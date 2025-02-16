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Беллингем извинился за удаление в матче с «Осасуной»

вчера, 16:31
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем снова высказался по поводу красной карточки, которую он получил во время матча с «Осасуной». В своих соцсетях футболист написал:

Достаточно было сказано о недоразумении, я просто хотел ещё раз извиниться за то, что оставил своих товарищей по команде в таком сложном положении, и поблагодарить болельщиков за их поддержку и понимание. Увидимся дома в среду.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:27
Маленький нюанс, опровергающий ваш комментарий: Беллингем извинился не за то, что сказал пару "ласковых". Он извинился перед своей командой за то, что оставил её в меньшинстве, и его партнёрам пришлось пахать как за себя, так и за него. Прочтите повнимательнее ещё раз его слова и тогда, может быть, вы согласитесь со мной.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:14
лучше б вообще ничего не говорил, только оскалил уже оскаленных
112910415
112910415
вчера в 17:26
грамотно !
после всего сказанного - извиниться на всякий случай !
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:04
Разве это было похоже на недоразумение? Как раз с удалением все ясно - игрок решил дать оценку действиям арбитра и просто оскорбил его. За сказанное Джуд увидел перед собой красную карточку. Все справедливо. Кстати, я лично не заметил, что Беллингема массово поддерживают.
shur
shur
вчера в 17:02
...Джуд,ну ты же не Жванецкий, твоё дело не языком чесать, ноги+голова ......Ля-Ля то отставить!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 16:59
Увидимся в среду.. М@ть в@шу.. 🤭
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:40
Грамотные люди посоветовали извиниться всё-таки, а не отмазываться)))
j73q8kccxv5q
j73q8kccxv5q
вчера в 16:40
А за что он собственного извиняется?
Просто он доказывал всем, что ничего оскорбительного не говорил и даже дошло до того, что это он сам себе говорил, то значит извиняться не за что.
Но они привыкли извиняться по поводу и нет, да на колени вставать.
Если уж чувствует, что прав то просто поблагодарил бы за поддержку.
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