Беллингем извинился за удаление в матче с «Осасуной»

Полузащитник «Реала» снова высказался по поводу красной карточки, которую он получил во время матча с «Осасуной». В своих соцсетях футболист написал:

Достаточно было сказано о недоразумении, я просто хотел ещё раз извиниться за то, что оставил своих товарищей по команде в таком сложном положении, и поблагодарить болельщиков за их поддержку и понимание. Увидимся дома в среду.