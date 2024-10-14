Российский клуб ищет на работу таролога. В футболе всегда верили в шаманов, гадалок и колдунов

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вчера, 19:07

А вот в «Соколе» прикалываются.

Казанская команда издевается над Дзюбой

Ваши коллеги по шуткам об Артёме из «Сокола» увидели, что нападающий «Акрона» был участником шоу «Натальная карта». Из названия понятно, что Дзюба отправился к так называемому астрологу за гороскопом, основанном на дате рождения. В казанском клубе «Сокол», который играет во Второй лиге, решили высмеять Дзюбу и всех, кто верит в «магию», «астрологию» и «гороскопы». Официально ищут человека на вакансию таролога в команду.

Надеемся, в РФС не снимут с «Сокола» очки за применение лженауки на пути к победам. Казанцы прикалываются, чтобы привлечь к себе внимание. Шутка удалась. «Сокол» на пятой строчке в четвертой группе третьего по счету дивизиона. Ищут таролога, ведь это последняя надежда на серию сенсационных побед. А если серьезно, то лучше вам не проверять, сколько просмотров у «магов» и «тарологов» на их страницах. Там не только комментарии ботов.

Расценки шарлатанов впечатляют. Дорого быть наивным клиентом проходимцев. Популярность лжепророков у честного народа тоже вызывает опасения. Оценки этого ранка сильно различаются. В одном случае говорят, что шарлатанам в России отдали около 1 миллиарда рублей за прошлый год. Другие оценивают рынок в 2 триллиона рублей, а это уже 12 нулей, то есть 19 миллиардов евро. На такие деньги можно спасти тысячи жизней, чистое безумие.

Подозреваем, сумма меньше, но размах афер поражает. Как и рейтинги передач вроде «Битвы экстрасенсов». Так что «Сокол» легко найдет таролога, если будут прикалываться дальше. Шутники из Казани не впервые оказываются в новостях. Уже продали клуб по объявлению за 5.3 миллиона рублей с тренерами и футболистами. Экипировку и мячи обещали в подарок. Доиграются, что Дзюба сам купит «Сокол», чтобы ответить шутникам.

Испанцы покупали куклы вуду на Евро-2008

Хотя традиционно с «магами» в футболе ассоциируют представителей других континентов, начнем со старушки Европы. Испанские фанаты накануне полуфинала Евро-2008 против команды Хиддинка покупали куклы для «магического ритуала». Втыкали иголки в фигурки, представлявшие Акинфеева, Жиркова и Аршавина. Можно было сэкономить. Вилья, Хави и Касильяс были сильнее второй раз подряд на том турнире, разгромили команду России 3:0.

Скептики скажут о совпадении, а фанаты веры в сверхъестественное будут настаивать, что именно куклы помогли снять венец неудачников. Испания впервые с 1964-го выиграла чемпионат Европы. После этого были чемпионами мира и Европы. В разных европейских культурах есть вера в «магию». В России в гадалок и целителей верят с союзных времен. Как-то экс-вратарь «Зенита» Березовский нашел в раздевалке «Рубина» крысу. Подумал, что ритуал.

Сообщил в «Зенит». В Санкт-Петербурге тренер Петржела оказался суеверным. Позвонил в Чехию супруге, чтобы та пошла к гадалке. Колдунья посоветовала взять на игру в Татарстан церковные свечи. Окропили раздевалку на стадионе «Рубина» святой водой и победили в итоге 2:1. Может, в этом ошибка «Спартака»? Надо было нанимать не водителей спортивными директорами, а найти мощных гадалок и тарологов? А у Семака в штабе бразильский шаман?

Шутки шутками, но «Рубин» Бердыева часто обвиняли в применении «черной магии». Наверное, соперникам казалось, что раз тренер родом из Азии и по прозвищу Шаман, то пора испугаться. А у ФК «Москва» был колдун Бронислав. Не скетч из комедийного шоу. Этот человек реально получал деньги за работу в футбольном клубе высшего дивизиона. Хотя подозреваем, что некоторые легенды о колдунах в РПЛ обросли выдуманными деталями от шутников.

Семина обвиняли, что использовал мини-Кашпировского, чтобы «Локомотив» впервые выиграл чемпионат. В Румынии были скандалы, когда команды обвинялись в «черной магии». Тренер сборной Англии Макларен после поражения от сборной России наставника Хиддинка пошутил, что Павлюченко помогли «сибирские колдуны». В 2007-м бурятская женщина и её гаитянская коллега приписывали себе сенсацию в «Лужниках» и победу над звездной Англией.

Латиноамериканцы и африканцы верят магам

Легко догадаться, что первые успехи сборной Бразилии связывали с ритуалами, которые якобы совершали шаманы из мест, откуда родом Пеле, Гарринча и компания. Даже невероятная религиозность бразильцев – много ревностных христиан в стране, не мешает соединять веру, где «магия» считается проявлением сатаны, с древними ритуалами предков из коренных народов континента и Африки. Но где бразильские шаманы, когда они нужны сейчас?

Сильно влияние «магии» в перуанской, эквадорской и мексиканской культурах. Представители этих сборных возили на крупные турниры шаманов. Хотя им тяжело тягаться с африканцами. Именно так живут самые популярные из шарлатанов. Многие верят в магию, ведь в Африке большие мировые религии перемешаны с древними ритуалами. Какой приличный вождь проживет без своего колдуна? В футболе ритуалы из Африки часто на первом плане.

Кирьяков вспоминал шамана, который с трубкой и в маске ходил по полю накануне матча против молодежной сборной Нигерии. На чемпионате мира отыгралась после 4:0 против советской сборной, а потом выиграли по пенальти. Проще списать такой жесткий прокол на «черную магию». Хотя не думайте, что речь лишь о древних историях. В отборе к ЧМ -2022 алжирцы перепугались шамана из Буркина-Фасо, пригласили местного целителя с заклятиями.

Команда Мареза не вышла на ЧМ -2022, позже жаловались на арбитра игры с Камеруном. На локальном уровне в Африке даже гибли в драках из-за обвинений в «черной магии». «Натальная карта» Дзюбы и таролог для «Сокола» – безобидные отвлечения от суровой реальности. Но забавно, что у клуба РПЛ был штатный колдун. Вернее, их было больше, но некоторым стыдно признаться в легковерности. Аферистам верят не только в клубах из Африки.