь станут внимательно следит за тренером и игроков реала
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ ᅠᅠ (раскрыть)
    вчера в 18:23
    Анчелотти тоже послал судью... Вообще оставили этот эпизод без рассмотрения. Это нормально???
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 18:20
    Кстати, этот Монтеро не поставил пенальти в пользу Сельты в кубковом матче Реала.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ 3ton (раскрыть)
    вчера в 18:19
    В текущем сезоне Реал пробил 12 пенальти. Из них десять в лалиге
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ 3ton (раскрыть)
    вчера в 18:16, ред.
    Вы обвиняете сливочных в двойных стандартах, но такого в принципе не может быть.
    К примеру игрок Реала послал судью, значит правильно послал, судья заслужил такое к себе отношение.
    Послал игрок Барсы судью, ну тут как минимум пожизненное отстранение должно быть. Как можно судью посылать.
    А двойные стандарты? Не не слышал такого от сливочных.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 18:12, ред.
      3ton
      3ton ответ Incredulous (раскрыть)
      вчера в 18:10
      Столько лет Реалу судьи помогали : пенальти до штрафной - получите , пенальти за попадание в голову - получите . Удалить игрока соперника на ровном месте - получите.в последнее время У Реала пробитие пенальти упало в несколько раз . Это уход Роналду так повлиял (статистику не надо набивать ему ) или просто перестали платить судьям. Как и удаления. Это почему то болельщики Реала умалчивают. Стоило пару раз не слить соперника или ошибиться не в пользу Реала - все против Реала )) это так смешно наблюдать . Когда в чужом глазу соринку видят , а в своем бревна не замечают
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 18:08
      2 матча конечно мало, но будем считать это последним предупреждением как Джуду так и другим игрокам Реала впредь не распускать свои языки.
      Особенно надо призадуматься Вини, тот вообще охренел от безнаказанности.
      shur
      shur ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 17:59
      ...запятую поставим вечерком...!!!
      Karkaz
      Karkaz ответ STVA 1 (раскрыть)
      вчера в 17:41
      Почему первенство? Пусть со втордива начинают
      Incredulous
      Incredulous ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
      вчера в 17:35
      Реал пишет жалобы, потому что пытается отстоять хоть какую-то справедливость. А все остальные сидят ровно на пятой точке, и боятся пошевелиться. Одни хатаскрайники, готовые прогинаться под того, кто у власти. Одна Барселона всем довольна. Лапорта пошёл другим путём, пусть грязным и не совсем достойным, зато эффективным, - чтобы не было проблем с судьями, им проще приплачивать. В принципе способ для Барсы уже давно не новый, и много раз проверенный.
      Niagara
      Niagara ответ Шишанутый (раскрыть)
      вчера в 17:34, ред.
      не надо так, он оскорбил судью, да еще жирону и бетис сливки должны и без джуда обыграть, не велика потеря, два матча пройдут как один миг... а еще много раз арбитры судили за сливок. Я уверен что если бы то же самое сделал игрок Барсы, ты бы сказал что 2 матча мало
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ Шишанутый (раскрыть)
      вчера в 17:10
      Ничего. Теперь Джуд больше следить за языком и играть футбол станет.
      sihafazatron
      sihafazatron ответ shur (раскрыть)
      вчера в 16:58, ред.
      Я готов к игре, готов к любому исходу))
      просто забавная ситуация повторяется с игроками Реала))
      Запятую ставить после слова "казнить")))
      112910415
      112910415
      вчера в 16:45
      теперь все резко исправятся )
      Не Э Г О ИС Т
      Не Э Г О ИС Т
      вчера в 16:45
      Мало.. Это ему как "мёртвому припарка".. Он не поумнеет.. ☝️
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin
      вчера в 16:41
      Так, красную карточку же нельзя отменить, если не ошибаюсь. То бишь, что от 4 за оскорбления не впаяли - уже надо радоваться, они и в 2 матчах разубедить хотят?!?..
      А нет страху, что на апелляционном суде подумают по-другому, и решат все же докопаться до слова из 4 букв, которое было сказано?
      Шишанутый
      Шишанутый
      вчера в 16:37
      Дали два матча не за что. А Барсе дали бить пенлаьти не за что. А еще чистые голы в ее ворота отменяют. Вот такое судейство в Испании!! 😕 Каталония пытается всеми силами ослабить Реал но им это не поможет Реал будет первым 🥇
      shlomo
      shlomo
      вчера в 16:08
      Ещё хорошо отделался... :)... может поумнеет
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      вчера в 16:00
      Жаль,надо было на 10 матчей.Реал уже подал жалобы.Сами хвастаются что лучший клуб мира а сами постоянно жалобы пишут,даже подросток Ямал удивляется.Реал должен играть в АПЛ там они будут бояться жалоб,там не церемонятся а наказывают и Перес сидел давно там в зоне пожизненно и может даже отправили на остров Святой Елены на Атлинтическом океане,чтобы его жалобы не могли больше слышать
      shur
      shur ответ ᅠᅠ (раскрыть)
      вчера в 15:52
      ...у кого чего болит!!!
      shur
      shur ответ sihafazatron (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 15:46, ред.
      ...не о том думаете, к игре сегоднейшей готовьтесь, доброжелатели!!!
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ
      вчера в 15:42
      Если с Джудом вышел в путь,
      Чтобы рефери толкнуть -
      Веселе-е-ей до-о-орога.
      Наказанья лишь чуть-чуть,
      Наказанья лишь чуть-чуть,
      А без Джуда - мно-о-го.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 15:32
      А должно было быть от 4-х матчей))) Также как расист 2 матча получил
      Гость
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