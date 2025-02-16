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«Реал» попытается доказать, что Беллингем не оскорблял судью

вчера, 10:18
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» подаст в Дисциплинарный комитет жалобу на прямую красную карточку, которую судья матча 24-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (1:1) Хосе Мунуэра Монтеро показал полузащитнику «сливочных» Джуду Беллингему. В Мадриде уверены, что арбитр плохо расслышал, что англичанин сказал на поле. И что, следовательно, при составлении протокола была допущена серьёзная ошибка. Монтера отметил:

На 40-й минуте игрок (5) Беллингем, Джуд Виктор Уильям, был удалён по следующей причине: За то, что обратился ко мне, находясь в нескольких метрах, со следующими словами: «Пошел ты на ...».

Однако, по данным Movistar+, Беллингем огрызнулся на Монтеру: «Я говорю с тобой с уважением, отвали». В качестве доказательства «Реал» предоставит видео. Если «сливочным» удастся доказать свою правоту, то Беллингема могут дисквалифицировать на 2 матча, вместо 4-12.

Сам хавбек выступил с заявлением перед СМИ.

Ясно, что ошибка была вызвана недоразумением. Я всё очень хорошо помню, и к тому же то, что видно на видео, не соответствует протоколу. Я не хочу вдаваться в подробности того, что было сказано. Это сложно, потому что, когда судья не уверен и говорит, что я сказал что-то, чего не сказал, это, как следствие, наносит ущерб команде. Я просто хочу уточнить, что команда знает, что я не был настолько безответственным, чтобы поставить их в ситуацию, когда намеренно оставил их вдесятером.

Я надеюсь, что отснятый материал будет проверен и подтвердит, что то, что произошло, не соответствует тому, что указано в протоколе. Если это так, я бы хотел, чтобы Королевская футбольная испанская федерация приняла это во внимание, потому что видео являются очевидным доказательством. Очевидно, что мы не можем изменить исход матча, но я надеюсь, что после просмотра видео произойдут какие-то изменения.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции после игры выступил в защиту англичанина:

Я думаю, что в случае с красной карточкой Беллингему судья неправильно понял английский, потому что он сказал ему «отвали», а не сказал ему «пошёл ты». Красная карточка была показана из-за нервозности судьи. Джуд ничего не сделал, чтобы его удалили, судья ошибся в переводе его слов.

Таким образом, «Реал» собирается представить свои аргументы, чтобы у Дисциплинарного комитета было больше оснований для вынесения решения о наказании. Вынесение вердикта ожидается в среду. В случае если апелляция не будет удовлетворена, клуб обратится в Апелляционный комитет, который обычно выносит решение в пятницу. Стоит отметить, что в «Реале» продолжает расти недовольство судейством в Ла Лиге.

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Все комментарии
Guankin
Guankin
вчера в 15:19
Думаю, что Реал долгое время игнорировал поведение Беллингема, который систематически позволял себе ненормативную лексику. Судя по всему поймал звездную болезнь, раз проявляет неуважение к соперникам и судье. Повел себя непрофессионально, подставив команду и скорее всего лишив ее двух очень важных очков. А можно было сделать красиво, как в свое время Дрогба, выплеснув негатив после финального свистка.
Сп62
Сп62
вчера в 13:02
То, что судьи не на уровне, я согласен, но как можно доказать невиновность игрока с помощью видио, что он говорил или не говорил, не понимаю. Здесь, по-моему, все карты (доводы) у судьи.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:08, ред.
Беллингэм не виноват))) судья все сами эээ...
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:48
Не интересует ла-лига) Но тебе верю))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:36
Папе Карло не стоит унижаться и вообще, наверное, стоит подумать о смене прописки раз приходиться загороживать своих за откровенное 33ство. Раз "91" был произнесен, никто не будет транскрибировать или выяснять действительного адресата. Своей надменностью руководство Реала только подольет масла в огонь и в этом сезоне Джуд на поле уже не выйдет. Стоит извиниться, покаяться и в след раз не думать о себе слишком много
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:18
Ну харэ!..
112910415
112910415
вчера в 11:14
разогнать всех судей, без этого не обойтись !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:13
Глянь игру. Даже мне - стороннему болельщику было не по себе от решений этого чудика со свистком. Реаловца за рекламный щит толчком руками выбросили, так это тело даже не свистнуло...
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 10:42
Ну ещё и 3 очка Мадриду!! Тогда может простит судью Перес)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:41
Наказать судью за клевету)))Джуд прямо святоша. А клуб просто сливочно чистый благородный. Все врут, кроме Реала!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:29, ред.
Расисту тогда тоже грозило от 4-х матчей дисквы, а дали две игры))))
Тут вообще судью надо наказать)))
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