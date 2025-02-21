КОНКАКАФ наказала арбитра, попросившего автограф для члена семьи у Месси

1740119435

сегодня, 09:30

КОНКАКАФ вынес санкции в отношении арбитра , работавшего на матче Лиги чемпионов между «Спортинг Канзас-Сити» и «Интер Майами» (0:1).

После игры судья подошёл к нападающему . Изначально предполагалось, что он попросил у футболиста футболку, однако позже выяснилось, что рефери на самом деле обратился к игроку с просьбой дать автограф для члена семьи. Представитель КОНКАФАФ прокомментировал источнику ситуацию:

КОНКАКАФ известно о взаимодействии, которое произошло между судьёй Марко Ортисом и игроком Лионелем Месси сразу после финального свистка вчерашнего матча Кубка чемпионов КОНКАКАФ между «Спортинг Канзас-Сити» и «Интер Майами». В ходе расследования КОНКАКАФ выяснилось, что судья подошёл к игроку, чтобы попросить автограф для члена семьи с особыми потребностями. Поведение судьи не соответствует кодексу поведения конфедерации для официальных лиц матча и существующим процедурам для подобных запросов. Судья признал свою ошибку, извинился за инцидент и принял дисциплинарные меры, применённые КОНКАКАФ .

В «Спортинге» добавили, что проинформировали организацию и МЛС о ситуации.

В конфедерации не раскрыли, какие именно дисциплинарные меры приняты к арбитру.