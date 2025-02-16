Беллингем извинился за удаление в матче с «Осасуной»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем снова высказался по поводу красной карточки, которую он получил во время матча с «Осасуной». В своих соцсетях футболист написал:
Достаточно было сказано о недоразумении, я просто хотел ещё раз извиниться за то, что оставил своих товарищей по команде в таком сложном положении, и поблагодарить болельщиков за их поддержку и понимание. Увидимся дома в среду.
после всего сказанного - извиниться на всякий случай !
после всего сказанного - извиниться на всякий случай !
Просто он доказывал всем, что ничего оскорбительного не говорил и даже дошло до того, что это он сам себе говорил, то значит извиняться не за что.
Но они привыкли извиняться по поводу и нет, да на колени вставать.
Если уж чувствует, что прав то просто поблагодарил бы за поддержку.
Просто он доказывал всем, что ничего оскорбительного не говорил и даже дошло до того, что это он сам себе говорил, то значит извиняться не за что.
Но они привыкли извиняться по поводу и нет, да на колени вставать.
Если уж чувствует, что прав то просто поблагодарил бы за поддержку.