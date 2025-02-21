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КОНКАКАФ наказала арбитра, попросившего автограф для члена семьи у Месси

сегодня, 09:30
Спортинг КанзасЛоготип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)0 : 1Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

КОНКАКАФ вынес санкции в отношении арбитра Марко Ортиса, работавшего на матче Лиги чемпионов между «Спортинг Канзас-Сити» и «Интер Майами» (0:1).

После игры судья подошёл к нападающему Лионелю Месси. Изначально предполагалось, что он попросил у футболиста футболку, однако позже выяснилось, что рефери на самом деле обратился к игроку с просьбой дать автограф для члена семьи. Представитель КОНКАФАФ прокомментировал источнику ситуацию:

КОНКАКАФ известно о взаимодействии, которое произошло между судьёй Марко Ортисом и игроком Лионелем Месси сразу после финального свистка вчерашнего матча Кубка чемпионов КОНКАКАФ между «Спортинг Канзас-Сити» и «Интер Майами». В ходе расследования КОНКАКАФ выяснилось, что судья подошёл к игроку, чтобы попросить автограф для члена семьи с особыми потребностями.

Поведение судьи не соответствует кодексу поведения конфедерации для официальных лиц матча и существующим процедурам для подобных запросов. Судья признал свою ошибку, извинился за инцидент и принял дисциплинарные меры, применённые КОНКАКАФ.

В «Спортинге» добавили, что проинформировали организацию и МЛС о ситуации.

В конфедерации не раскрыли, какие именно дисциплинарные меры приняты к арбитру.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:08
С особыми потребностями? вот это интересно))
Incredulous
Incredulous ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 10:06, ред.
Он подошел к Месси сразу после свистка об окончании матча. Значит подошел в форме арбитра матча на глазах других футболистов и болельщиков. И пока последний игрок матча не покинул стадион, судья продолжает выполнять свои обязанности. Вы ведь не раз видели как после завершение матча судья может показать желтую/красную карточку кому-то из участников матча, значит даже после финального свистка он продолжает оставаться арбитром матча, и это его рабочее время. Другое дело если этот судья подошел бы где-то на улице, одетый как говориться по-гражданке. А так получил вполне заслуженное наказание.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 09:33
Так он же после игры подошёл уже как простой болельщик и поклонник таланта аргентинца. Из пальца ситуацию высосали. Во внерабочее время судья превращается в обычного человека.
adekvat
adekvat
сегодня в 09:32
Еще одного мужика член подвел.
Гость
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