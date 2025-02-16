«Реал» попытается доказать, что Беллингем не оскорблял судью

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вчера, 10:18

«Реал» подаст в Дисциплинарный комитет жалобу на прямую красную карточку, которую судья матча 24-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (1:1) Хосе Мунуэра Монтеро показал полузащитнику «сливочных» . В Мадриде уверены, что арбитр плохо расслышал, что англичанин сказал на поле. И что, следовательно, при составлении протокола была допущена серьёзная ошибка. Монтера отметил:

На 40-й минуте игрок (5) Беллингем, Джуд Виктор Уильям, был удалён по следующей причине: За то, что обратился ко мне, находясь в нескольких метрах, со следующими словами: «Пошел ты на ...».

Однако, по данным Movistar+, Беллингем огрызнулся на Монтеру: «Я говорю с тобой с уважением, отвали». В качестве доказательства «Реал» предоставит видео. Если «сливочным» удастся доказать свою правоту, то Беллингема могут дисквалифицировать на 2 матча, вместо 4-12.

Сам хавбек выступил с заявлением перед СМИ .

Ясно, что ошибка была вызвана недоразумением. Я всё очень хорошо помню, и к тому же то, что видно на видео, не соответствует протоколу. Я не хочу вдаваться в подробности того, что было сказано. Это сложно, потому что, когда судья не уверен и говорит, что я сказал что-то, чего не сказал, это, как следствие, наносит ущерб команде. Я просто хочу уточнить, что команда знает, что я не был настолько безответственным, чтобы поставить их в ситуацию, когда намеренно оставил их вдесятером. Я надеюсь, что отснятый материал будет проверен и подтвердит, что то, что произошло, не соответствует тому, что указано в протоколе. Если это так, я бы хотел, чтобы Королевская футбольная испанская федерация приняла это во внимание, потому что видео являются очевидным доказательством. Очевидно, что мы не можем изменить исход матча, но я надеюсь, что после просмотра видео произойдут какие-то изменения.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции после игры выступил в защиту англичанина:

Я думаю, что в случае с красной карточкой Беллингему судья неправильно понял английский, потому что он сказал ему «отвали», а не сказал ему «пошёл ты». Красная карточка была показана из-за нервозности судьи. Джуд ничего не сделал, чтобы его удалили, судья ошибся в переводе его слов.

Таким образом, «Реал» собирается представить свои аргументы, чтобы у Дисциплинарного комитета было больше оснований для вынесения решения о наказании. Вынесение вердикта ожидается в среду. В случае если апелляция не будет удовлетворена, клуб обратится в Апелляционный комитет, который обычно выносит решение в пятницу. Стоит отметить, что в «Реале» продолжает расти недовольство судейством в Ла Лиге.